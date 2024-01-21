Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 22-28 Ocak 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 1

Sevgili Astroloji severler yılın 3. Haftasından hepinize merhabalar, 

Yılın ilk dolunayına doğru ilerlediğimiz haftanın ilk günlerinde, iletişim, ticaret, ekonomik koşullar, gazetecilik, haberleşme konularının önemi haftanın ilk günlerinde etkisini yoğun hissettirecek. 11 Ocak tarihinde gerçekleşen Oğlak Yeniayında aldığımız kararlar ve başlangıçların görünür olmaya başladığı, bireysel etkiler ile beraber yakınımızdaki insanlar ile daha fazla etkileşimde olacağımız bir hafta olacak.  Pazartesi günü ay İkizler burcunda ilerlerken, Venüs ile karşıtlık açı oluşturacak. Özellikle İkizler, Yay, Başak ve Balık burçlarını ikili ilişkilerde strese sürükleyecek yapılar ile karşılaşılabilir. Neptün’ün bu karşıtlık ile oluşturduğu T-Kare açı finansal kayıpların yaşanabileceğinin göstergesi.

Pazartesiyi, salıya bağlayan gece 23:40 ile 00:51 saatleri arasında  Ayın ikizler burcundan, Yengeç burcuna geçiş yaptığı sürede Ay boşlukta kalacak, gece bu saatlerde mantık ve sezgiler arasında kalıp huzursuz hissedebiliriz. Uykuya geçişte zorlanabiliriz. Salı ve Çarşamba günleri Ay yengeç burcunda ilerlerken, Merkür ve Mars gezegenleri ile karşıtlık açı oluşturacak. Duygularımızı ifade etmek isterken anlaşılmadığımızı hissedebilir, herhangi bir konu için harekete geçme noktasında ani ve fevri davranışlar sergileyebiliriz.

Güneş ve Plüton’un kavuşum açısı devam ederken, içsel olarak sıkışmış hissedebiliriz, kendimizi ortaya koymakta güçlük çekebiliriz. Salı günü aşk, sevgi ve değer duygularımızın gezegeni Venüs, Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs oğlak burcundayken daha soğuk ve mesafelidir. Verdiği değeri göstermekten çekiniklik duyar, emin olmadığı ilişkilerin peşinde koşmaz, ilişkilerde söylemlerden çok davranışlar önem kazanır. Sevginin çocuksu hali değil, olgunlaşmış hali gözlemlenir. Bu günlerde ikili ilişkilerden beklentimiz vaadler üzerine değil, atılan adımlar ve somut davranışlar üzerine şekillenir. Jüpiter’in Boğa burcunda olması, Venüs oğlak geçişinde oluşacak olumlu açılar ile uzun süreli ilişkilerin başlaması, ilişkilerin ciddiyet kazanması, maddi anlamda somut gelirler elde edilmesine destek verecek. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 2

CAN SIKICI SÖYLEMLER MEYDANA GELEBİLİR

Çarşamba günü Mars-Chiron arasında dik açısı yaklaşırken, Yengeç burcundaki Ay ile T-Kare açısı oluşturacak. Hem fiziksel hem de ruhsal manada canımızı acıtacak sorunlar ile karşılaşabiliriz. Karşılaştığımız insanlar, olaylar karşısında haksızlığa uğramış hissedebiliriz. Iletişim konusunda can sıkıcı söylemler meydana gelebilir.  

Perşembe gecesinin ilk saatlerindeden (01:57), sabah saatine (10:36) kadar Ay boşlukta olacak, Ay Dolunay fazına ilerlerken duygularımızın karşılığını bulamadığımızı, belirsizliklerin bizi çok bunalttığını hissedebiliriz. Ay aslan burcuna geçtiğinde ego ve çatışmalarının daha yoğun yaşanacağını gösteren bir günü bize gösteriyor. 

Bu hafta 25 Ocak tarihinde Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay astrolojide  sonlanma enerjisini gösterirken, ardından mutlaka bir başlangıcın da gerçekleşeceğini gösterir. Tıpkı gebeliğin sonlanması ve dünyaya bir çocuğun gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Doğum gerçekleştikten sonra anne, bebeği ile fiziksel bir ayrılık yaşar ancak onu dünyaya getirdikten sonra yaşamını sürdürebilmesi açısından ihtiyaçlarını gözlemleyerek hareket eder. Kendi bedeninden dünyaya getirdiği bu varlığın bireysel ihtiyaçlarını öğrenir ve dünyaya gelen varlığın kendinden çok farklı özelliklere sahip olsa da onu kendi öğretileri doğrultusunda büyütmeye çalışır. Dolunay esnasında da Ay, Güneş’in ışınlarını tam olarak yansıtmaya çalışır. Oluşan bu zıtlık bitiş döngülerinin Ay’ın bulunduğu pozisyon etrafında şekilleneceğini, Güneş’in yarattığı ışık kaynağının kırılmalar yaşasa bile devam edeceğini gösterir. Aslan Dolunayı egonun en üst perdeden yaşama etkilerini gösterecek.

SALGINLARI İLE İLGİLİ DİKKATLİ OLUNMALI

Güneş’in Plüton ile eşliği, tüm insanlığa yaşamın doğal döngüsünün ne olduğunu hatırlatacak. Günlük koşuşturmacalar içinde atladığımız yaşamın doğal döngüsü bu Dolunay ile daha fazla hissedilir olmaya başlayacak. Plüton, ezoterik astrolojide bu dünya ile ilgili konuları değil, yaşam ile ölüm arasındaki bağlantıyı gösteren gezegendir. Her birimizin bir enerji kaynağı olduğunu düşünecek olursak bu dolunay ile bazı enerjilerin sonlanacağı ve yeniden doğum süreçlerinin yoğunlaşacağı bir etkiyi başlatacak. Yani ölümlerin yoğunlaşacağı bir astrolojik döngü geliyor. Maalesef savaş döngülerini arttıran ve en çok çocukların ve savunmasız olanların zarar göreceği bir etkiyi hayatımıza taşıyacak. Aslan burcunun 5 derecesi, bıçak yaralanmaları, ameliyatları gösteren etkiler barındırıyor. Dolunay ile sağlık sorunlarının arttığı 15 günlük bir süreç yaşayabiliriz. Bu dönemde kalp, dolaşım bozukluğu problemleri, sinir sıkışmaları, felç sorunları yoğun gözlemlenebilir. Ekim ayında gerçekleşen Ay tutulmasını tetikleyen bir etkiye sahip olan Dolunay eğitim-öğretim, hukuksal konuların yine yoğunlaşacağı, o dönemde ego ve hırslarına yenik düşenlerin insanların hesaplaşma yaşayacağı etkiler barındırıyor. Hava koşullarında olumsuzluklar, yer sarsıntıları meydana gelebilir. Çocuk hastalıkları, salgınları ile ilgili dikkatli olunmalı. 

Cumartesi günü Uranüs gezegeni durağanlaşıyor ve Ay ile oluşturacağı dik açı, yaşadığımız olayların yönünü değiştirecek etkilere sahip olacak. Duygularımızı ifade etmeye çalışırken hırçınlaşabilir, değişen koşullara ayak uydurabilmek adına zorlanabiliriz. Ay’ın, Kuzey Ay düğümü ile oluşturacağı olumlu açı yaşanan değişimin ardındaki ışığı gösteriyor. Her ne olursa olsun koşullar bizi daha iyiye götürmek için oluşuyor. Almamız gereken mesajlara odaklanmalıyız.  

Pazar günü duygularımızı gerçekliğini sorgulayabilir, hayatımızdaki sorumlulukların bilinci ile hareket etmek isteyeceğiz. Ilişkiler konusunda toparlanma, değerli hissetme, sevmek ve sevilmenin daha yoğun hissedileceği keyifli bir gün olacak. Keyfini çıkarın. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 3

KOÇ

Sevgili Koç, bu hafta yakın çevrenizdeki insanlar ile iletişiminizde duygusal gerilimler, hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Pazartesi günü yapacağınız ticari girişimler, yolculuklar, anlaşmalar içinde belirsizlikler oluşabilir. Yakın çevrenizdeki insanlardan, eğitim çevrenizden skandal haberler alabilirsiniz. Eviniz, ailenizle ilgili konularda duygusal gerilim yaşama ihtimaliniz yüksek, gerek iş yaşantınız gerekse ev yaşantınızdaki sorumluluklarınızla ilgili denge arayışınız artacak. Hafta sonu yaklaşırken aşk hayatınızla ilgili konular gündeminizi daha fazla meşgul edecek. Arkadaşlarınız ve partneriniz arasında kalabilir, mali konular ve yatırımlar noktasında sizi zorlayacak durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çocuğu olan Koç burçları bu hafta sağlık konularına dikkat etmeli. Iş ve kariyer konusunda kazançlarınızı artırabileceğiniz küçük fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Haftanın son günü, sağlığınız, rutinlerinizle ilgili yapacağınız düzenlemeler başarı potansiyelinizi olumlu etkileyecek. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 4

BOĞA

Sevgili Boğa, haftaya mali konularda yaşadığınız kar-zarar ilişkilerini kontrol ederek başlayacaksınız. Değerleme yapma konusunda dikkatli olmalısınız. Herhangi bir şeyi satınalırken ederinden daha yüksek meblağlar ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta kardan zarar etme konularına dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında kardeşler, komşular, yakın çevrenizle gerilimli diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Seyahat ederken yaşanabilecek ufak kazalara karşı dikkatli olun. Perşembe günü gerçekleşecek Dolunay’ın aile içinde krizlere neden olabilir. Bu egosal çatışmalar ev içindeki hakimiyet ile ilgili tartışmalar olabileceği gibi sağlık konularında da sizi zorlayacak etkileri barındırıyor. Değer verdiğiniz inançların, insanların değişimini gözlemleyebilirsiniz. Ev ve aile içinde yaşanacak huzursuzluklar kariyer hayatınıza sıçrayabilir. Işinizle ilgili yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlarınız ile yurt dışı seyahat planları oluşturabilir, onların desteği ile yaşadığınız sıkıntılara çözüm üretebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde yaratıcılığınız yükseliyor, aşk hayatınızla ilgili daha huzurlu bir zaman dilimi yaratabilirsiniz. Çocuklarınız, onların eğitimi ile ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bu hafta krizlerin ardından gelen fırsatları görmezden gelmeyin. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 5

İKİZLER

Sevgili İkizler,  haftaya başlarken duygusal hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmeye çalışırken partnerinizle veya iş ortaklarınızla yanlış anlaşılmalara neden olacak diyaloglar içinde kalabilirsiniz. Bu hafta mali konularda daha fazla gündeminizde olacak. Kazançlarınız, harcamalarınız arasında bir denge arayışı içinde olacaksınız. Aile içindeki konulara daha fazla maddi destek vermeniz konular gelişebilir. Ortaklıklardan elde ettiğiniz kazançlarınızla ilgili sizi iyi hissettirecek gelişmeler yaşanabilir. Beraber çalıştığınız insanlar, personellerinizle ilgili sizi etkileyecek haberler alabilirsiniz. Aslan dolunayı etrafınızın kalabalıklaşmasına neden olurken, iletişim konularında yanlış anlaşılmalara neden olabilecek etkiler barındırıyor. Yakın çevrenizle ilgili sizi zorlayan çatışmalar içinde kalabilirsiniz. Açık iletişimin önemini anlayacağınız ve insanların gerçek niyetlerinin ne olduğunu fark edeceğiniz bir hafta var önünüzde. Insanlar sizden gerçek duygu ve düşüncelerini saklamaya çalışsa bile, gökyüzü bu gizliliğe destek vermeyecek ve aniden etrafınızda birşeyler değişmeye başlayacak. Hafta sonu çekirdek aileniz ile daha fazla ilgilenecek, ev düzeninizle ilgileneceksiniz. Ailenizdeki insanların desteğini hissedecek ve hayatınızı analiz etmeye çalışacaksınız. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 6

YENGEÇ

Sevgili Yengeç,  haftaya başlarken daha çok duygularınızı dinlemeye çalışacak ve iç dünyanıza temas etmeye çalışacaksınız. Evinizde veya iş yerinizde sizinle çalışan insanlar ile ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu hafta değerli bir eşyanızı kaybedebilirsiniz, eşyalarınızı kaldırdığınız yerlere dikkat etmeye çalışın. Salı duygu yoğunluğunuz artacak ve insanların soğuk ve mesafeli davranışları sizi huzursuz edebilir. Partneriniz veya ortağınızla iletişim kurarken anlaşamayabilir farklı fikirleri savunabilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek Dolunay mali konular ve iş yaşamınızla ilgili beklenen sonuçların gelmesine sebep olacak. Harcamalarınız gelirlerinizden daha yüksek olabilir. Hafta sonu yakın çevreniz, arkadaşlarınız, dostlarınızla bir araya gelecek ve keyifli zaman geçireceksiniz.  

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 7

ASLAN

Sevgili Aslan, haftaya başlarken arkadaşlar, aşk hayatınızla ilgili duygusal kırgınlıklara neden olabilecek olayların içine çekilebilirsiniz. Duygularınızı paylaşmakta güçlük çekebilir, hayatınızdaki insanlar ile iletişimsel gerilimler yaşayabilirsiniz. Bu hafta sağlık konularına dikkat etmelisiniz, hem ruhen hem de bedenen sizi zorlayacak bir hafta olabilir. Iş yaşamınızla ilgili istikrarlı davranışlarınız krizler karşısında sizi avantajlı bir noktada tutsa da, bu tamamen dönüşüm gerektiren olaylar yaşanabilir. Bu hafta Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşecek, bu dolunay sebebiyle partneriniz, eşiniz veya ortaklarınızla krizler yaşayabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri ani kararlar almakdan kaçının, kızgınlıkla söylenebilecek sözlerin geri dönüşü olamayabilir.  Pazar günü itibari ile sakinleşecek ve günlük yaşantınıza, sağlığınıza, kazançlarınıza yönelik düzenlemeler yapacaksınız. Bir sonraki hafta kazançlar açısından sizi iyi hissettirecek gelişmelerle gelecektir. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 8

BAŞAK

Sevgili Başak, iş yaşantınız, gelecek planlarınızla ilgilenerek başlayacaksınız. İş yaşantınızda haftanın ilk günlerinde itibarınızı zedelemeye çalışacak kadın figürler ile karşılaşabilirsiniz. Aileniz ile ilgili yaşadığınız duygusal hayal kırıklıkları bu hafta sizi yorabilir. Hafta ortasında arkadaşlarınızla beraber olmak isteyeceksiniz ancak bir araya geldiğiniz arkadaşlarınızla sözlü atışmalar, gerilimler yaşamanız söz konusu olabilir. Aşk hayatınızla ilgili bazı kalp kırıklıkları yaşansa bile ilişkilerinizde uzun süreli başlangıçlar ve ilişkileri toparlamak adına güzel bir dönem olacak. Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşen dolunay duygularınızı ifade etmeniz konusunda sizi zorlayabilir. Haksızlığa uğradığınızı düşünebilir ve kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Insanların sizi anlamadığını düşünerek, kendinizi diğer insanlardan soyutlamak isteyebilirsiniz. Pazar günü, yaşadığınız duyguları analiz edebilmeniz ve kendinizi toparlayabilmeniz için size olumlu etkiler sunuyor. Içsel olarak size kötü hissettiren olay ve kişilerle bir konuşma yaparak kendi duygu durumunuzu normalize edebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 9

TERAZİ

Sevgili Terazi, haftaya eğitimler, seyahatler, hukuksal sorunlar ile ilgilenerek başlıyorusunuz. Hayatınızdaki belirsizlikler haftanın ilk günlerinde sizi biraz yorabilir.  Aile içinde sağlık konuları gündeme gelebilir. Bu hafta ev düzeninizle ilgili bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Kış dekorasyonuna yönelik objeler alabilir, evinizde nostaljik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Bu hafta bir arkadaşınızın, yakınınızla ilgili aldığınız haberler sizi üzebilir. Aslan dolunayı etrafınızdaki kalabalıkların çoğalacağını, arkadaş çevrenizle daha çok vakit geçireceğinizi gösteriyor.  Ancak bu görüşmeler neticesinde bazı insanlar hayatınızdan çıkabilir, bazı arkadaşlarınıza veda edebilirsiniz. Çocuğu olan Teraziler beklenmedik tartışma ve gerilimlerin içinde bulabilir kendini, sakin kalmakta fayda var. Iş ortağınız veya eşinizle gerilimli tartışmalardan kaçının. Hafta sonu parasal kaynaklar ile ilgili fırsatlar yakalayacaksınız. İç dünyanızdaki hesaplaşmaları bu hafta bitiriyor ve ilişkilerde şifalanma dönemine geçiyorsunuz.  

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 10

AKREP

Sevgili Akrep, haftaya başlarken finansal krizler ile daha fazla ilgileneceksiniz. Yatırımlarınızla ilgili sizi yanıtlan gelişmeleri inceleyecek yeni düzenlemelere gideceksiniz. Aile içinde hukuki sorunlar yaşanabilir, duygusal anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Yakın çevrenizdeki insanların hayatınıza müdahale etmeye çalışmasından sıkılabilir ve bundan kaynaklı gerilimler yaşayabilirsiniz. Bu hafta Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşecek, bu durum kariyer yaşantınızla ilgili bazı değişimlerin olabileceğinin göstergesi. Beklentilerinizden daha farklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Haksızlıklar yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Aile içindeki bireylerin sağlığı kendi sağlığınıza bu hafta dikkat etmelisiniz. Bu hafta hayatınızda gerçekleşecek tüm olaylar doğrudan sizinle ilgili olmasa bile, etrafınızda geliştiği için sizi üzecek, stres yaşatabilecek etkilere sahip. Pazar günü sakinleşiyorsunuz, arkadaşlarınızla durum kritiği yapabilir, kalabalık ortamlarda bulunabilir keyifli vakit geçirebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 11

YAY

Sevgili Yay, haftanın başında partneriniz veya ortaklarınızla ilgili mali sorunlarla ilgileneceksiniz. Bu hafta nakit akışlarınızla ilgili bir düzenleme yapacak, gelir-gider dengeleri, ticari hayatınızla ilgili konular ile daha yakından ilgileneceksiniz. Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay seyahatler, hukuksal konuları gündeminize taşıyacak. Işinizi ilgilendiren hukuki meseleler sizi biraz sıkabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar, kardeşleriniz ile ilgili gerilimler yaşanabilir.  Iş yaşamınızla ilgili hiç beklemediğiniz gelişmeler meydana gelebilir. Hafta sonu geldiğinde kazançlar ve kariyer konusunda sizi iyi hissettirecek gelişmeler olacak. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 12

OĞLAK

Sevgili Oğlak, haftaya başlarken sağlık konusunda kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Özellikle üst solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar konusunda hassas bir kaç gün olacak. Bu hafta partnerinizin sizden duygusal beklentileri yüksek olacak. Bir oğlak olarak soğuk kanlı ve mesafeli duruşunuz belki hayatınızdaki insanların sizi anlayamamasına neden olabilir. Ev ve aile yaşantınızla ilgili konularda uzlaşı sağlamak bu hafta zor olacaktır. Evinizde bozulan aletler, aile içinde sağlık konuları, duygusal olarak gerginlikler yaşanabilir. Hafta ortasında özellikle partnerinizle duygusal iletişiminizde çözüm bulmakta zorlanabilirsiniz. Aslan burcunda gerçekleşecek Dolunay, sağlık konularını gündeminize taşıyabilir, ameliyat, operasyon gerektiren müdahaleler gerekebilir. Finansal açıdan beklenmedik kayıplar yaşatabilir. Sigorta, vergi ödemeleri, miras konularıyla ilgileneceksiniz. Hafta sonu seyahate çıkabilir, yeni eğitimlere katılabilirsiniz.  

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 13

KOVA

Sevgili Kova, haftaya aşk, eğlence konuları daha ön planda olacak. Partnerinizle ilgili beklentileriniz, hayalleriniz konusunda kırgınlıklar yaşayabilirsiniz. Kimliğinizin, karakterinizin tamamen dönüştüğü bu haftanın etkilerinde iç dünyanızda bir savaş veriyorsunuz. Bazen zihninizden geçenleri susturabilmek ve yaşadığınız karmayaşı bitirebilmek için uyumak isteyebilir ve gerçeklerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz.  Yakın çevreniz, çalışma arkadaşlarınız, ortaklarınızla ilgili gerilimli bir hafta olabilir. Partneriniz veya ortaklarınızla yol ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Aile içinde dengeyi sağlamak zor olabilir, beklenmedik gelişmeler görülebilir. Hafta sonu ruhunuza iyi gelecek aktiviteler yapacaksınız, değer gördüğünüzü, sevildiğinizi tekrar anımsayacak ve toparlanacaksınız. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024) - 14

BALIK

 Sevgili Balık,  haftaya aile ve ev yaşantınızla ilgili düzenlemeler yaparak başlayacaksınız. Duygusal olarak gergin konuşmalar içinde kalabilirsiniz.  Aşk hayatınızla ilgili konularda duygusal kırgınlıklar oluşabilir. Arkadaşlarınızdan ve yakın çevrenizden yaşadığınız duygusal ikilemler için destek alabilirsiniz. Çocuk sahibi olan balıklar, çocuklarının sağlığı, hayatı konusunda harcamalar yapabilir. 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek Dolunay ile sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Beraber çalıştığınız insanlar ile ego çatışmaları yaşayabilirsiniz. Kariyeriniz, işiniz ile ilgili projelerinizi bitirmek için güzel bir zamanlama, kaderinizi değiştirecek açılımlar yaşayacağınız bir hafta olacak. Hafta sonu eşiniz veya iş ortaklarınızla yeni bir proje geliştirebilir somut değerler elde edebilmek adına harekete geçebilirsiniz. Duygularınız ve hayattan beklentileriniz ile ilgili analiz yapacak ve yakın çevrenizle beraber gelecek planları oluşturacaksınız. 

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