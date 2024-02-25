Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 26 Şubat-3 Mart 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 1

Pazartesi gününe Ay Başak burcunda başlıyoruz, detaycı kimliğimiz ön planda ancak Güneş, Merkür ve Satürn’ün Balık burcunda bize detaylardan çok bütüne odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. Haftaya başlarken duygusal ve zihinsel dengemizi sağlamak çok zor olabilir.

Takıldığımız detaylar pek çok fırsatı kaçırmamıza neden olabilir. Bu nedenle daha bütüne odaklı bir yaklaşım içinde olmalıyız. Pazartesi günü halletmek istediğimiz pek çok iş havada kalabilir, sabah 10:35 ile 17:30 arasında Ay boşlukta olacak bu nedenle ilk iş gününde işlerimizi bitirmekte güçlük çekebiliriz. Aslında bu hafta içi Ay pek çok zaman aralığında boşlukta olacak, aşağıda tekrar tarih ve saatleri yazıyorum.

Sanırım en doğrusu bu hafta yeni bir işe başlamak değil, varolan işleri temizlemek, bitirmek olacaktır.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 2

Bu Hafta gökyüzü oldukça hareketli, dolayısıyla biz yeryüzü sakinlerinin hayatları da oldukça hareketli olacak.

Balık burcunun 9 derecesinde kavuşacak olan Güneş, Merkür ve Satürn mantık ve sorgulama yetilerinin zayıflamasına neden olur. 

Haftaya vurgu yapan bir diğer gezegen kombinasyonu ise Mars ile Jüpiter arasında oluşacak dik açı, bu konfigirasyon eylemlerin, tepkilerin büyümesine neden olabilir. 

Cuma günü para ile ilgili gelişmelere dikkat edin!

Sonu yatırımcıları huzursuz edecek ve belki de yanlış kararlar almalarına neden olacak sonuçlar doğurulabilir.

Genel olarak işe yarayan veya yaramayan değerleri ayrıştıracağımız, denge kurma çabası içinde duygusal olarak derinleşip, inandığımız değerler uğruna hareket edeceğimiz bir hafta bizi bekliyor.

26 02 2024 10:35:16 26 02 2024 17:29:20

27 02 2024 21:21:42 29 02 2024 06:09:07

23 02 2024 07:18:12 24 02 2024 04:37:32

26 02 2024 10:35:16 26 02 2024 17:29:20

27 02 2024 21:21:42 29 02 2024 06:09:07

02 03 2024 10:47:09 02 03 2024 16:55:58

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 3

KOÇ BURCU

Bu hafta bitirmek istediğiniz işlere odaklanıp çalışma hayatınızda işe yarayan veya yaramayan insanları etrafınızdan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz.

Ortaklıklar, partneriniz, ikili ilişkiler konusunda beklentileriniz yüksek ancak ilişkilerde dengeyi bulabileceksiniz. Maddi kaynakları yönetme konusunda stresli hissedebilirsiniz, yatırım ve kazanç sağlayacağınız araçlarda dikkatli davranmanız önemli.

Etrafınızdaki arkadaşlarınız, işiniz nedeniyle bağlantılı olduğunuz insanlar ile gerilimler yaşanabilir. Arkadaşlarınızın, çevrenizedeki insanların size hissettirdikleri nedeniyle kırgınlıklar yaşayabilirsiniz.

Bu hafta ticari konularda hareketli bir hafta olacak, hem yatırım hem de satış işlemleri ile ilgilenebilirsiniz. Bazılarınız ev alımı ve araç satışları ile ilgilenebililer. Hafta sonu yaklaşırken yatırım araçlarınızı gözden geçirebilirsiniz, bazı değer kaybı yaşadığınız yatırımları elden çıkarmak için aceleci davranabilirsiniz. Hızlı hareket ederken öngörülmez kayıplar yaşanabilir bu nedenle ticari konularda özenli olmanızda fayda var.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 4

BOĞA BURCU

Bu hafta aşk hayatınız, partnerinizle ilgili size kendinizi değersiz hissettirecek eleştirel yaklaşımlar görebilirsiniz. Iş ve çalışma düzeninizle ilgili denge arayışınız artacak. Krizlerden fırsat yaratma şansınız yüksek. İş arkadaşlarınız veya işinizin topluma açılan yüzüyle ilgili kendinizi, sezgilerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bu hafta yeni arkadaşlar edinebilir, sosyal yaşantınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Hafta sonu yaklaşırken ortağınız ile ortaya koyduğunuz iş çıktılarınız ile ilgili maddi kayıplar veya itibarınızın zarar görmesi gibi sonuçlar meydana gelebilir. Partnerinizle olan ilişkinizde derinlerde sizi rahatsız eden konuları, duygularınızı dile getirmek isteyebilirsiniz. Içsel huzursuzluğunuzu arkadaşlarınızdan alacağınız tavsiyeler ve destek ile sonlandırabilirsiniz. Fiziksel olarak herhangi bir imaj değişimi için bu hafta pek uygun olmayacaktır, vereceğiniz değişim kararının sonucundan memnun kalmayabilirsiniz. Hafta sonu finansal konularda değer kayıpları yaşanabilir bu nedenle cuma günü yatırım araçlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 5

İKİZLER BURCU

Bu hafta evinizde bir düzenleme yapmak isteyebilir aile içinde sizi huzursuz eden konuları gündeminize taşıyabilirsiniz. Aşk hayatınızda denge oluşturma çabanız artıyor, belki de kuramadığınız denge sebebiyle özgürleşme arzunuz artabilir. Bu hafta programınızı yoğunlaştıracak seyahat planları yapabilirsiniz.

Düşünceleriniz, inandığınız değerler ile ilgili aşırıcı tutukluk yaşadığınız pek çok konuda fikirlerinizi tamamen değiştirecek olaylar ile karşılaşabilirsiniz. İçsel olarak adalet ve denge kurma arayışınızda abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Bu durum sizi diğer insanlardan uzaklaştırabilir. Kariyer ve iş yaşamınızla ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz.

Otorite olarak gördüğünüz kişilerin sizden beklentileri yüksek ve aynı zamanda size verecekleri sorumluluklar karşısında boğulmuş hissedebilirsiniz. İş yaşamınızda her zaman aktif olmayan sezgisel yönünüz daha fazla ön plana çıkıyor. Hayatınızdaki detayların size yaşattığı zaman kaybına dikkat çekip, bütüne odaklanacağınız bir hafta olacak. Çocuklar konusunda sizi sevindirecek haberler alabilirsiniz, eğitim ve onların geleceği ile ilgili konularda yaşayacağınız gelişmeler en azından biraz rahatlamanıza yardım edecek.

Hafta sonu yaklaşırken işiniz ile ilgili yatırım değerlendirmeleri yapacak, ortaklarınız veya partnerinizle fikir alışverişi yapacaksınız. Ancak bu hafta yapacağınız fikir alışverişleri sırasından ufak gerilimler yaşanabilir, beklentiniz dışında yaklaşımlar gözlemleyebilirsiniz. Veya başkalarının alması gereken sorumluluklar size kalabilir.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 6

YENGEÇ BURCU

Bu hafta yakın çevrenizdeki insanlar, akrabalarınız, kardeşleriniz aileniz ile ilgili gündeminiz yoğun olacak. Etrafınızdaki insanlar ile fikirsel olarak farklı yapılara bürünebilirsiniz. Özgürlüğünüzü kısıtlayan düşüncelerden, insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bir anlaşmanın, sözleşmenin sona ermesi, bitirilmesi gibi konular gündeminizde olacak. Ailenizden maddi konularda destek görebilirsiniz. Arkadaş grubunuzda sizi değersiz hissettiren insanlardan uzaklaşacaksınız. Bu hafta harcamalar konusunda abartılı olabilirsiniz. Herhangi bir şeyi satın alırken değerleme konusunda dikkatli olmalısınız. Özellikle haftanın son iş gününde yatırımlar konusunda size kayıplar yaşatacak sonuçlar elde edebilirsiniz. Borsa, coin ve altın konusunda bu hafta dikkatli olun. Hafta sonu geldiğinde rahatlamak isteyeceksiniz, arkadaşlarınızla yaptığınız programlarda aksaklıklar yaşanabilir. İş hayatınızda haksızlığa uğradığınızı hissedebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 7

ASLAN BURCU

Bu hafta kaynakların yönetimi ve kısıtlanan değerler konusu gündeminizde olacak. Ortaklı yapılan işlerde gelir kayıpları yaşanabilir veya iş yaşamınızda itibarınızı zedeleyecek insanlar ile karşılaşabilirsiniz. Yakın çevreniz veya eşinizden alacağınız tavsiyeler neticesinde yaşadığınız kayıpları düzeltebilmek adına harekete geçeceksiniz.

Hukuk ve adalet mekanizmaları ile ilgili bir işiniz varsa bu hafta işler zorlaşabilir. Hayatınızdaki insanların, aileniz veya eşinizin özgürlüğünüzü kısıtladığı hissine kapılabilirsiniz. Aslında bu hafta olaylar sizden çok bağımsız gelişecek ama çoğunluğu sizi de ilgilendirecek sonuçlara sahip. Hafta sonu hayatın eğlenceli yönlerine odaklanıp, neşelenmek isteyebilirsiniz. Ancak yapacağınız harcamalara, yatırımlara dikkat edin daha sonrasında sizi zora sokacak durumlar oluşabilir.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 8

BAŞAK BURCU

Bu hafta kendi değerinizi fark edeceğiniz olaylar yaşayacaksınız. Hem kişisel gelişiminiz hem de görüntünüzle ilgili mutsuz hissettiğiniz ancak düzeltmeniz gerektiğine inandığınız konulara değineceksiniz. Hayatta yaptığınız, ortaya çıkardığınız her işin, sonucun değerini daha iyi bilip, size gerçek değerinizi teslim edebilecek.

İnsanlar ile devam etme kararı alacaksınız. Partnerinizin sizi sınırlama çalıştığını hissedebilir, iletişim konusunda bazı sorunlarınız olduğunu görebilirsiniz. İş yaşamınızda haksızlığa uğrayacağınız durumlar oluşabilir. Siz her ne kadar emeklerinizin karşılığını bekleseniz de bazı noktalarda tam karşılığını göremeyeceksiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar ile derinlerdeki duygularınızı ilk defa paylaşabilirsiniz.

Ancak bu hafta sırlarınızı paylaşacağınız insanları doğru seçmelisiniz. Hafta sonu geldiğinde aile ve eşinizle ilgili ufak gerilimler yaşanabilir. Aynı zamanda bu hafta sağlık konularına dikkat etmelisiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 9

TERAZİ BURCU

Haftaya başlarken iç dünyanızda sizi rahatsız eden duyguları ifade etmek ve özellikler ilişkiler nezdinde sizin tarafınızda yaşanan dengesizlikleri çok fazla dile getirme taraftarı olabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili yoğun bir hafta sizi bekliyor.

Partneriniz ile tutkulu bir hafta geçirebilirsiniz ancak kıskançlık meseleleri tadınızı kaçırabilir. Paranızı değerlendirdiğiniz araçlar ile ilgili değişiklik yaparken dikkat etmelisiniz. Ani değişimler sizi strese sokabilecek sonuçlar doğurabilir. Bu hafta çalışma hayatınız oldukça tempolu olacak, üsteleneceğiniz yeni projelerdeki katkınız büyük. Yaratıcı yönünüz oldukça aktif olacak ve iş çıktılarınız dikkat çekici olacaktır. Ticari sözleşmeler, alım satım konuları sizi epeyce meşgul edecek.

Değerleme yaparken gerçekçi olmalısınız. Hafta sonu geldiğinde kısa yolculuklar yapabilir yakın çevrenizle daha yoğun iletişimde kalabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 10

AKTEP BURCU

Bu hafta sosyal çevrenizde, arkadaşlıklar ortamınızda anlaşılmadığınızı düşündüğünüz, dengenizi bozan insanlardan uzaklaşabilirsiniz.

Duygusal açıdan sizi kıran, kalbinizi acıtan insanlar nedeniyle biraz içe kapanmış hissedeceksiniz ancak bu durum çok uzun sürmeyecektir. Hafta ortalarında gücünüzü toplayıp, size zarar veren insanlara hadlerini bildirebilirsiniz. Özellikle kariyer hayatınızda sizi zorlayan insanlar ile çatışmalar yaşanabilir. Intikam duygularınız yükselebilir ve belki de hakedenlere daha sert yaklaşımlar içinde olabilirsiniz.

Aile içinde ve düzeninizde sizi zorlayan, strese sokan konular oluşabilir. Özellikle evlilik ve eş ile ilgili konularda duygularınızla ilgili aşama kaydeceğiniz ve bazı konularda güven duymanız gerektiğini göreceğiniz olaylar yaşanabilir. Hafta sonu yatırımlarınızla ilgili kayıplar yaşanabilir. Bunun için hafta sonu gelmeden sezgileriniz doğrultusunda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bu hafta aşk hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Özellikle hafta sonu kendinizi değersiz hissedeceğiniz diyaloglar içinde kalabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 11

YAY BURCU

Bu hafta hayatınızdaki sorumluluklarınız ile ilgili detaylı çalışmak isteyebilirsiniz. Ev ve aile yaşamınızla ilgili sorumluluklarınız artacaktır. Yakın çevrenizdeki insanlar, komşularınız, yakın akrabalarınız ile iletişim kurarken kendinizi zorlanmış hissedebilirsiniz. Bu hafta abartılı, büyük olayların haftası olacak. Arkadaşlarınız arasında yaşanan tartışmalarda denge unsuru oluşturmak durumunda kalabilirsiniz. İşinizin sosyal yaşamınızla olan bağlantısı veya sosyal hayatınıza etkisi büyüyebilir.

Yeni bir sorumluluk almak, yeni anlaşmalar yapmak, sözleşmeler yapmanız gerekebilir. Burada detaylarda kendinizi kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Geçmiş ve geleceğiniz ile ilgili kendi içinizde bir hesaplaşma süreci yaşayabilirsiniz. Derinlere gömdüğünüz belki de unuttuğunuz duygularınızı tekrar keşfedeceğiniz, kendi geçmişinize şefkatle yaklaşacağınız zaman zaman anılarda duygusallaşacağınız bir hafta olabilir. Hafta sonu yaklaşırken kendi sağlığınız ve aile sağlığı ile ilgili konular ile ilgilenebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 12

OĞLAK BURCU

Bu hafta sorumluluklara olan bakış açınızı değiştireceksiniz. Seyahat planlarınız zamanınızı yönetme konusunda sizi zorlayabilir. Trafikte veya yolculuk sırasında harcayacağınız süre artıyor. Bir seyahate hazırlanırken dikkatinizi toplamanız önemli, yanınıza almanız gereken evraklarınız veyai eşyalarınızı unutabilirsiniz. Bu hafta yaptığınız işleri birkaç kere kontrol etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kariyer ve iş yaşamınızda değerinizin karşılığını alamadığınızı hissedebilirsiniz. Ortaya bir şeyler çıkartma, üretken olma konusunda kendi potansiyelinizi zorlayacaksınız ancak bu zorlama karşılığında göremediğiniz değer durup düşünmenize ve kendi hayatınızla ilgili denge oluşturmanıza yardım edecek. Fikirlerinizin sosyal çevrenize yayıldığı ve etrafınızdaki bir çok insanı kolayca etkiniz altında bırakacaksınız. Maddi kaynakları yönetme konusunda başarısızlıklar olabilir. Harcamalarınızda abartılı olabilirsiniz. Bu alım-satım işlemleri özellikle borsa yatırımcısıysanız çok yoğun olacaktır. Yüksek beklenti ile girdiğiniz hisselerin kar kayıpları nedeniyle ani değişim kararları verebilirsiniz. Aşk ve arkadaşlıklar konusunda size kendinizi kötü hissettiren kişilerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu yaklaşırken kendi inandığınız değerler ve iç dünyanızda bir çatışma halinde olabilirsiniz. Sizi olumsuz hissettiren duygulara vedalaşmak ve sizi boğan düşüncelerden uzaklaşabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 13

KOVA BURCU

Bu hafta ruhunuzun derinliklerinde belki de unuttuğunuz eski benliğinizde bir hesaplaşma halinde olacaksınız. Bugüne kadar verdiğiniz değerlerin karşılığında ne gördünüz, size zarar veren olay ve kişilerden uzaklaşma duygusunda olabilirsiniz. Hayatınızdaki insanların fikirleriniz konusunda sizi desteklemesine bu hafta oldukça önem vereceksiniz.

Ailenizden beklentileriniz yüksek ancak beklentilerinizin karşılanmadığı durumlar oluşabilir. Hayatla ilgili yaşadığınız hayal kırıklıkları ve kalp kırgınlıklarınız sebebiyle uzaklaşmak, sizi bunaltan düşüncelerden de, fikirlerden de, insanlardan da kaçmak isteyebilirsiniz.

Bu hafta iş ve kariyer yaşamınız için beraber çalıştığınız insanlardan destek görebilir aynı zamanda kaynaklarınızla ilgili yeni yatırım planları yapabilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili sizi sınırlayan bürokratik işlemler olabilir, bankalar ile olan çalışmalarınızda kısa süreli de olsa işlem yavaşlaması veya yaptığınız işlemin geçmemesi gibi aksaklıklar yaşanabilir. Hafta sonu geldiğinde sosyalleşecek, ruhunuzu özgürleştirmeye çalışacaksınız. Ancak ruhunuza iyi gelecek olan aktiviteler kesenize iyi gelmeyebilir harcamalar konusunda abartılı yaklaşımlar içinde olabilirsiniz. Eğer kazançlar konusunda belirsiz bir durumdaysanız harcamalarınızı ertelemeniz daha iyi olabilir.

Haftalık burç yorumları (26 Şubat-3 Mart 2024) - 14

BALIK BURCU

Bu hafta pek çok olay karşısında kendinizi anlatmak, açıklamak durumunda kalabilirsiniz. Partneriniz ile aranızdaki duygusal ve zihinsel gerilim yerini çözülmelere bırakacak. Artık ne istediğinizi biliyorsunuz, hayatınızdaki detaylar sizi oyalıyor olabilir ancak bu hafta tüm bunları bir kenara bırakıp asıl yapmak istediğini konulara odak geliştirmelisiniz. Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz pek çok konuda ilahi cevapların oluşacağı ve kalbinizin derinliklerinde iyiyi seçtiğinizi ve kalbinizin temizliğini teyit edecek sonuçlar elde edeceksiniz. Bazı işler ters gidiyorsa kendinizi sorgulamanız gereken bir durum olabilir. Balık burcunda kümeleşen Güneş, Merkür ve Satürn fikirleriniz ve düşüncelerinizle ilgili yeni sınırları fark etmenize neden olacak. Bu hafta insanlar ile aranıza bir mesafe koymak isteyebilirsiniz, kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz. Kemikler ve diş sağlığınız, yumuşak doku sorunları bu hafta sizi rahatsız edebilir. Bu hafta iletişim diliniz, kendinizi savunma şekliniz, ifadeniz sertleşebilir. Yakın çevrenizdeki insanların sizi anlamadığını ve büyük yanlış anlaşılmalara sebep olacak diyaloglar içinde kaldığınızı gözlemleyebilirsiniz. Sakin kalıp, olaylara farklı pencereden bakmayı denemelisiniz

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