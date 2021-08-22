Haftalık burç yorumları (23 Ağustos 2021 - 29 Ağustos 2021)

Güneş Başak burcuna geçiyor.

Hayatımız artık başak taneleri gibi bereketli de olabilir, dağılabilir de.

23 Ağustos - 29 Ağustos 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

23 Ağustos - 29 Ağustos haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu hafta zorlu gezegenlerle Venüs ve Merkür’ün güzel açılar yaptığına şahit olacağız. Yani bir yandan işlerimiz evet, kolay hallolacak gibi görünse de, diğer yandan farkına varmadan birilerinin işlerini zorlaştırırken bulabiliriz kendimizi.

Kafası bir dünya Neptün ile Merkür arasındaki karşıtlık ise gerçekler ile idealler arasında kafamızın karışmasına neden olabilir. O nedenle bu hafta karar vermek ve verilen kararları hayata geçirmek konusunda zaman zaman sıkıntı yaşamanız söz konusu olabilir.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)