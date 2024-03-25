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Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 25-31 Mart 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, pazartesi günü terazi burcunda yarı gölgeli bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulmanın etkilerini önümüzdeki altı aylık süreçte yaşamaya devam edeceğiz. Ay tutulmalarında hayatımızdaki olaylar daha görünür hale gelir ve sonlanma, bitiş enerjileri ile ilgilidir. Terazi burcundaki Ay tutulması sahne sanatları, eğlence alanları, çocukların doğumu, verimlilik, üretkenlik ve ilişkileri etkisi altına alırken tüm bu konulardaki arayışımız eşitlik, adalet, estetik, güzellik ve ortaklıklar olacaktır. 

Tutulma adalet ve dürüstlük temalarını hayatımıza taşıyor. Yaz dönemine kadar pek çok konuda dürüstlük ve ahlaki değerlerin sorgulanması gibi konular gündemde olacak. Hak, adalet arayışı ön plana çıkıyor. Gizlenen, saklanan konuların, kapalı kapılar ardında yaşanan olayların ortalığa saçılacak ve daha fazla görünür olmaya başlayacak.

Bu hafta ikili ilişkilerde gerilimler, iletişimde kopukluklar, uzlaşı sağlayamamak, organizasyon sorunları meydana gelebilir. Sağlık hizmetleri ile ilgili haberler, çocuklar ve okullarda yaygınlaşan salgın sorunları meydana gelebilir. Ülkemizde ordu içinde görev değişim süreçleri gözlemlenebilir, sınır güvenliği ile ilgili konular gündeme gelebilir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, bu hafta sizden farklı düşünen insanlar ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Kendinizi anlatmak ve ifade etmek adına çok fazla efor sarf edebilirsiniz. Ortaklıkların sona ermesi, ilişkilerin bitmesi gibi konular gündeme gelebilir. Bu hafta ortaklarınızla elde ettiğiniz gelirlerde kayıplar yaşayabilirsiniz. Seyahat konuları, insanlardan uzaklaşma isteği, özgürleşmek isteyebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bu hafta iş ve çalışma hayatınızla ilgili konularda değişimler yaşanabilir. Beraber çalıştığınız insanlar ile iş konusunda gerilimler yaşayabilirsiniz. İnsanların sizden beklentileri yüksek olacaktır. Maddi ve itibar konusunda kayıplar yaşanabilirsiniz. Arkadaşlar ve sosyal çevrenizle ilgili sorunlar meydana gelebilir. Bu hafta sağlık, hastane, ameliyat konuları gündeminize gelebilir.

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, bu hafta aşk ve arkadaşlık ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Bazı birlikteliklerin sona ermesi gibi durumlar oluşabilir. Çocukların eğitimi ile ilgili konular, sağlıkları ile ilgili konular gündeme gelebilir.  Kalabalık ortamlara girebilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili sizi güçlendirecek bağlantılar kurabilirsiniz. Ortaklı işler ile ilgili bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bu hafta ev ve yaşam alanlarınızla ilgili önemli değişiklikler meydana gelebilir. Duygusal olarak bazı şeylerle vedalaşmak size zor gelebilir. Bazı arkadaşlarınızla görüşmenizi sonlandırabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili beklentileriniz yüksek, duygularınızla hareket edeceksiniz. Seyahat planları yapabilir ve partnerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bu hafta seyahatler, eğitimler, yakın çevrenizle ilgili çarpıcı olaylar meydana gelebilir. Yakın akrabalar, kardeşler ile ilgili konular gündeminizde olacak. Bu süreçte seyahat etmek, başka yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Ticari anlaşmalarda dikkatli olmanız gerekir, ani kazanç kayıpları görülebilir. Sonlanan anlaşmalarınız finansal anlamda sizi zorlayabilir. 

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, bu hafta maddi kaynakların yönetimi ile ilgili yeni kararlar almanız gerekebilir. Çalışma hayatınızda gücünüzü toparlayıp, gelecek ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Açık düşmanlar, ortaklıklar konusunda finansal sorunlar meydana gelebilir. Miras konuları, sigorta ödemeleri, diğerlerinden gelecek ödemeler ile ilgili gelişmeler meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, bu hafta kendinizi anlatmak, ifade etmek isteyebilirsiniz. Objektif olmak zor olabilir ancak yine de önemli kararlar almanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Hayatınızda kendi gelişiminiz için adımlar atacak, fiziksel görünümünüz ile ilgili değişikliklere gidebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, bu hafta sağlık sorunları ile uğraşabilirsiniz. Kapalı alanlarda kalmak, inzivada olmak isteyebilirsiniz. Hayatınızdaki bazı insanlar ile iletişiminizi kesmek, duygusal bağlarınızı koparma noktasına gelebilirsiniz. Yaptığınız işler, beraber çalıştığınız insanlar ile yol ayrımına gelebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili yönetici değişimleri veya iş değişimleri meydana gelebilir. 

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, bu hafta duygularınızı ifade etmek, etrafınızdaki insanlara yaşadıklarınızı anlatmak paylaşmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili kalbinizi kıracak diyaloglar meydana gelebilir. Partnerinizle ilişkinizi sonlandırmanız gerekebilir. Hafta sonuna doğru enerjinizi toparlamaya başlayacak ve nisan ayına hazırlık aşamasına geçeceksiniz.

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, bu hafta aile ortamınızda gerilimli diyaloglar meydana gelebilir. İş ve kariyer hayatınızda sonlanla enerjileri mevcut. Kariyer hayatınızda sonlandırmayı planladığınız işler, projeler için teslim zamanı olabilir. Yöneticileriniz ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. İş hayatınızda yaptığınız anlaşmalar, sözleşmeler sona erebilir. Ev değişiklikleri, taşınma gibi konular gündeminizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, bu hafta etrafınızdaki insanlar ile bağınız kopabilir, görüşmek ve iletişim kurmak konusunda zorlanabilirsiniz. Hak, adalet konularıyla, hukuki sorunlar ile ilgilenmeniz gerekebilir. Finansal anlamda kazanç kayıpları yaşanabilir. Eğitimler, seyahatler konusuna önem verebilirsiniz. Kardeşleriniz ile gerilimli tartışmalarınız olabilir. Aile içinde hukuki meseleler gündeme gelebilir.

Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, bu hafta ortaklıkların sona erişi, mali konular gündeminizde olacak. Ortaklıklardan gelen gelirler veya partnerinizin gelirleri ile ilgili beklediğiniz ödemeler gelebilir. Kişisel bakımınızla ilgilenebilir, kendinizi iyi hissedecek alanlara çekilebilirsiniz. Seyahate çıkabilir, uzun yolculuklar ile ilgili planlar oluşturabilirsiniz. Ticari konularda yeni kararlar almanız gerekebilir. Nisan ayında gerçekleşecek tutulmaya kadar yapacağınız işler ile ilgili uzun vadeli planlar oluşturabilirsiniz.

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