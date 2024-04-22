Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta hayatta sağlamlaştıramadığımız, temeli bozuk olan pek çok yapının, duygunun yıkılışına şahitlik edeceğiz. Hayatımızda son 4 haftadır yaşanan ne varsa görünür bir biçimde uzaklaştığını gözlemleyebiliriz. Toksikleşen pek çok ilişkinin sona erişi ve duygusal bağımlılıklarından uzaklaşamayan pek çok insanın keskin bir olay neticesinde bu bağımlılıklardan kopmasına neden olacak enerjiler kendini gösterecek. Bulunduğunuz ortamda bir otorite sorunu yaşanıyorsa bu durum oradaki insanların çok çatışma yaşayacağını ve liderlik konusunda büyük bir eksikliğin yaşanacağının göstergesi. Hayatta güven duyduğumuz veya kendimizi güvence altına almaya çalıştığımız pek çok olayın kontrolden çıkışını gözlemleyebiliriz. Bazı şeyleri bırakmanın, vazgeçmenin daha az acı verdiğini hissedeceğiz. Güneş tutulmasının yarattığı başlangıç serüveni ile hayatımızda sonlandırmamız gereken enerjilerin ne olduğunu bize gösteren bir hafta olacak.

Bu hafta çarşamba günü akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek. Dolunay’da finansal konuların, ekonomik koşulların çok konuşulacağı bir etki mevcut. Bu hafta borç alma, kredi çekme, banka faiz oranları ile ilgili süreçler en çok ilgilendiğimiz konular arasında olacak. Toprak, yer altı kaynakları ve madenler ile ilgili konularda kazalar, yıkımlar meydana gelebilir. Ülkemizde de ekonomik koşullar ve diplomatik ilişkilerde yaşanabilecek krizleri gösteriyor. Bu hafta maliye ile ilgili konular çok konuşulacak konular arasında olacak. Vergi kanunlarında düzenlemeler ve enerji kaynaklarıyla ilgili zamlar, enerji üretimi ile ilgili konular konuşulacak konular arasında olacak.