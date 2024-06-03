Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, oldukça hareketli bir hafta bizleri bekliyor. Haftaya başlarken gökyüzünde meydana gelen gezegen dizilimi konusu gündemlerimizde olacak.

Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür, Jüpiter gezegenlerinin gökyüzünde hizalandığına şahitlik edeceğimiz bu hafta hayatlarımızda enerjimizi ve dikkatimizi belirli alanlarda tutacağımızı gösteriyor.

Pazartesi günü Merkür’ün İkizler burcuna geçişi, 2 haftalık süre boyunca iletişim, anlaşılma, anlatma, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma konularının daha fazla gündemde olabileceğini gösteriyor. Bu süreçte Jüpiter’in, Venüs’ün ve Güneş’in de İkizler burcunda olması elbette hukuk, adalet, ilişkiler, finansal konular, ticari girişimler, uluslararası ticari konuların daha fazla gündemde olacağını gösteriyor.

6 Haziran tarihinde İkizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Güneş ve Ay’ın kavuştuğu bugüne Venüs’ün de eşlik etmesi elbette finansal konuları, ilişkileri, değer duygumuzu gündeme taşıyacak. Satürn dik açısıyla gerçekleşecek olan yeniayın zorlu koşullar getirebileceğini de unutmamak gerekli.

Merkür’ün hala Jüpiter ile kavuşum etkisi sürerken, Plüton’dan aldığı destek ile doğru bilginin her zaman güç olduğunu vurgularken, Venüs kavuşumuyla gerçekleşen Yeniay’a kare Satürn, bize korkularımız olduğunu ve adaletsizlik konusunun çok can yakacağını gösteriyor. Eğitim sistemi ile ilgili konular, müfredat değişiklikleri, sınav ile ilgili konular gündemde olacak.

Ticari konular ile ilgili yeni vergilendirme sistemleri, özellikle uluslararası ticaret ve uluslararası iletişim konularıyla ilgili alınan kararlar dikkat çekici olacaktır.