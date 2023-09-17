Haftalık burç yorumları (18-24 Eylül 2023)

Bu hafta hayal kırıklığına açığız.

Genel olarak zor başlayacak olan bu hafta nispeten biraz daha yumuşayarak son bulacak

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

18-24 Eylül 2023 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya para kraliçesi Venüs ile şans gezegeni Jüpiter arasındaki sert görünümün artık zirve yapmasıyla başlıyoruz. Üstüne Güneş'in Neptün denilen hayaller gezegeninin karşısından geçecek olmasını ve bir de Plüton gibi güç delisi bir tanrının kadersel noktalar olan ay düşümlerini baskılamasını da işin içine katarsak, bu hafta maddi manevi kayıpların konuşulabileceğini ve hayal kırıklığı yaşayabileceğimizi de gökyüzü bize söylemekte.

Hafta ortası Venüs aynı zamanda eril prensip olan Mars'la ve yaralı şifacı Şiron ile yapacağı olumlu destek ile en azından biraz ümit aşılamaya gayret edecek. Yani bu hafta Venüs’ün işi hayli zor diyebiliriz.

Hafta sonu ise Venüs’ün bu zorlayan iyimserliğine Güneş ve iletişim gezegeni Merkür de destek vererek muhtemelen bizlere “Yıkılmadım hala ayaktaymı!” dedirtecek.

Genel olarak zor başlayacak olan bu hafta nispeten biraz daha yumuşayarak son bulacak.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com