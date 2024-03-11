Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 11-17 Mart 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Bu hafta fikirlerimizi, düşüncelerimizi hayata geçirebilmek adına hızlı hareket edersek kendi şansımızı kendimizin yaratacağı bir hafta var önümüzde. Bireylerin kendi düşünceleri etrafında hareket edeceği, yeri geldiğinde bencil düşüncelerin ön plana çıkacağı süreçler yaşanabilir. Haftaya başlarken, Mars ile Uranüs arasındaki dik açı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kazalar, beklenmedik olaylar gündeme taşınabilir. Gökyüzünde iki dürtüsel gezegenin birbirini tahrik ettiği bu dik açı, bireylerin dürtüsel davranışlarını çok daha fazla ön plana çıkartabilir. Haftanın ilk günü düşünmeden hareket etmek, strateji oluşturmak negatif sonuçlar doğurabilir. Bu hafta Venüs kova burcundaki transitini tamamlayarak, yüceldiği Balık burcuna geçiş yapıyor. Venüs Kova burcunun son derecesine ulaştığında dişil enerjinin daha çok marjinal yönü ön plana çıkabilir. İlişkilerde kadınların kendi değerini bulamaması ve fiziki şiddete ulaşabilecek diyaloglar oluşabilir. Venüs Balık yüceldiği balık burcuna geçtiğinde ise geçmiş ve geleceğin hesaplaşması biter ve anın güzellikleri görünür hale gelir.