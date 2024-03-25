Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, pazartesi günü terazi burcunda yarı gölgeli bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulmanın etkilerini önümüzdeki altı aylık süreçte yaşamaya devam edeceğiz. Ay tutulmalarında hayatımızdaki olaylar daha görünür hale gelir ve sonlanma, bitiş enerjileri ile ilgilidir. Terazi burcundaki Ay tutulması sahne sanatları, eğlence alanları, çocukların doğumu, verimlilik, üretkenlik ve ilişkileri etkisi altına alırken tüm bu konulardaki arayışımız eşitlik, adalet, estetik, güzellik ve ortaklıklar olacaktır.

Tutulma adalet ve dürüstlük temalarını hayatımıza taşıyor. Yaz dönemine kadar pek çok konuda dürüstlük ve ahlaki değerlerin sorgulanması gibi konular gündemde olacak. Hak, adalet arayışı ön plana çıkıyor. Gizlenen, saklanan konuların, kapalı kapılar ardında yaşanan olayların ortalığa saçılacak ve daha fazla görünür olmaya başlayacak.

Bu hafta ikili ilişkilerde gerilimler, iletişimde kopukluklar, uzlaşı sağlayamamak, organizasyon sorunları meydana gelebilir. Sağlık hizmetleri ile ilgili haberler, çocuklar ve okullarda yaygınlaşan salgın sorunları meydana gelebilir. Ülkemizde ordu içinde görev değişim süreçleri gözlemlenebilir, sınır güvenliği ile ilgili konular gündeme gelebilir.