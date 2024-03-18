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Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 18-24 Mart 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 1

Bu hafta ekinoks haftası, Güneş yepyeni bir Zodyak yolculuğuna başlıyor.

Astrolojik olarak bahar ekinoksunun başlangıcı, astrolojik takvimde 1 yıllık ana konuları göstermesi açısından önemlidir, etkisini önümüzdeki 4 aylık süreçte daha çok hissedeceğimiz bir süreç başlıyor. Bu hafta itibariyle ocak ayından beri yaptığımız çalışmaların sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlayacağız.

Yaz dönemi geldiğinde bu olayların büyüdüğünü ve verimliliğini ölçümleyecek, sonbahar mevsiminde işimize yarayan veya yaraman konuları ayrıştıracağız ve kış döngüsü başladığında tekrar hazırlık evresine geçeceğiz.

Hepimiz doğanın bir parçası olduğumuz için aslında Güneş’in ve gökyüzündeki diğer gezegenleri turlarını ve kendi doğum haritalarımızı dikkate alırsak aslında bu döngülerde neler yapmamız gerektiğini daha iyi anlayabiliriz. Sitede yer alan yıllık genel yorum ve burç yorumlarından yine kendinize göre bir çıkarım yapabilirsiniz.

Bu yıl Ay düğümlerinin de Terazi ve Koç burcu akslarında yer alması bundan sonraki 20 yılın kader planının başlangıcını ifade ediyor. Aynı zamanda Satürn Zodyak’taki sonuncu burç olan balıkta hareket ederken, bizi uyuşturan ve hareketlerimizi kısıtlayan şeylerin neler olduğunu çok daha iyi hissettirecek nitelikte. Bu yıl bir uyanış yılı, kendimizi daha yakından tanıyabilmek ve hayatta gerçekleştirmemiz gereken kader planlarımızı anlamak ve isteklerimizle tüm bunları örtüştürmek başarılı sonuçlar alabilmek adına önem taşıyor.

Ülkemiz adına ekinoks haritasının etkileri koşulların değişkenliğini vurguluyor. Bu yıl koşulların değişkenliği yıllarca konuşulacak etkilere sahip. 

Haftaya başlarken, Güneş Neptün kavuşum etkisini yaşamaya devam ediyoruz. Kafamız dalgın olabilir, benliğimizden çok sıyrıldığımız ve hayatımızdaki bütün olaylara odaklanmaya çalışırken bireysel ihtiyaçlarımızı unuttuğumuz, kendi önceliklerimizi belirleme konusunda zayıf kaldığımız bir etki yaratabilir. Ay yengeç burcunda seyahatini sürdürürken haftaya başlıyoruz, duygusal olarak korunma ihtiyacımız artabilir. Kendimizi güvende hissettiğimiz alanlara çekilebiliriz.

Ay yengeç burcunu yönettiği için, yine duygusal olarak başlangıçları ifade eden bir etkidir. Venüs ve Satürn ile oluşturduğu kontak sayesinde duygularımızın daha rahat aktığı, yapmak istediğimiz işlere daha kolay odak sağlayabileceğimiz bir dürtüyü aktif edecektir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 2

Hafta ortasında mantık ve duygular arasında çatışmalar olabilir ancak yine de bu çatışma girişimciliği destekler. Bu hafta artık duygularımızdan emin ve nerede harekete geçmemiz gerekliyse odağımızı doğrudan hareket noktasına çevirebiliriz. Doğal liderlerin prim yapacağı, kendi değerinin farkında olanın rahat geçireceği bir hafta olacak. Eril enerjinin daha fazla ön planda olacağı bir hafta, özellikle Satürn ile Venüs arasındaki kavuşum açısı sevgi, değer ve maddi konularda kısıt getirebilir. Para yönetimiyle ilgili dikkatli olunması gereken bir hafta. İlişkilerde beklediğimiz değeri görmek, hissetmek zor olabilir. Venüs’ün baskılanacağı bu hafta, ilişkilerde sadakat konusunu sorgulatırken aynı zamanda bizi kontrol altına almaya çalışan insanlardan uzaklaşmak isteyebiliriz. Planlı hareket edenler mali açıdan küçük de olsa şanslı etkiler alabilecek. Ancak yine de değerli eşyalarınızın zarar görebileceği veya maddi anlamda bazı kısıtlar yaşayabileceğiniz deneyimler olabilir.

Hayat enerjimizi sembolize eden Mars gezegeni hafta sonu balık burcuna geçiş yapıyor. Mars kova burcundayken daha bilimsel verilere dayalı strateji geliştiren özelliklere sahipken,

Balık burcuna geçtiğinde bu özelliklerin rafa kalktığı, enerjinin dışarıya yansımasında, kendini ortaya koymakta güçlük çeken bir etki yaratıyor. Bu durum kendini güçsüz hisseden ve gücünü ispat etmeye çalışanlar için ani parlamalara ve öfke sorunlarına neden olabilir. Güneş’in Koç burcundaki olduğu bu dönemde harekete geçmek istesek bile henüz olgunlaşmayan stratejilerimiz bir süre daha beklemede kalabilir. Mars balık burcundayken harekete geçmenin farklı yollarını arar ve bu durum gecikmelere neden olabilir. Bir savaş meydanı düşünün, Mars balıktayken bu arenada rakibinin zayıf yönlerini arar ve fark ettirmeden onu alt etmeye çalışır. Kendisi zayıf bir görünümde olduğu için belki de rakibi tarafından küçümsenmesi onu avantajlı bir hale sokabilir. Mars balıktayken rekabet söz konusu olduğunda gizli düşmanlıkların çok fazla görüldüğü bir süreç yaşanır.

Haftayı kapatırken hayatımızda artık bize zarar veren şeyleri bitirme eğiliminde olabiliriz. İlişkiler, ortaklıklar, evlilikler açısından rahatsızlık duyulan konuların konuşulması ve artık bize hizmet etmeyen duygu ve düşüncelerden arınma süreci yaşayacağız.

Bakalım bu hafta burçları neler bekliyor?

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 3

KOÇ BURCU

Sevgili Koç, bu hafta ev ve yaşam alanlarınız ile ilgili düzenlemeler yapabilir. Kendinizi daha rahat hissettiğiniz insanların yanına çekilebilirsiniz. İletişim kurmak, kendinizi anlatmak, fikirlerinizi savunmanız gereken durumlar meydana gelebilir. Sağlığınızla ilgili genel kontroller yaptırabilir, günlük rutinlerinizle ilgili değişiklikler planlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda duygularınız ile hareket edebilir, hislerinizi anlatmak isteyebilirsiniz. Partnerinizle uzlaşı sağlayabilmek adına olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Hafta sonu iş ve çalışma hayatınızla ilgili size zarar verdiğini düşündüğünüz insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bu hafta yönetici gezegeniniz marsın balık burcuna geçişi harekete geçme konusunda sizi biraz zorlayabilir. Psikolojik olarak kendinizi toparlamakta güçlük çekebilirsiniz. Bu geçiş sonrasında sağlık ile ilgili konular daha fazla gündeminizde olacak.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 4

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa, bu hafta komşularınız, akrabalarınız, kardeşlerinizle olan iletişiminiz yoğun olacak. Bazı konularda fikir ayrılıkları yaşanabilir ancak yine de aile olmak ve beraber hareket etmek sizi iyi hissettirecek. Arkadaşlarınızdan mevcut durumunuz ile ilgili destek alabilir ve onlar ile dertleşmek isteyebilirsiniz. Ev düzeniniz ve yer değişiklikleri ile ilgili konular sizi biraz zorlayabilir. Hafta sonu duygularınızı dinleyecek ve dinleteceksiniz. Partneriniz veya çocuklarınızla ilgili konular daha fazla önem kazanıyor. Tüm enerjinizi bu alanlara yoğunlaştırabilirsiniz. Sosyalleşmek ve arkadaşlarınızla olmak isteyebilirsiniz. Ancak marsın balık burcuna geçişiyle beraber gerçek dostlarınızın kimler olduğunu daha net anlamaya başlayacaksınız.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 5

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bu hafta kendi değerinizi anlayacak iş ve kariyer hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Yaptığınız işin kazançlarını arttırabilmek adına hareket edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar ile iletişiminiz yoğun, duygu ve düşüncelerinizi paylaşacağınız diyaloglar oluşabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla birlikte olmak bu haftanın ana enerji alanları olabilir. Hafta sonu ev düzeniniz ve ailenizle ilgili konular daha fazla önem kazanacak. Çalışma alanları ve kariyer konusunda mücadeleci olmanız gereken bir zaman başlıyor. Otorite figürleri ile mücadele etmeniz gerekebilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 6

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç, bu hafta duygu ve düşünceleriniz arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Duygusal meseleleri gündeme getirmek, kendinizi anlatmak ve hissiyatınızı aktarma çabanız yüksek. Kariyer konusunda oldukça önemli bir döneme giriyorsunuz, yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler, ticari girişimler konusunda önümüzdeki günler sizi destekliyor olacak. Fiziksel sağlığınıza önem vermeli ve sağlık kontrollerinizi aksatmamalısınız. Hayatınızla ilgili kontrolü elinize almanız gereken konular olabilir, özellikle toplumsal imajınızı etkileyecek konular için daha kontrollü ilerleyebilirsiniz. Hafta sonu bir seyahat planlayabilir ve yakın çevrenizle bir arada olmak isteyebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 7

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan, haftaya başlarken duygusal açıdan kendinizi geri planda tutabilirsiniz. Daha çok hissiyatınıza odaklanıp, olayların size bıraktığı etkilere odaklanabilirsiniz. Sezgisel yönünüz daha aktif olacak. Hafta ortasında daha dışa dönüş olacaksınız, kısa yolculuklar yapabilir seyahat planları oluşturabilirsiniz. Hafta sonu sağlıkla ilgili konular gündeminizde olabilir. Kazanç ve gider dengeleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Hastaneler, sigortalar konusunda harcamalar yapabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 8

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak, bu hafta arkadaşlıklarınızda duygularınızı paylaşmak isteyebilirsiniz. Zaman zaman fikir ayrılıkları veya gerilimler yaşansa da size kendinizi değerli hissettirecekler. Hafta ortasında sağlığınızla ilgili konulara önem vermeniz gerekebilir, ufak rahatsızlıklar meydana gelebilir. Eşinizin, partnerinizin veya ortaklarınızın sağlık konularıyla da ilgilenmeniz ve hastane bakım süreçlerini yönetmeniz gerekebilir. Hafta sonu geldiğinde yorgun hissedebilir ve kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 9

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi, bu hafta iş ve kariyer alanlarında görünür olmaya başlıyorsunuz. Bir süredir üzerinde çalıştığınız işiniz, projeleriniz ile ilgili verim alabileceğiniz bir hafta olacak. Iş arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilgileneceksiniz. İlişkiler konusunda bazı tatsızlıklar yaşanabilir, insanların duygu ifadeleri yıkıcı olabilir. Hafta sonu herkesten uzaklaşıp, inzivaya çekilebilirsiniz. Genel olarak hareketli bir döneme geçiş yapacaksınız ancak sağlık konusuna dikkat etmelisiniz. Enerjinizi toplamak ve ayağa kalkmak konusunda zaman zaman zorlanabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 10

AKREP BURCU

Sevgili Akrep, bu hafta çalışma hayatınız, günlük sorumluluklarınızdan uzaklaşmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle keyifli bir gezinti yapmak, seyahat etmek size iyi gelebilir. Hafta ortasında iş ve kariyer konusunda yeni fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Lider ruhunuz daha ön planda olacak. Ancak beraber çalıştığınız insanlar ile çatışmalar yaşanabilir. Hafta sonu arkadaşlarınıza vakit ayırmak istemeniz partnerinizle aranızda ufak krizlere neden olabilir. Hareketli bir döneme geçiş yapıyorsunuz, özellikle çalışma hayatınızda yeni sorumluluklar edinmek ve çok daha geniş bir ekiple çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 11

Sevgili Yay, bu hafta sezgileriniz, duygularınızı derinden yaşayacaksınız. Karşılaştığınız olaylar her ne ise sizde derin bir iz bırakabilir. Güvendiğiniz insanlar ile bir arada olmak onların duygusal desteğini almak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili dengeleri korumak belki de duygularınızı, yaşadıklarınızı anlatmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüzü kısıtlayan düşüncelerden uzaklaşmak, kendi fikirlerinizin ve isteklerinizin yönlendiricisi olmak isteyeceksiniz. Bu yaklaşım zaman zaman ailenizle, partnerinizle aranızda mesafe oluşturmanıza neden olabilir. Hafta sonu aile içi ve ev yaşamınızla ilgili kavramlara daha fazla enerji harcamanız gerekebilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 12

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak, bu hafta yakınınızdaki insanlar ile bir arada olmak, hayatınıza ortak olmalarını bekleyebilirsiniz. Güvende hissettiğiniz insanların yanına çekileceksiniz. Ailenizle yaşayacağınız anlaşmazlıklar uzun sürmeyecek, tüm duygularınızı açıkça dile getirdiğinizde onların desteğini hissedeceksiniz. Bu hafta yolculuk planları, eğitim süreçleri gündeminize gelebilir. Kısa yolculuklar konusunda hareketli bir döneme geçiyorsunuz. Ev değiştirmek, kiralamak gibi konular gündeme gelebilir. Bir süredir dağınık olan zihninizi toparlamaya başlayacaksınız. Düşünceleriniz ve etrafınızdaki belirsizlikler bitiyor.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 13

Sevgili Kova, bu hafta önceliğiniz iş, ortaklıklar ve ortaklıklardan elde edeceğiniz gelirler ile ilgili olacak. Haftanın ilk günlerinde bazı işlerinizi bitirmek adına çok fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Alerjik reaksiyonlar, baş ağrıları yaşanabilir. Bu haftadan itibaren çok fazla gezi planlamak, hareketli olmanız gereken durumlar olabilir. Özellikle işinizle ilgili çok fazla toplantı yapmak, seyahat etmek, yeni anlaşmalar yapmak gibi süreçler aktifleşecektir. Araç alım satımları ile ilgili süreçler gündeme gelebilir. Ödemeler, kaynak yönetimi ile ilgili oluşan aksaklıkları düzenlemek isteyebilirsiniz. Duygusal olarak zaman zaman zorlanabilir ve çalışma temponuz nedeniyle geçiştirdiğiniz bazı konular daha büyük sorunlar haline dönüşebilir.

Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024) - 14

BALIK BURCU

Sevgili Balık, bu hafta gündemleriniz çok sık değişebilir. Duygularınızı ifade etmek ve sevildiğinizi hissetmek isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili önemli kararlar almak üzeresiniz, bir süredir beklediğiniz konularla ilgili harekete geçeceksiniz. İletişim konusu oldukça yoğun olacak. Enerjinizi hem çalışma alanlarına hem kendinize hem de finansal konulara ayıracaksınız. Partneriniz ile bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilir, sağlık konusunda bazı sorunlar meydana gelebilir. Yeni ortaklıklar geliştirebilir, kendinizi ifade edeceğiniz yeni alanlar yaratabilirsiniz.

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