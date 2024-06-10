Haftalık burç yorumları (10-16 Haziran 2024)

Sevgili astrolojiseverler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, haftaya gergin bir gökyüzü ile başlıyoruz. Harekete geçmek konusunda engeller ile karşılaşabilir, efor sarfetmemiz gereken pek çok olay yaşayabiliriz. Bireysel anlamda başarı elde edebilmek adına çok fazla mücadele etmemiz ve kararlılığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Aksi durumda değişen kararlar ve süreçler neticesinde işlerimizin başarısızlık ile sonuçlanması mümkün olabilir.

Hafta sonu yaklaşırken, iletişim konusunda çok fazla sorunun yaşanması, ticari faaliyetlerde değer kayıplarının yaşanabileceğini gösteriyor. Ticaret ile uğraşan kişilerin aldıkları kararlarda dikkatli olması gerekli.

Hafta sonu Kurban Bayramı geldiğinde gökyüzünde Venüs-Neptün, Merkür-Neptün karesi olması astrolojik açıdan bir kozmik şaka olarak değerlendirilebilir. Neptün Balık burcunun son derecesinde ve kurban olmak, kendini kurban görmek ile ilintilidir. Venüs’ün sevgi şeklimiz ve fiziki anlamda sahip olmak istediğimiz şeyler ile ilgili olduğunu, Merkür’ün düşüncelerimiz, iletişimimiz ile ilgili olduğunu düşünürsek ilahi planda aslında neleri kurban etmemiz gerektiğini gökyüzü bize gösteriyor. Ya da neyin kurbanı olacağımızda… Kendi düşüncelerimiz ve sevgi olarak adlandırdığımız, adandığımız konuları belki de gözden geçirmek gerekiyordur. Bu bayram vicdanen pek çok konuyu tekrar gündemimize taşıyabilir, ilişkiler, adalet, hukuk konularında daha hassas bir durumda olabiliriz.