Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 22-28 Ocak 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Sevgili Astroloji severler yılın 3. Haftasından hepinize merhabalar,
Yılın ilk dolunayına doğru ilerlediğimiz haftanın ilk günlerinde, iletişim, ticaret, ekonomik koşullar, gazetecilik, haberleşme konularının önemi haftanın ilk günlerinde etkisini yoğun hissettirecek. 11 Ocak tarihinde gerçekleşen Oğlak Yeniayında aldığımız kararlar ve başlangıçların görünür olmaya başladığı, bireysel etkiler ile beraber yakınımızdaki insanlar ile daha fazla etkileşimde olacağımız bir hafta olacak. Pazartesi günü ay İkizler burcunda ilerlerken, Venüs ile karşıtlık açı oluşturacak. Özellikle İkizler, Yay, Başak ve Balık burçlarını ikili ilişkilerde strese sürükleyecek yapılar ile karşılaşılabilir. Neptün’ün bu karşıtlık ile oluşturduğu T-Kare açı finansal kayıpların yaşanabileceğinin göstergesi.
Pazartesiyi, salıya bağlayan gece 23:40 ile 00:51 saatleri arasında Ayın ikizler burcundan, Yengeç burcuna geçiş yaptığı sürede Ay boşlukta kalacak, gece bu saatlerde mantık ve sezgiler arasında kalıp huzursuz hissedebiliriz. Uykuya geçişte zorlanabiliriz. Salı ve Çarşamba günleri Ay yengeç burcunda ilerlerken, Merkür ve Mars gezegenleri ile karşıtlık açı oluşturacak. Duygularımızı ifade etmek isterken anlaşılmadığımızı hissedebilir, herhangi bir konu için harekete geçme noktasında ani ve fevri davranışlar sergileyebiliriz.
Güneş ve Plüton’un kavuşum açısı devam ederken, içsel olarak sıkışmış hissedebiliriz, kendimizi ortaya koymakta güçlük çekebiliriz. Salı günü aşk, sevgi ve değer duygularımızın gezegeni Venüs, Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs oğlak burcundayken daha soğuk ve mesafelidir. Verdiği değeri göstermekten çekiniklik duyar, emin olmadığı ilişkilerin peşinde koşmaz, ilişkilerde söylemlerden çok davranışlar önem kazanır. Sevginin çocuksu hali değil, olgunlaşmış hali gözlemlenir. Bu günlerde ikili ilişkilerden beklentimiz vaadler üzerine değil, atılan adımlar ve somut davranışlar üzerine şekillenir. Jüpiter’in Boğa burcunda olması, Venüs oğlak geçişinde oluşacak olumlu açılar ile uzun süreli ilişkilerin başlaması, ilişkilerin ciddiyet kazanması, maddi anlamda somut gelirler elde edilmesine destek verecek.