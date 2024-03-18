Haftalık burç yorumları (18-24 Mart 2024)

Bu hafta ekinoks haftası, Güneş yepyeni bir Zodyak yolculuğuna başlıyor.

Astrolojik olarak bahar ekinoksunun başlangıcı, astrolojik takvimde 1 yıllık ana konuları göstermesi açısından önemlidir, etkisini önümüzdeki 4 aylık süreçte daha çok hissedeceğimiz bir süreç başlıyor. Bu hafta itibariyle ocak ayından beri yaptığımız çalışmaların sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlayacağız.

Yaz dönemi geldiğinde bu olayların büyüdüğünü ve verimliliğini ölçümleyecek, sonbahar mevsiminde işimize yarayan veya yaraman konuları ayrıştıracağız ve kış döngüsü başladığında tekrar hazırlık evresine geçeceğiz.

Hepimiz doğanın bir parçası olduğumuz için aslında Güneş’in ve gökyüzündeki diğer gezegenleri turlarını ve kendi doğum haritalarımızı dikkate alırsak aslında bu döngülerde neler yapmamız gerektiğini daha iyi anlayabiliriz. Sitede yer alan yıllık genel yorum ve burç yorumlarından yine kendinize göre bir çıkarım yapabilirsiniz.

Bu yıl Ay düğümlerinin de Terazi ve Koç burcu akslarında yer alması bundan sonraki 20 yılın kader planının başlangıcını ifade ediyor. Aynı zamanda Satürn Zodyak’taki sonuncu burç olan balıkta hareket ederken, bizi uyuşturan ve hareketlerimizi kısıtlayan şeylerin neler olduğunu çok daha iyi hissettirecek nitelikte. Bu yıl bir uyanış yılı, kendimizi daha yakından tanıyabilmek ve hayatta gerçekleştirmemiz gereken kader planlarımızı anlamak ve isteklerimizle tüm bunları örtüştürmek başarılı sonuçlar alabilmek adına önem taşıyor.

Ülkemiz adına ekinoks haritasının etkileri koşulların değişkenliğini vurguluyor. Bu yıl koşulların değişkenliği yıllarca konuşulacak etkilere sahip.

Haftaya başlarken, Güneş Neptün kavuşum etkisini yaşamaya devam ediyoruz. Kafamız dalgın olabilir, benliğimizden çok sıyrıldığımız ve hayatımızdaki bütün olaylara odaklanmaya çalışırken bireysel ihtiyaçlarımızı unuttuğumuz, kendi önceliklerimizi belirleme konusunda zayıf kaldığımız bir etki yaratabilir. Ay yengeç burcunda seyahatini sürdürürken haftaya başlıyoruz, duygusal olarak korunma ihtiyacımız artabilir. Kendimizi güvende hissettiğimiz alanlara çekilebiliriz.

Ay yengeç burcunu yönettiği için, yine duygusal olarak başlangıçları ifade eden bir etkidir. Venüs ve Satürn ile oluşturduğu kontak sayesinde duygularımızın daha rahat aktığı, yapmak istediğimiz işlere daha kolay odak sağlayabileceğimiz bir dürtüyü aktif edecektir.