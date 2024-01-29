Haftalık burç yorumları (29 Ocak-4 Şubat 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar,

Yılın dördüncü haftasına geldik bile, dolunay sonrasında hayatımızda önemli dönüşümlerin yaşandığı bu günlerde krizleri çözmenin yöntemlerini yavaş yavaş idrak etmeye başlıyoruz. 29 Ocak günü Ay Başak burcunda olacak, Merkür, Mars ve Uranüs gezegenleri ile olumlu açılar oluşturuyor. Ay ile bu gezegenlerin oluşturduğu göksel kompozisyon hayatımızda planlı ve programlı yaklaşımlar sergileyeceğimiz, somut adımlar atabilmek adına serinkanlılığımızı koruyacağımız bir etkiyi barındırıyor. Salı günü Ay, Neptün ile karşıtlık açı oluşturacak, bu durum beklentilerimiz konusunda hayal kırıklıkları yaşayabileceğimizi gösteriyor. Gün içinde Ay’ın Terazi burcuna geçişi, diplomatik ilişkiler, evlilikler, birliktelikler konularının daha ön plana çıkacağının göstergesi.

"TOPLULUKLARIN HAKLARI KONUSUNDA DAHA FAZLA DÜŞÜNECEĞİZ"

Plüton ile olumlu açılar oluşturacak olması ve Mars’ın Uranüs ile oluşturduğu olumlu açı güçlü duyguların, güç merkezli ilişkilerin sıra dışı olsa bile daha ön planda olacağını gösteriyor. Çarşamba günü Ay Terazi burcunda ilerlerken, Venüs ile dik açı oluşturacak kadınlar ile ilgili konuların daha fazla ön planda olduğunu, diplomasi konusunda zarar gören ülke, insan ilişkilerin olacağını gösteriyor. Son 2 haftadır edindiğimiz tecrübeler neticesinde hayatımızda bazı düzenlemelere gidebiliriz. Daha toplumsal konularla ilgilenecek, toplulukların hakları konusunda daha fazla düşüneceğiz. Perşembe günü duygusal olarak gergin hissedeceğimiz bir gün olacak.

Ay’ın hem Merkür hem de Mars ile oluşturacağı hissiyatımız, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz konusunda çatışmacı davranışlar sergileyebileceğimizi gösteriyor. Çarşamba ve perşembe günleri yaşanacak mali sorunlara karşı tedbirli olmak gerekli. Ortaklıklar ve kazançlar konusunda bazı sorunlar meydana gelebilir. Cuma günü duygusal olarak depresif hissedebiliriz, hayattan beklentilerimiz konusunda net olacağımız ancak krizleri yönetmenin yollarını arayacağımız bir gün olacak. Hafta sonu gergin, ani duygusal değişimler yaşanabilir. Hafta sonu Venüs-Chiron kare açısı aktifleşiyor, bilge kadın genç aşığının acılarıyla olgunlaşıyor.