Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 3-9 Haziran 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, oldukça hareketli bir hafta bizleri bekliyor. Haftaya başlarken gökyüzünde meydana gelen gezegen dizilimi konusu gündemlerimizde olacak.

Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür, Jüpiter gezegenlerinin gökyüzünde hizalandığına şahitlik edeceğimiz bu hafta hayatlarımızda enerjimizi ve dikkatimizi belirli alanlarda tutacağımızı gösteriyor. 

Pazartesi günü Merkür’ün İkizler burcuna geçişi, 2 haftalık süre boyunca iletişim, anlaşılma, anlatma, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma konularının daha fazla gündemde olabileceğini gösteriyor. Bu süreçte Jüpiter’in, Venüs’ün ve Güneş’in de İkizler burcunda olması elbette hukuk, adalet, ilişkiler, finansal konular, ticari girişimler, uluslararası ticari konuların daha fazla gündemde olacağını gösteriyor. 

 6 Haziran tarihinde İkizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Güneş ve Ay’ın kavuştuğu bugüne Venüs’ün de eşlik etmesi elbette finansal konuları, ilişkileri, değer duygumuzu gündeme taşıyacak. Satürn dik açısıyla gerçekleşecek olan yeniayın zorlu koşullar getirebileceğini de unutmamak gerekli. 

Merkür’ün hala Jüpiter ile kavuşum etkisi sürerken, Plüton’dan aldığı destek ile doğru bilginin her zaman güç olduğunu vurgularken, Venüs kavuşumuyla gerçekleşen Yeniay’a kare Satürn, bize korkularımız olduğunu ve adaletsizlik konusunun çok can yakacağını gösteriyor. Eğitim sistemi ile ilgili konular, müfredat değişiklikleri, sınav ile ilgili konular gündemde olacak.  

Ticari konular ile ilgili yeni vergilendirme sistemleri, özellikle uluslararası ticaret ve uluslararası iletişim konularıyla ilgili alınan kararlar dikkat çekici olacaktır.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta yakın çevreniz, komşularınız, kardeşleriniz ile ilgili konular gündeminizde olacak. Trafikte yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Aracınız ile ilgili maddi hasar çıkabilir, kaza olmasa bile aracınızda hava filtreleri ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Bu hafta yeni bir sözleşme yapmak, anlaşma imzalama konuları gündeminizde olabilir. Ticari hayatınızla ilgili harekete geçebilirsiniz. Alım-satım konularında size engel olmaya çalışanlar olabilir.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta finansal konular ile daha fazla ilgilenmek isteyeceksiniz. Hafta ortasında yatırımlarınız ile ilgili konularda kazanç kaybı yaşayacağınız durumlar meydana gelebilir. Bu hafta ilişkilerde ne kadar değer gördüğünüz, nasıl sevildiğinizi düşünebilirsiniz. Alışveriş konusunda abartılı olabilirsiniz. Yapacağınız harcamalar, yatırımlar konusunda daha dikkatli olmalısınız, çok düşünerek verdiğiniz kararlar sonucunda kayıplar yaşama ihtimaliniz yüksek veya çok düşünerek satın aldığınız bir üründen fayda sağlamak pek mümkün olmayabilir.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta sizin haftanız olabilir. Hem kişisel bakımınız hem de fiziksel bakımınız ile ilgileneceksiniz. Yeni bir şeyler öğrenmek, yeni insanlar ile tanışmak isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili fark edeceğiniz şey, nerede ne kadar değer gördüğünüz ile ilgili. Bu hayatınızın her alanında olabilir. Ancak Satürn’ün dik açısını unutmadan hareket etmenizde fayda var. Arka planda kendini göstermese de size sorumluluklarınızı hatırlatan bir satürn olduğunu unutmamanız gerekir.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta daha çok kendi düşünceleriniz ile mücadele etmeniz gerekebilir. Hayatınızda pek çok şeyin kadersel temalar ile ilerlediğini fark edebilirsiniz. Bu hafta belki de başkalarıyla paylaşamadığınız şeyleri bir terapist ile veya bir yabancı ile paylaşmak konuşmak isteyebilirsiniz. Bugüne kadar yaşadığınız pek çok şeyi kafanızda toplayacak ve size zarar veren ilişkilerden duygulardan uzaklaşmak isteyebilir, bağınızı kesebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta etrafınız kalabalıklaşıyor. Çok fazla etkinlik ve sosyalleşme yaşayacağınız bu hafta bazı arkadaşlarınız ile aranıza mesafe koymanız gerekebilir. Belki de gerçek arkadaşlarınızı fark ettiğiniz bir hafta olabilir. Bu hafta bazı aslan burçları başka bir ülkeye gitmek, göç etmek gibi konuları gündemlerine taşıyacaklar. Bu hafta tanışacağınız insanlar hayatınızda önemli bir yere sahip olacaklar.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta kaderiniz değişiyor. Ailenizdeki otorite figüründe bulunan kişiler ile ilgili önemli haberler alabileceğiniz, babanızın sağlığıyla ilgili konuların daha fazla gündemde olacağı süreçler karşınızda olacak. Kariyer hayatınızda önemli sorumluluklar alacak ve ilerleme kaydedeceksiniz. Eşiniz veya ortaklarınızla önemli bir krizin eşiğinde olabilirsiniz. Ancak bu krizler büyümenize, gelişiminize katkı sağlayacaktır.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta seyahat etmek, başka ülkelere gitmek konusunda harekete geçebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak veya eğitim konularında araştırma yapmak önceliğinizde olabilir. Bazı teraziler beraber çalıştıkları insanlar ile ayrılma kararı alabilir veya çalıştıkları kurumlarda haksızlığa uğrayabilirler. Aşk hayatlarında mutluluğu yakalayabilirler. Ancak beraber çalıştıkları insanlara dikkat etmeliler, ayrılma kararı almasalar bile birlikteliklerden sorun çıkma ihtimali yüksek olacaktır. Babanızın sağlığıyla ilgili konular gündeminizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta harcamalar, ortak gelirlerden elde edilen kazançlar konusu gündeminizde olacak. Sağlığınızla ilgili konularda müdahale yapılması gereken konular olabilir. Ufak cerrahi müdahaleler yaptırabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili sizi hayal kırıklığına uğratacak konular olabilir.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta ortaklarınız, eşiniz ile ilgili konular gündeminizde olacak. Hayatınıza katılacak, duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşmak ve partnerinizin düşüncelerinizi anlamak isteyebilirsiniz. Ev yaşamınızla ilgili konular, sorumluluklar konusunu eşiniz ile konuşmak isteyebilirsiniz. İşiniz ile ilgili yeni ortaklıklar gündeme gelebilir. Ortak gelirlerinizi arttırabileceğiniz ticari girişimlerde bulunabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta sorumluluklarınız artıyor, kariyer hayatınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Sağlığınız ve günlük rutinlerinizle ilgili değişiklikler meydana gelebilir. İşiniz ile ilgili anlaşmalar sözleşmeler gündeminizde olacak. Kardeşler ve yakın çevrenizle iletişiminiz yoğun olacak. İş sebepli kısa yolculuklar yapabilir ve sözleşmeler yapabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler meydana gelebilir. Çocuklarınızın eğitim hayatlarıyla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Hayatınızda başarı yakalayabileceğiniz bir etki karşınızda olacak. Görünür olmak ve ürettiğiniz değerler ile gündemde olacağınız bir süreç karşınızda olacak.

Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta ev yaşamınız ve aileniz ile ilgili sorumluluklarınız gündeminizde olacak. Evinizle ilgili dekorasyon konularıyla ilgilenebilir, yeni bir eşya almak gibi konular gündeminizde olabilir. Aile içindeki sağlık konuları, kendi sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Bazı balık burçları ev kiralamak, taşınmak gibi konular ile ilgilenebilir.

DAHA FAZLA GÖSTER