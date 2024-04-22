Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 22-28 Nisan 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta hayatta sağlamlaştıramadığımız, temeli bozuk olan pek çok yapının, duygunun yıkılışına şahitlik edeceğiz. Hayatımızda son 4 haftadır yaşanan ne varsa görünür bir biçimde uzaklaştığını gözlemleyebiliriz. Toksikleşen pek çok ilişkinin sona erişi ve duygusal bağımlılıklarından uzaklaşamayan pek çok insanın keskin bir olay neticesinde bu bağımlılıklardan kopmasına neden olacak enerjiler kendini gösterecek. Bulunduğunuz ortamda bir otorite sorunu yaşanıyorsa bu durum oradaki insanların çok çatışma yaşayacağını ve liderlik konusunda büyük bir eksikliğin yaşanacağının göstergesi. Hayatta güven duyduğumuz veya kendimizi güvence altına almaya çalıştığımız pek çok olayın kontrolden çıkışını gözlemleyebiliriz. Bazı şeyleri bırakmanın, vazgeçmenin daha az acı verdiğini hissedeceğiz. Güneş tutulmasının yarattığı başlangıç serüveni ile hayatımızda sonlandırmamız gereken enerjilerin ne olduğunu bize gösteren bir hafta olacak. 

 

Bu hafta çarşamba günü akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek. Dolunay’da finansal konuların, ekonomik koşulların çok konuşulacağı bir etki mevcut. Bu hafta borç alma, kredi çekme, banka faiz oranları ile ilgili süreçler en çok ilgilendiğimiz konular arasında olacak. Toprak, yer altı kaynakları ve madenler ile ilgili konularda kazalar, yıkımlar meydana gelebilir. Ülkemizde de ekonomik koşullar ve diplomatik ilişkilerde yaşanabilecek krizleri gösteriyor. Bu hafta maliye ile ilgili konular çok konuşulacak konular arasında olacak. Vergi kanunlarında düzenlemeler ve enerji kaynaklarıyla ilgili zamlar, enerji üretimi ile ilgili konular konuşulacak konular arasında olacak. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, bu hafta ortaklıklar ve ilişkiler konusunda tartışmalar ve gerilimler meydana gelebilir. Partnerinizin veya ortaklarınızın sizden beklentileri veya söylemleri kalbinizin kırılmasına neden olabilir. Finansal anlamda ödemeniz gereken borçlar, vergi ve sigorta ödemeleri ile ilgilenebilirsiniz. Ödemeler konusu bu hafta sizi zorlayacak meseleler arasında olacak. Sağlığınızla ilgili konular, operasyonel müdahalelere neden olacak koşullar oluşabilir. Özellikle böbrek veya üreme organları ile ilgili sağlık sorunları meydana gelebilir. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bu hafta kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz. Hayatınızda kontrolden çıkan olaylar karşısında sakinliğinizi korumak mümkün olamayabilir. Kariyer ve ortaklıklar konusunu, partnerinizle ilişkinizde bitişler, sonlanmalar meydana gelebilir. Bir dönemin sonuna yaklaşmış olabilirsiniz. Ruhsal olarak sizi olumsuz etkileyen insanlardan uzaklaşmak ve bağınızı koparmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki çalkantılar hafta sonuna doğru düzelmeye başlayacaktır.

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, bu hafta partnerinizle aranızda bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Duygularınızı ve ilişkiden beklentilerinizi dile getirdiğinizde kendinizi gerilimli tartışmalar içinde bulabilirsiniz. Çocuklar konusunda ve üretkenlik konularında kendinizi yıpranmış hissedebilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla konuşmak veya iş arkadaşlarınız ile bir araya gelmek iyi hissettirebilir. Çalışma hayatınızdaki kadın figürler ile bu hafta bazı gerilimler yaşayabilirsiniz. Özellikle hizmet aldığınız veya hizmet verdiğiniz insanların arkanızdan iş çevirdiğini fark edebilirsiniz. Bu hafta hayatınızda size zarar vermeye çalışan insanlardan sıyrılmak ve sosyal yaşamınızda yeni bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Sağlık konusunda kendinize dikkat etmeniz gereken bir hafta. Mide rahatsızlıkları, sindirim problemleri ile ilgili hassasiyetiniz oluşabilir.

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bu hafta eskiye dair ne varsa duygusal olarak gündeminize taşıyacaksınız. Aileniz ve sevdiklerinizle ilgili konularda uzlaşı sağlamanız gereken diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Kariyer kayatınızla ilgili geciken veya sonuç alamadığınız şeyler artık birer birer çözülmeye başlayacak. Partneriniz ve arkadaşlarınız arasında gerilimler meydana gelebilir. Bu hafta kıskançlık krizlerini çok yoğun hissedeceksiniz. Partnerinizi sahiplenmek ve hiç bırakmak istemeyebilirsiniz. Ancak bu durum ilişkinize zarar verebilir. Eğer ilişkinizin sürmesini istiyorsanız partnerinizin isyanları karşısında daha sakin olmalısınız. Çocuklarınızla ilgili sağlık meseleleri gündeme gelebilir. Çocukların okuldan veya sosyal yaşamından taşıdığı virüslere karşı sizin de dikkatli olmanız gerekli, ebeveyn olarak bu durum sizin sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir.

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bu hafta yakın çevreniz, arkabalarınız ve aileniz ile ilgili meseleler gündeminizde olacak. Eşinizin veya aile büyüklerinizin sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu hafta yaşadığınız evden taşınabilir veya aile evinden uzaklaşabilirsiniz. Yaşam alanlarınız ve kariyer hayatınızla ilgili biten enerjiler yerine yeni arayışınız sürecek. Bu dönemde sizi kontrol etmeye çalışan tüm insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Eskiden gittiğiniz bulunduğunuz şehirlere, ülkelere gitmek isteyebilirsiniz. Evli olanlar aslanlar için eşlerinin ailesi ve uzak akrabalar ile ilgili konularda iletişimsel sorunlar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, bu hafta düşündüklerinizi dile getirmek ve duygularınızı açığa çıkarmak isteyebilirsiniz. Kafanızı kemiren düşüncelerden sıyrılmak ve artık düşündüğünüz şeyleri dile getirmek isteyebilirsiniz. Konuşmak ve anlatmak bu haftanın ana konularından olacak. Kısa yolculuklar yapmak isteyebilir, etrafınızdaki kalabalıktan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bir eğitimi sonlandırmak ve başka şeyleri öğrenmeye yönelik harekete geçebilirsiniz. Bu hafta psikolojik açıdan sizi zorlayan koşullar meydana gelebilir. Yakın çevrenizde meydana gelen olaylar, kardeşlerinizle ilgili konular sizi zorlayacak meseleler arasında olacak. Çalışma hayatınızda bazı anlaşmaları sonlandırabilir beraber çalıştığınız çalışma arkadaşlarınızdan uzaklaşabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar konusu gündeminizde olacak. Kazançlarınızla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Yatırım yapacağınız veya yaptığınız şeyleri özenle seçmeniz gerekli. Başkalarından aldığınız tavsiyeler kafanızı karıştırabilir. Partnerinizle ilgili konularda iletişimsel sorunlar meydana gelebilir. Çocuklar konusunda krizler meydana gelebilir. Bu hafta hayatınızdaki insanların sizinle olan iletişimi ve bağını sorgulayabilirsiniz. Ne kadar sevildiğinizi hissetmek isteyeceksiniz. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, bu hafta çok yorgun ve gergin hissedebilirsiniz. Içsel huzursuzluğunuz ve güvensizliğiniz sebebiyle duygularınızı açığa çıkarmak, konuşmak anlatmak isteyebilirsiniz. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız özellikle alerjen konusunda dikkatli olmanız gereken bir hafta. Bu hafta ortaklarınız veya eşiniz ile ilgili konulardan uzaklaşmak isteseniz de başarılı olamayabilirsiniz. Ilişkilerde denge kurmak adına müdahale etmeye çalışan yakınlarınızın size daha büyük zararı dokunabilir. Kiminle ne konuştuğunuza dikkat etmeniz gereken bir hafta olacak.

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, bu hafta kapalı alanlarda kalmak sizi biraz zorlayabilir. Hastane ve sağlık konuları gündeminizde olabilir. Trafikte dikkatli olmanız gereken bir hafta, seyahat etmek ve araç kullanma konusunda dalgın olmadığınıza emin olmalısınız. Çocuklar ve aşk hayatınızdaki meseleler gündeminizde olacak. Hafta içi sizi zorlayan koşullar oluşsa da, hafta sonu geldiğinde kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz ve sakinlendiğiniz bir zaman olacak. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bu hafta bazı arkadaşlarınızla aranıza mesafe girebilir. Çocuklarınızın sağlığı ve aile içindeki sağlık meseleleri gündeminizde olacak. Kariyerinizle ilgili yeni planlar oluşturmanız ve ortaya çıkaracağınız işin içeriğini anlatmanız gerekebilir. Yaptığınız iş ile ilgili daha görünür olmaya başlayacaksınız. Ancak aile ve ev yaşamınızla ilgili sorumluluklar sizi oyalayabilir, zaman ve değer yönetimi konusuna el atmanız gerekecek. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, bu hafta kariyer ve dış dünyaya yansıyan rolünüz ile ilgili bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Iş hayatınızla ilgili bir sürecin bitmesi ve kariyer konusunda aldığınız kararların sonuçları ile ilgilenmeniz gerekebilir. Otoriye figürleri ile ilgili konularda sizi zorlayacak meseleler gündeme gelebilir. Bu hafta planladığınız şeylerde aksaklıklar meydana gelebilir. Seyahat etme ve yer değişimleri gündeminizde ancak aile içi sorumluluklarınız buna engel olabilir. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, bu hafta eğitimler ve seyahatler konusu gündeminizde olacak. Kardeşleriniz, akrabalarınız konusunda denge oluşturmanız gereken meseleler meydana gelebilir. Günlük rutinlerinizi ayarlamak ve kendi planlarınızı oluşturma konusunda pek çok şeyi ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Ruhsal ve zihinsel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Ticari konular, yurt dışı ile bağlantılı ticari faaliyetler ile ilgili aksaklıklar yaşanabilir. Hafta sonu yaklaşırken buradaki sorunların ne olduğunu tespit edip, maddi kaynaklar ile ilgili yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

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