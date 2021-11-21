Haftalık burç yorumları (22-28 Kasım 2021)

Kötünün iyisi bir hafta!

Bu hafta, geçen haftaki Ay tutulmasının etkilerini üzerimizde hissetmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Sabırlı olun!

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

22-28 Kasım haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Güneş’in Yay burcuna girmesiyle başlıyoruz. Çok daha optimist, çok daha şanslı günlerin ışığı üzerimize vurmaya başlayacak diyebiliriz. Ve Güneş, Yay burcuna girer de Merkür zibidisi durur mu? O da Yay burcundaki seyahatine başlayacak. Aslında ne Yay burcu Merkür’ü sever, ne de Merkür öyle derin derin düşünmeye gelir. Ama yine de hayatımızda felsefi düşünme ve kocaman kocaman hayat meselelerine kafa yormaya başlayacağız gibi görünüyor.

Hafta sonu ise, hafta ortasına göre çok daha olumlu etkiler altında kalmaya başlayacağız. Özellikle pazar günü Ay’ın Venüs ile yapacağı olumlu etkileşim bize biraz daha soluk aldırtacak nitelikte olacak.

Genel olarak, geçen haftalara göre “kötünün iyisi bir hafta” diyebiliriz. Ama yine de zorluklarıyla, geçen haftaki Ay tutulmasının etkilerini üzerimizde hissetmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)