Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 29 Ocak-4 Şubat 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, 

Yılın dördüncü haftasına geldik bile, dolunay sonrasında hayatımızda önemli dönüşümlerin yaşandığı bu günlerde krizleri çözmenin yöntemlerini yavaş yavaş idrak etmeye başlıyoruz. 29 Ocak günü Ay Başak burcunda olacak, Merkür, Mars ve Uranüs gezegenleri ile olumlu açılar oluşturuyor. Ay ile bu gezegenlerin oluşturduğu göksel kompozisyon hayatımızda planlı ve programlı yaklaşımlar sergileyeceğimiz, somut adımlar atabilmek adına serinkanlılığımızı koruyacağımız bir etkiyi barındırıyor. Salı günü Ay, Neptün ile karşıtlık açı oluşturacak, bu durum beklentilerimiz konusunda hayal kırıklıkları yaşayabileceğimizi gösteriyor. Gün içinde Ay’ın Terazi burcuna geçişi, diplomatik ilişkiler, evlilikler, birliktelikler konularının daha ön plana çıkacağının göstergesi.

"TOPLULUKLARIN HAKLARI KONUSUNDA DAHA FAZLA DÜŞÜNECEĞİZ"

Plüton ile olumlu açılar oluşturacak olması ve Mars’ın Uranüs ile oluşturduğu olumlu açı güçlü duyguların, güç merkezli ilişkilerin sıra dışı olsa bile daha ön planda olacağını gösteriyor. Çarşamba günü Ay Terazi burcunda ilerlerken, Venüs ile dik açı oluşturacak kadınlar ile ilgili konuların daha fazla ön planda olduğunu, diplomasi konusunda zarar gören ülke, insan ilişkilerin olacağını gösteriyor. Son 2 haftadır edindiğimiz tecrübeler neticesinde hayatımızda bazı düzenlemelere gidebiliriz. Daha toplumsal konularla ilgilenecek, toplulukların hakları konusunda daha fazla düşüneceğiz. Perşembe günü duygusal olarak gergin hissedeceğimiz bir gün olacak.

Ay’ın hem Merkür hem de Mars ile oluşturacağı hissiyatımız, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz konusunda çatışmacı davranışlar sergileyebileceğimizi gösteriyor. Çarşamba ve perşembe günleri yaşanacak mali sorunlara karşı tedbirli olmak gerekli.  Ortaklıklar ve kazançlar konusunda bazı sorunlar meydana gelebilir. Cuma günü duygusal olarak depresif hissedebiliriz, hayattan beklentilerimiz konusunda net olacağımız ancak krizleri yönetmenin yollarını arayacağımız bir gün olacak. Hafta sonu gergin, ani duygusal değişimler yaşanabilir. Hafta sonu Venüs-Chiron kare açısı aktifleşiyor, bilge kadın genç aşığının acılarıyla olgunlaşıyor.   

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta sağlığınızla ilgili güzel haberler alacaksınız. Çalışma koşullarınız, iş arkadaşlarınız, ortaklarınızla ilgili konular daha fazla ön plana çıkıyor. İşiniz ve ortaklıklarınızla ilgili gelir-gider düzenlemelerinizle ilgileneceksiniz. Hafta ortasında ortaklarınız, aileniz ve kariyerinizle ilgili sizi zorlayan koşullar oluşabilir. Arkadaşlarınız, aşk hayatınızla ilgili duygularınız değişiyor.  

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta çocuklarınız, arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Üretkenliğiniz artıyor, fiziksel görünümünüz, imajınızla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Hayatınızda ön plana çıkacak ve ego sorunu yaşadığınız insanlardan uzaklaşacaksınız. Çalışma hayatınız, iş arkadaşlarınızla ilgili denge sorunları, haksızlıklar, adalet düzeni ile ilgili iletişiminiz artıyor. Hafta sonu partnerinizle ilgili ani, beklenmedik duygusal değişimler yaşayabilirsiniz. Uzlaşı sağlamak bu hafta zor olabilir.  

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta ile içindeki iletişim, görev dağılımları ön plana çıkarken evinizle ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. İş ve ev yaşantınızla ilgili denge sağlamak sizi zorlayabilir. Eğitim hayatınız, çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili konular gündeminizde olacak. Hafta sonuna geldiğinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz, ani rahatsızlıklar meydana gelebilir. Borç alacak ilişkileri gündeme gelirken, sigorta ödemeleri, miras ve diğer kazanç ortak kazançlar konusunda gelişmelerin yaşanacağı bir hafta olacak. İş yaşamınızla ilgili yeni plan ve programlar oluştururken, seyahate gidebilir yeni eğitimlere katılabilirsiniz. Ticari girişimler için ani fırsatların gelişeceği bir hafta olacak. İletişim yoğunluğunuz daha da artıyor. Iş dünyası ve finansal konularla ilgili çok fazla görüşme yapacaksınız.

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, iletişim ve kısa yolculukların yoğun olacağı bir hafta sizi bekliyor. Mali konularda yaşanan krizler ile ilgili yakın çevrenizden yardım alabilirsiniz. Aile içinde sağlık konuları, ameliyatlar gündeme gelecektir. Ev içinde tadilat, tesisat konularında sorunlar meydana gelebilir. Arkadaşlarınız ve ortaklarınızla daha yoğun görüşecek bu hafta insanlar arası uzlaşı sağlamak için efor sarf edeceksiniz. Çocukların sağlığına dikkat etmelisiniz. Partnerinizle öfke sorunları yaşayabilir, bazı yengeçler ayrılma ve uzaklaşma düşüncelerinde yoğunlaşabilirler. 

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta kendi hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Ticari anlaşmalarınızda yeni düzenlemelere gidebilir, gelirlerinizle ilgili yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sağlık konularıyla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Hafta ortasında kısa yolculuklar yapabilir, etrafınızdaki insanlar ile yaşadığınız iletişim sorunları, yanlış anlaşılmaları düzeltmek adına adım atabilirsiniz.  Hafta sonu eşiniz ve aileniz ile ilgili sırlar, gizlenen olayların ortaya çıkışı, ani duygu değişimleri yaşanabilir. 

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, haftaya kişisel bakım ve sağlık konularıyla ilgilenerek başlayacaksınız. Kendinizi doğru ifade edebilmek ve ilişkilerinizi, partnerinizi analiz etme düşünceleri gündeminizi meşgul edebilir. Beraber çalıştığınız, sizi zarara uğratan insanlar ile ilişkinizi kesmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu yakın çevrenizle ilgili ani duygu, fikir değişimleri meydana gelebilir. Kısa yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz. Sıra dışı şeyler öğrenmek ilginizi çekebilir. Iş ve günlük rutinlerinizle ilgili planlar oluşturabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, haftaya duygularınız ve iç dünyanıza dönerek başlıyorsunuz.  Aşk ve arkadaşlık hayatınızla ilgili hissiyatınızı değiştiren olayların temelindeki duygu ve düşüncelerinizi analiz edeceksiniz. Ailenizden alacağınız destek, yaşananları doğru analiz edebilmeniz açısından önemli olacaktır. Mali konular için şanslı bir haftaya başlıyorsunuz. Iç dünyanızdaki hesaplaşma bittiğinde kendinizi toparlayabilmek adına kişisel bakımınız ile ilgileneceksiniz. Hafta ortalarında aile içindeki ilişkiler konusunda denge arayışınız artabilir. Özellikle finansal konularda denge oluşturmaya çabalayacaksınız. Hafta sonu beklenmedik harcamalar yapabilir veya yatırımlarınızla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili veya çocuklarınızla ilgili kendinizi değersiz hissedeceğiniz durumlar oluşabilir. 

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, haftaya ev yaşantınızla ilgili taşınma, şehir değiştirme planları yaparak başlayabilirsiniz. Hafta ortasında sağlık konularına dikkat etmelisiniz, yakın çevrenizde sağlık konuları meydana gelebilir. Aile ve iş yaşantınızla ilgili dengeleri korumak adına hareket edebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar ile iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Duygusal yönden kendinizi toparlamakta güçlük çekebilirsiniz, insanların söylemleri, yaklaşımları karşısında daha içinize yönelecek ve dengenizi sağlamaya çalışacaksınız. Hafta sonu geldiğinde artık içinizde tutamadığınız düşünceler ve duygular partnerinizle aranızın açılmasına neden olabilir. Hafta sonu duygusal gerginliğiniz en üst noktalara taşınabilir, işinizle ilgili konularda kontrolü ele almak isteyeceksiniz ancak olaylar ve insanlar kontrolünüzden çıkabilir sakin olmanızda fayda var.

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, haftaya iş ve kariyer konularıyla ilgili planlarınıza odaklanarak başlayacaksınız. Detay gerektiren işler, iletişim yoğunluğu artabilir. Ancak hem mali konular hem de kaderinizi olumlu etkileyecek fırsatlar ile karşılaşmanız mümkün. Partneriniz veya ortaklarınız tarafından destek görecek ve iyi hissedeceksiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınız ile görüşebilir, kısa yolculuk ve gezintiler yapabilirsiniz.  Geçmişte aldığınız kararlar ile ilgili ani değişiklikler yapabilir, sosyal çevrenizle ilgili size zarar veren olay ve kişilerden aniden kopmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde iç dünyanız ve duygu durumunuzla ilgili ani değişimler karar alma konusunda sizi zorlayabilir. Yakın çevrenizle ilgili sağlık konuları gündeminizde olacak. İletişimin yoğun ancak gerilimli olma ihtimali yüksek. Hafta sonu enerjinizi toplamakta güçlük çekebilir, her şeyden, herkesten uzaklaşmak isteyebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, haftaya eğitim, seyahatler, hukuki süreçlerle ilgili plan yaparak başlayacaksınız. Son zamanlarda mali konularda yaşanan krizler için alternatif çözüm arayışlarınız sürecek. Geleceğe yönelik plan yapmak ve harekete geçmek için uygun bir hafta başlangıcı var. Hafta ortasında iş ve kariyer konusunda finansal dengenizi koruyabilmek adına planlarınızı işleme alacaksınız. Hafta sonu değersiz hissettiğiniz insanların yanından uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda alacağınız kararlara dikkat etmelisiniz. Bu hafta en çok dikkat etmeniz gereken şey iletişim tarzınız olacak, farkında olmadan çatışmacı davranışlar sergileyebilirsiniz. İnsanlar ile gerilim yaşamanızın sebebi seçmiş olduğunuz iletişim dili olabilir. 

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, haftaya kazançlarınız, ortaklıklardan elde ettiğiniz gelirlerin hesabını yaparak başlayacaksınız. Size değer kaybettiren unsurlardan uzaklaşmak adına planlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında yurt dışı seyahatler, eğitimler, hukuki konular gündeminizde olacak. Ortak yürüttüğünüz işlerinizle ilgili sizi yüceltecek iş girişimlerinde bulunabilirsiniz. Hafta sonu yaşam alanlarınızla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Kariyer yaşamınız ve aile içindeki meseleler ile daha fazla ilgileneceksiniz.

Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, haftaya çalışma alanlarınızdaki düzenlemeler, ortaklarınızla ilgili planlarınızla ilgilenerek başlayacaksınız. Partneriniz veya iş ortaklarınızla olan iletişiminiz yoğunlaşacak. Seyahatler, taşınma konularıyla ilgili planlarınızı oluşturacaksınız. Hafta ortasında işinizle ilgili yaptığınız yatırımlar ve gelir ve gider konularıyla ilgili denge arayışınız sürebilir. Bu hafta sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Beraber çalıştığınız insanlardan uzaklaşabilir, aranızdaki ilişkileri duygulardan arındırarak diplomatik bir dengeye oturtabilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde seyahat planları yapabilir, yakın çevrenizdeki insanlar ile daha sık görüşmeniz gerekebilir. Uzak mesafedeki arkadaşlarınız veya dostlarınızdan güzel haberler alabilirsiniz.  

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