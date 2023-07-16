Haftalık burç yorumları (17-23 Temmuz 2023)

Kariyer ve para konusunda olumlu bir hafta.

Yeniayın etkisiyle ailevi konularda biraz sert de olsa başlangıçlar yaşayacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

17-23 Temmuz 2023 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Yengeç burcunda yaşanacak olan yeniay ile giriyoruz. Güç gezegeni Plüton, yaralı şifacı Şiron ve kadersel noktalar olan ay düğümlerine sert bir görünümde gerçekleşecek olan bu ay evresi, aynı zamanda hayaller gezegeni Neptün ile şaşırtan Uranüs’ün olumlu etkileri altında gerçekleşecek.

Aile, sağlık ve yurt dışı, akademik hayat konularında bizi istesek de istemesek de başlangıçlara sürükleyebilecek durumları yaşayacağız bu yeniayda. Olumlu olan durum ise daha istikrarlı bir seçim yapabileceğimiz yönünde olurken kariyer, iş konularında da pozitif bir etki yaratacak diyebilirim.

Hafta ortası gökyüzü özellikle sanatçılar ve para ile uğraşanlar için çok daha parlak görünmekte. Yaratıcılık ve tutku tetiklenecek gibi durmakta. Güneş ve Plüton karşıtlığı ise olmadık durumlarda güç savaşlarına neden olabilir.

Hafta sonu ise dengesiz diyebileceğim zamanlar yaşayabiliriz. En iyisi hafta sonunu biraz daha kendimizle ve en yakınlarımızla geçirmek olacak diyebilirim.

Genel olarak bakıldığında bu haftaya damgasını vuracak olan yeniayın etkisiyle ailevi konularda biraz sert de olsa başlangıçlar yaşayacağız. Taşınma durumları da elbette bu yeniayın konusu olacaktır.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com