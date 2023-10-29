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Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Ekim - 5 Kasım 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 1

Genel olarak olumlu bir hafta.

Genel olarak bakıldığında olumlu bir haftadan geçeceğiz. Bu hafta artık karamsarlığı bir kenara bırakmak gerek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

30 Ekim - 5 Kasım 2023 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya, her hareketiyle bizi şaşırtarak içgörümüzü artırmamıza neden olan Uranüs ile güzellik ve estetik tanrıçası Venüs’ün uzun süredir etkin olmaya başlamış olan olumlu etkisinin en üst noktaya geldiğini görerek gireceğiz.

Venüs bu hoşluğunu yapmaya devam ederken diğer yandan hayaller gezegeni Neptün’ü taciz etmeye başlayacak. Yani yüzümüz bir yerden gülerken diğer yandan hayal kırıklığına açık olacak da diyebiliriz.

Hafta ortası Venüs, Neptün kapışması dışında majör olumsuz bir etki söz konusu olmayacak. Aksine talih gezegeni Jüpiter'in diğer gezegenler tarafından tamamlanan etkisiyle bize şans bile vermeye başlayacak, ama elbette koşullu olacak bu. Koşulu ise hareketlerine ve konuştuklarına dikkat etmemiz olacak.

Hafta sonu ise Aslan burcunda ilerleyen ayın kısa sürecek sevimsizliklerini saymazsak oldukça keyifli zamanlar geçirebileceğimizi söylemek isterim.

Genel olarak bakıldığında olumlu bir haftadan geçeceğiz. Bu hafta artık karamsarlığı bir kenara bırakmak gerek. İyi ise, sonuna kadar iyi yaşanmalı. Gökyüzü zaten sertleşince kötüyü ister istemez yaşıyoruz. Hiç değilse iyinin az bile ışığını gördüğümüzde keyfimize bakmayı bilelim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta iş ve çalışma koşullarınızda güzel gelişmeler olabilir. Ayrıca sağlık konusunda da avantajlı bir süreç başlayacak, bunu değerlendirin derim. Hizmet alıp verdiğiniz alanlarda parlama olacak gibi.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Ve sonunda bu hafta kucak dolusu aşk diyorum. Eh, daha ne diyeyim? Özellikle sevgili olmayanların bu haftayı layıkıyla değerlendirmelerini diliyorum. “Bana olmaz” demeyin. Saçınızı başınızı toplayıp biraz çıkın dışarı.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta bir şekilde ev almaya kalkışabilirsiniz. Veya hayallerinizdeki eve taşınabilirsiniz. Yani gayrimenkul konularında hoşluklar yaşamanız olası. O nedenle her alanda çıkabilecek fırsatları değerlendirmeye bakın.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta en göz önünde bulunacak burç sizsiniz dersem abartmış olmam sanırım. Kendinizi davetten davete atmaya bakın. Yeni insanlarla tanışmanız sizi maddi manevi her alanda zenginleştirebilir.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta para ve psikolojinizi tamam etmek için gayet güzel günler yaşayacaksınız. Maddi alanda bir ekonomistten ve psikolojiniz konusunda da bir psikologdan destek alırsanız tam olarak yerini bulur.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Evet, bu hafta şanslı hissedebilirsiniz kendinizi ama hemen olumsuzu da aklınızda sayıklayabilirsiniz. Olumlu olduğunuz takdirde bu hafta geleceğiniz açısından da belirleyici olabilir.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Kariyer ve parada da fırsatları görüp değerlendirecek burçlardansınız. Bu hafta aynı zamanda bir iş değişikliği düşünüyorsanız adım atabilirsiniz, ama yine de enine boyuna düşünmenizde fayda var.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta sürpriz evlilik yapabilecek burçların başında geliyorsunuz dersem abartmamış olurum. Veya bir evliliğiniz varsa bu evliliğin olumlu bir yöne evrilmesi adına hareket almanız için ideal bir hafta.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu haftanın ana teması kariyer. İşinizden memnun değilseniz değiştirebilirsiniz veya zam almak, zam konuşmak için üstlerinizle gayet olumlu etkiler altındasınız diyebilirim. Hakkınız olanı almanın artık zamanı geldi.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta aşk ve sosyalleşmede o kadar parlak olmayabilirsiniz ama gelecek planlarınız için gayet olumlu bir haftadan geçiyorsunuz. O nedenle şu an yapacağınız planlar belki de geleceğin gerçekleri olacak.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Büyük şirketler ve devlet daireleri veya kredi işlemleri, borç para almak gibi durumlar içindeyseniz bu hafta sizin için olumlu etkiler içinde bunu değerlendirin. Gelecekte zor durumda kalırım diye korkunuz anlaşılır ama bu korkuya da bırakmayın kendinizi.

Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta bir aşk ilişkisinde çok kişiyle kalmak mı yoksa uzun süreli bir ilişkide tek kişiyle kalmak mı diye düşünürken bulabilirsiniz kendinizi. Bunun yanında bu hafta maddi konularda aceleci olmamaya bakın, olur mu?

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