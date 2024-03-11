Haftalık burç yorumları (11-17 Mart 2024)

İlişkilerde romantizmin dorukları yaşanır. Elbette bu balık transitinde önümüzdeki haftalarda Satürn kısıtıyla karşılaşacağı için çok rahat hissedemeyebilir. Yasaklanan, engellenmeye çalışılan ilişkiler. Otoriteden onay alamama gibi sorunlar meydana gelebilir. Ancak jüpiter şansını unutmamak gerekli, bazı ilişkileri temelleri sağlam atılırken elindeki şansın farkında olanlar için geleceğe yönelik güzel birlikteliklerde yaşanabilir. Bu hafta somut çıktılar elde edebilmek, hem kendimizi, hem de etrafımızdaki insanları beslemeye gayret edebiliriz. Daha çok anı yaşamaya odaklanacağımız ancak yoğunlukların fazla olacağı bir hafta. Haftayı bitirirken, su kazaları, deniz kazaları ile ilgili haberler duyabiliriz. Sağlık hizmetleri ile ilgili, ruh ve sinir hastalıklarını ilgilendiren konular gündeme gelebilir.

Evet sevgili okurlarım hareketli bir hafta bizleri bekliyor, bahar gelmeden önce kapatmamız gereken hesaplar olabilir yeni bir şeylere başlayabilmek adına bu günleri geçiş süreci gibi değerlendirebiliriz. İçinde bulunduğumuz zaman bizi anı yaşamaya teşvik ediyor. Hadi gelin bu hafta burçlar neler bekliyormuş bakalım.