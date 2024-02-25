Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024)

Pazartesi gününe Ay Başak burcunda başlıyoruz, detaycı kimliğimiz ön planda ancak Güneş, Merkür ve Satürn’ün Balık burcunda bize detaylardan çok bütüne odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. Haftaya başlarken duygusal ve zihinsel dengemizi sağlamak çok zor olabilir.

Takıldığımız detaylar pek çok fırsatı kaçırmamıza neden olabilir. Bu nedenle daha bütüne odaklı bir yaklaşım içinde olmalıyız. Pazartesi günü halletmek istediğimiz pek çok iş havada kalabilir, sabah 10:35 ile 17:30 arasında Ay boşlukta olacak bu nedenle ilk iş gününde işlerimizi bitirmekte güçlük çekebiliriz. Aslında bu hafta içi Ay pek çok zaman aralığında boşlukta olacak, aşağıda tekrar tarih ve saatleri yazıyorum.

Sanırım en doğrusu bu hafta yeni bir işe başlamak değil, varolan işleri temizlemek, bitirmek olacaktır.