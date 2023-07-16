Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 17-23 Temmuz 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 1

Kariyer ve para konusunda olumlu bir hafta. 

Yeniayın etkisiyle ailevi konularda biraz sert de olsa başlangıçlar yaşayacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

17-23 Temmuz 2023 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Yengeç burcunda yaşanacak olan yeniay ile giriyoruz. Güç gezegeni Plüton, yaralı şifacı Şiron ve kadersel noktalar olan ay düğümlerine sert bir görünümde gerçekleşecek olan bu ay evresi, aynı zamanda hayaller gezegeni Neptün ile şaşırtan Uranüs’ün olumlu etkileri altında gerçekleşecek.

Aile, sağlık ve yurt dışı, akademik hayat konularında bizi istesek de istemesek de başlangıçlara sürükleyebilecek durumları yaşayacağız bu yeniayda. Olumlu olan durum ise daha istikrarlı bir seçim yapabileceğimiz yönünde olurken kariyer, iş konularında da pozitif bir etki yaratacak diyebilirim.

Hafta ortası gökyüzü özellikle sanatçılar ve para ile uğraşanlar için çok daha parlak görünmekte. Yaratıcılık ve tutku tetiklenecek gibi durmakta. Güneş ve Plüton karşıtlığı ise olmadık durumlarda güç savaşlarına neden olabilir.

Hafta sonu ise dengesiz diyebileceğim zamanlar yaşayabiliriz. En iyisi hafta sonunu biraz daha kendimizle ve en yakınlarımızla geçirmek olacak diyebilirim.

Genel olarak bakıldığında bu haftaya damgasını vuracak olan yeniayın etkisiyle ailevi konularda biraz sert de olsa başlangıçlar yaşayacağız. Taşınma durumları da elbette bu yeniayın konusu olacaktır.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri ve kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkındaki konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarımız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen Yay burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları. Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta yeniayın etkilerini sizler aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında yaşayacaksınız diyebilirim.

DAHA FAZLA GÖSTER