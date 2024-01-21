Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024)

CAN SIKICI SÖYLEMLER MEYDANA GELEBİLİR

Çarşamba günü Mars-Chiron arasında dik açısı yaklaşırken, Yengeç burcundaki Ay ile T-Kare açısı oluşturacak. Hem fiziksel hem de ruhsal manada canımızı acıtacak sorunlar ile karşılaşabiliriz. Karşılaştığımız insanlar, olaylar karşısında haksızlığa uğramış hissedebiliriz. Iletişim konusunda can sıkıcı söylemler meydana gelebilir.

Perşembe gecesinin ilk saatlerindeden (01:57), sabah saatine (10:36) kadar Ay boşlukta olacak, Ay Dolunay fazına ilerlerken duygularımızın karşılığını bulamadığımızı, belirsizliklerin bizi çok bunalttığını hissedebiliriz. Ay aslan burcuna geçtiğinde ego ve çatışmalarının daha yoğun yaşanacağını gösteren bir günü bize gösteriyor.

Bu hafta 25 Ocak tarihinde Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay astrolojide sonlanma enerjisini gösterirken, ardından mutlaka bir başlangıcın da gerçekleşeceğini gösterir. Tıpkı gebeliğin sonlanması ve dünyaya bir çocuğun gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Doğum gerçekleştikten sonra anne, bebeği ile fiziksel bir ayrılık yaşar ancak onu dünyaya getirdikten sonra yaşamını sürdürebilmesi açısından ihtiyaçlarını gözlemleyerek hareket eder. Kendi bedeninden dünyaya getirdiği bu varlığın bireysel ihtiyaçlarını öğrenir ve dünyaya gelen varlığın kendinden çok farklı özelliklere sahip olsa da onu kendi öğretileri doğrultusunda büyütmeye çalışır. Dolunay esnasında da Ay, Güneş’in ışınlarını tam olarak yansıtmaya çalışır. Oluşan bu zıtlık bitiş döngülerinin Ay’ın bulunduğu pozisyon etrafında şekilleneceğini, Güneş’in yarattığı ışık kaynağının kırılmalar yaşasa bile devam edeceğini gösterir. Aslan Dolunayı egonun en üst perdeden yaşama etkilerini gösterecek.

SALGINLARI İLE İLGİLİ DİKKATLİ OLUNMALI

Güneş’in Plüton ile eşliği, tüm insanlığa yaşamın doğal döngüsünün ne olduğunu hatırlatacak. Günlük koşuşturmacalar içinde atladığımız yaşamın doğal döngüsü bu Dolunay ile daha fazla hissedilir olmaya başlayacak. Plüton, ezoterik astrolojide bu dünya ile ilgili konuları değil, yaşam ile ölüm arasındaki bağlantıyı gösteren gezegendir. Her birimizin bir enerji kaynağı olduğunu düşünecek olursak bu dolunay ile bazı enerjilerin sonlanacağı ve yeniden doğum süreçlerinin yoğunlaşacağı bir etkiyi başlatacak. Yani ölümlerin yoğunlaşacağı bir astrolojik döngü geliyor. Maalesef savaş döngülerini arttıran ve en çok çocukların ve savunmasız olanların zarar göreceği bir etkiyi hayatımıza taşıyacak. Aslan burcunun 5 derecesi, bıçak yaralanmaları, ameliyatları gösteren etkiler barındırıyor. Dolunay ile sağlık sorunlarının arttığı 15 günlük bir süreç yaşayabiliriz. Bu dönemde kalp, dolaşım bozukluğu problemleri, sinir sıkışmaları, felç sorunları yoğun gözlemlenebilir. Ekim ayında gerçekleşen Ay tutulmasını tetikleyen bir etkiye sahip olan Dolunay eğitim-öğretim, hukuksal konuların yine yoğunlaşacağı, o dönemde ego ve hırslarına yenik düşenlerin insanların hesaplaşma yaşayacağı etkiler barındırıyor. Hava koşullarında olumsuzluklar, yer sarsıntıları meydana gelebilir. Çocuk hastalıkları, salgınları ile ilgili dikkatli olunmalı.

Cumartesi günü Uranüs gezegeni durağanlaşıyor ve Ay ile oluşturacağı dik açı, yaşadığımız olayların yönünü değiştirecek etkilere sahip olacak. Duygularımızı ifade etmeye çalışırken hırçınlaşabilir, değişen koşullara ayak uydurabilmek adına zorlanabiliriz. Ay’ın, Kuzey Ay düğümü ile oluşturacağı olumlu açı yaşanan değişimin ardındaki ışığı gösteriyor. Her ne olursa olsun koşullar bizi daha iyiye götürmek için oluşuyor. Almamız gereken mesajlara odaklanmalıyız.

Pazar günü duygularımızı gerçekliğini sorgulayabilir, hayatımızdaki sorumlulukların bilinci ile hareket etmek isteyeceğiz. Ilişkiler konusunda toparlanma, değerli hissetme, sevmek ve sevilmenin daha yoğun hissedileceği keyifli bir gün olacak. Keyfini çıkarın.