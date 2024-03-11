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Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 11-17 Mart 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 1

 

Bu hafta fikirlerimizi, düşüncelerimizi hayata geçirebilmek adına hızlı hareket edersek kendi şansımızı kendimizin yaratacağı bir hafta var önümüzde. Bireylerin kendi düşünceleri etrafında hareket edeceği, yeri geldiğinde bencil düşüncelerin ön plana çıkacağı süreçler yaşanabilir. Haftaya başlarken, Mars ile Uranüs arasındaki dik açı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kazalar, beklenmedik olaylar gündeme taşınabilir. Gökyüzünde iki dürtüsel gezegenin birbirini tahrik ettiği bu dik açı, bireylerin dürtüsel davranışlarını çok daha fazla ön plana çıkartabilir. Haftanın ilk günü düşünmeden hareket etmek, strateji oluşturmak negatif sonuçlar doğurabilir. Bu hafta Venüs kova burcundaki transitini tamamlayarak, yüceldiği Balık burcuna geçiş yapıyor. Venüs Kova burcunun son derecesine ulaştığında dişil enerjinin daha çok marjinal yönü ön plana çıkabilir. İlişkilerde kadınların kendi değerini bulamaması ve fiziki şiddete ulaşabilecek diyaloglar oluşabilir.  Venüs Balık yüceldiği balık burcuna geçtiğinde ise geçmiş ve geleceğin hesaplaşması biter ve anın güzellikleri görünür hale gelir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 2

İlişkilerde romantizmin dorukları yaşanır. Elbette bu balık transitinde önümüzdeki haftalarda Satürn kısıtıyla karşılaşacağı için çok rahat hissedemeyebilir. Yasaklanan, engellenmeye çalışılan ilişkiler. Otoriteden onay alamama gibi sorunlar meydana gelebilir. Ancak jüpiter şansını unutmamak gerekli, bazı ilişkileri temelleri sağlam atılırken elindeki şansın farkında olanlar için geleceğe yönelik güzel birlikteliklerde yaşanabilir. Bu hafta somut çıktılar elde edebilmek, hem kendimizi, hem de etrafımızdaki insanları beslemeye gayret edebiliriz. Daha çok anı yaşamaya odaklanacağımız ancak yoğunlukların fazla olacağı bir hafta. Haftayı bitirirken, su kazaları, deniz kazaları ile ilgili haberler duyabiliriz. Sağlık hizmetleri ile ilgili, ruh ve sinir hastalıklarını ilgilendiren konular gündeme gelebilir. 

Evet sevgili okurlarım hareketli bir hafta bizleri bekliyor, bahar gelmeden önce kapatmamız gereken hesaplar olabilir yeni bir şeylere başlayabilmek adına bu günleri geçiş süreci gibi değerlendirebiliriz. İçinde bulunduğumuz zaman bizi anı yaşamaya teşvik ediyor. Hadi gelin bu hafta burçlar neler bekliyormuş bakalım. 

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 3

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta kişisel gelişiminiz ile ilgilenecek, duygularınızı daha rahat ifade etmenin yollarını arayacaksınız. Kişisel gelişiminiz için yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Aynı zamanda yaza hazırlık süreçleri, diyet, spor konularında plan program oluşturabilirsiniz. Finansal konulardaki ani değişimler huzursuzluk hissetmenize neden olabilir. Ancak hafta ortasında finansal konulardaki şansınız değişmeye başlayabilir. Ancak kazançlarınızı yönetmezseniz ay sonu gelmeden finansal sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol etmeli ve yatırım araçlarınızı doğru belirlemelisiniz. Bir iş ortaklığına girişmek veya maddi bir yardım yapmak için uygun olmayan bir dönem, imkanlarınızı kullanıp sizi zor duruma düşüren insanlar olabilir. Ortaklarınız veya partnerinizde finansal konular sebebiyle gerilimler yaşayabilirsiniz. Bu hafta oldukça hareketli olacaksınız, sürekli yer değişimi yapmanız gerekebilir, kısa yolculuklar yapabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 4

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatınızdaki otorite figüründe olan insanlar ile ilişkileriniz gerilim yaşayabilir. Bu durumu çalışma arkadaşlarınızdan destek alarak çözümleyebilirsiniz. Bu hafta tanışacağınız yeni insanların hayatınıza etkileri pozitif yönde olacak. Belki de uzun süreli dostluklar kurabilirsiniz. İnsanların arkanızdan gizlice iş çevirmeye çalışmasına dikkat etmelisiniz çünkü her ne kadar gizlemeye çalışsalar da olaylar sizin önünüze mutlaka gelecek.  Beraber çalıştığınız insanlar ile iş üretim kapasiteniz veya beraber geliştireceğiniz projelerden kazanç sağlama olasılığınız yüksek. Aynı zamanda arkadaşlarınız ve çevrenizdeki dostlarınızın size verdiği önemi, değeri anlayacaksınız. Değer duygunuzu yukarıya taşıyacak sürprizler ile karşılaşabilirsiniz. Kafanız çok dolu olacak, hayatınızla ilgili pek çok konuda yeni planlar veya başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni kazanç yolları geliştirmek ve yatırımlarınızla ilgili yeni aksiyonlar almak isteyebilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız ve iş ortamınızdaki elektronik eşyalar ile ilgili arızalar meydana gelebilir

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 5

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta işiniz gereği bulunacağınız sosyal ortamlarda yeni arkadaşlıklar edinebilir yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Ortaklık yürüttüğünüz insanların size haksızlık etmesi ve ani çıkışları olabilir. Hukuki süreçler ile ilgili sizi olumsuz etkileyecek durumlar içinde kalabilirsiniz. Bazı ikizler burçları eş ve arkadaşları ile ilgili gerilimler yaşayabilir. Bu hafta özellikle size düşmanlık etmeye çalışan insanlar ile mücadele etmeniz gerekebilir. Kalabalık ortamlarda insanların birbirleri arasında yaşadıkları gerilimler sizi de olumsuz etkileyebilir. Tartışma ortamlarından kendinizi uzaklaştırın aksi durumda söylemlerinize hâkim olamayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız insanlar ile uzlaşı sağlamak bu hafta zor olabilir. İnsanlara yaptığınız işi anlatmak isterken kendinizi gergin hissedebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 6

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta uzak ülkeler ile kuracağınız iletişim ve anlaşmalar önemli konular arasında olacak. Hak, hukuk konularında özellikle işiniz ve aileniz içindeki konular ile ilgili haksızlığa uğradığınızı düşündürecek diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Hormonel rahatsızlıklar, üreme organlarıyla ilgili sorunlar, psikolojik süreçler ve tansiyon sorunları ile ilgili daha dikkatli olmalısınız. Kariyer hayatınızda yeni insanlar ile tanışmak veya iletişim kurma konuları daha aktif olacak. Çalışma ve kariyer hayatınızda yeni fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Seyahat planlama, yer değişiklikleri, taşınmak veya başka ülkelere göç etmek gibi konular gündeminizde olabilir. Özellikle yaptığınız işle bağlantılı olarak ülke değiştirme fırsatlarını gözden geçirebilir veya seyahat konusunda yeni planlar oluşturabilirsiniz. Eğitim almak, inanç sistemi ile ilgili farkındalığınızın değişmesine neden olacak insanlar ile tanışabilirsiniz.  

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 7

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta resmi kurumlara yapılacak ödemeler, borçlar ve borç yapılandırılmaları ile ilgili konular gündeme gelebilir. Ortaklıklardan elde ettiğiniz gelirler ve kazançlarınızla ilgili konular haftanın ilk günü sizi biraz huzursuz edebilir. Ticari anlaşmalar konusunda hareketli bir hafta olabilir özellikle uluslararası alanlarda yapacağınız yeni anlaşma nisan sonrasına kariyerinize, gelirlerinize olumlu etki yapacak. Bu hafta dikkat etmeniz gereken şey sağlığınız olacak. Özellikle hafta sonu geldiğinde sağlıkla ilgili konularda tespit edilmesi güç rahatsızlıklarınız meydana gelebilir. Özellikle üreme organları ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Eşiniz veya partnerinizle uzlaşmak, ortak dili konuşmak pek mümkün olamayabilir. Bu hafta biraz sürtüşmeli diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde sizi huzursuz eden mali konular hafta ortasından itibaren düzelemeye başlıyor. Özellikle eş ve ortaklıklardan elde edeceğiniz gelirler konusunda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir.   

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 8

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta çalışma alanlarında yeni yatırımcı arayan başaklar için şanslı bir görünüm var. Ancak hizmet alanlarıyla ilgili bazı sorunlar meydana gelebilir. Özellikle devlet kurumlarından alacağınız hizmetler ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Haksızlıklar ve adalet konuları gündeminizde olacak.  Hem fiziksel sağlığınız hem de ruhsal sağlığınızla ilgili destek almanız gereken konular olabilir. Ani kazalara ve gelişmelere karşın hazırlıklı olmalısınız. Yüksek öğrenim konusunda olumsuz gelişmeler olabilir. Partneriniz veya ortaklarınızla ilgili size kendinizi iyi hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bekar olan başaklar için aşk zili çalışıyor. Belki bir süredir tanıdığınız insan ile aşk yaşama ihtimaliniz olabilir veya uzun bir ilişkiyi evliliğe taşıyabilirsiniz.  

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 9

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta çalışma hayatınızdaki insanlar, ortaklıklarınız ile ilgili konular gündeminizde olacak. Öncelikle sağlığınızla ilgili pek çok kontrol sürecini başlatmanız gerekebilir. Partnerinizle aranızdaki diyalog zaman zaman gerilimli bir hale dönüşebilir. Aslında partnerinizin veya ortaklarınızın çok fazla bireysel hareket ettiğini ve sizin fikirlerinizi önemsemedikleri bir davranışa büründüklerini görebilirsiniz. Bu hafta başkalarına bağımlı olmadan hareket etmenin gerekliliğine kanaat getirebilirsiniz. Güzellik, sağlık, imajınız ile ilgili insanların size tavsiye ettiği fikirleri özümseyebilir ve bu fikirler doğrusunda hareket edebilirsiniz. Ortak gelirler konusunda şanslı etkilerin olabileceği bir hafta karşınızda. Kaynaklarınızı arttırabilmek adına fırsatları iyi değerlendirin.  

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 10

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatınızda hareketlilik var. Romantik ilişkilerin yaşanacağı, bununla beraber artık sizi sıkan insanlardan uzaklaşacağınız bir hafta olacak. Beraber çalıştığınız arkadaşlarınız yeni fikirler ortaya koyabilir, girişimci yönlerinizi aktif edebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar ile daha sık görüşeceksiniz.  Çalışma alanlarında şanslı etkiler barındırıyor. Aile içinde iş kaynaklı sorunlar meydana gelebilir bu konularda bazı ilişkiler bozulabilir.  Hafta sonu yaklaşırken paranızı yatıracağınız araçları ve kurumları iyi seçin. Maddi kaynaklar konusunda tecrübesiz olduğunuz alanlarda geri çekilmeyi ve destek almanız gerektiğini unutmayın. Sağlığınızla ilgili genel kontrollerinizi yaptırmak ve kafanızı kurcalayan şüphelerden arınmak isteyebilirsiniz.  

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 11

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta bir süredir zihninizi meşgul eden konular ve modunuzu bozan konular ile ilgili küçük güzellikler ile karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda partnerinizle iletişiminizi yeniden yapılandırabilmek ve en derinlerdeki duygularınızı tekrar hissedebilmek bu haftanın konularından olacak. Ev yaşamınızda bazı dekorasyon değişiklikleri yapabilir, yaşam alanlarınıza romantik dokunuşlarda bulunabilirsiniz. Ruhunuz yorgun ancak alacağınız yeni haberler bu yorgunluğu geride bırakarak heyecan duyacağınız yeni konulara odaklanacak. Kabuğunuza çekildiğiniz ve şefkat duygularınızı daha hisseder olduğunuz, hassasiyetinizin çok arttığı bir hafta olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar ile iletişiminizde gerilimler yaşanabilir. Çocukların eğitimi ve ihtiyaçları konusunda hızlı hareket etmeniz ve hızlı karar almanız gereken durumlar görülebilir. Aşk hayatınızda da acele verdiğiniz kararlar nisan sonuna kadar peşinizi bırakmayabilir.  

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 12

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta iletişim yoğunluğunuz yüksek, eğitimler, kısa yolculuklar haftanızın büyük bir çoğunluğunu meşgul edebilir.  Kardeşler, yakın çevre ve komşular açısından keyifli paylaşımlar yapabilirsiniz. Aile içinde gerilime sebebiyet verecek yeni konular gündeme gelebilir. Çevrenizdeki insanlar ile ilgili sağlık haberleri alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler gündeminizde olacak. Ev kiralama ve satış işlemleri sizi epey meşgul edebilir. Aile içinde uzlaşı sağlamak ve fikir birliğine varmak mücadele gerektirebilir. Özellikle ailecek bir gayrimenkul alım-satım konusu varsa aynı fikir ve doğrultuda olmak çoğu zaman zor olabilir.  

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 13

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta yeni ticari girişimlerde bulunabilirsiniz. İşiniz gereği yapmanız gereken sözleşmeler, imzalar bu hafta yoğun gündemlerinizden biri olacak. Evrak hazırlamak ve resmi evrakların kontrolü ile ilgilenmek gerekebilir. Hayatınızdaki yenilikler için yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Finansal konularda şanslı bir döneme giriş yapıyorsunuz. Verdiğiniz emeklerin ve uğraşların yavaş yavaş meyvelerini almaya başlayacaksınız. Ev ve aile yaşamınızla ilgili geriliminiz bu hafta da devam edecektir. Kardeşlerinizden veya kardeş gibi gördüğünüz akrabalarınız, yakın çevrenizden fikir alabilir ve bu gerilimi düşürebilirsiniz. Kendinizi ifade etmeniz ve çoğu zaman görmezden geldiğiniz sizi üzen şeylerin bilincinize çıkması iyi hissettirebilir. Aslında terapi yöntemleri de denenebilir. Kendi değerinizin bilincine varabilmeniz için belki de insanların görüşüne ihtiyacınız yoktur bu tamamen sizinle ilgili bir konudur. 

Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024) - 14

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta bir süredir size gergin hissettiren olayların çözümü için harekete geçebilirsiniz. Finansal konularda yapacağınız yeni girişimler, sözleşmeler anlaşmalar olabilir. İşinizin geleceği açısından önemli bir haftadasınız. Ticari girişimlerinizin sonuç vereceği, kendi değerinizi tekrar hatırlayabileceğiniz ilişkiler içinde olacaksınız. Yakın çevrenizde zihninizi meşgul eden konu sizden uzaklaşmaya başlıyor. Artık bu konuyla ilgili yapabileceklerinizin sınırlarını çok daha net görebilirsiniz. Kısa yolculuklar sırasında dikkatli olmalısınız. Sevgi ve değer görme konusunda kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir döneme giriş yaptınız. Venüs’ün balık burcundaki transiti estetik, güzellik ve sanatsal konular ile daha fazla ilgilenmenize neden olacaktır. Aynı zamanda yaptığınız işlerden, eşiniz veya ortağınızla ilgili işlerinizden gelir yaratabilirsiniz. Ev satış konuları gündeminize gelebilir.

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