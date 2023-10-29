Haftalık burç yorumları (30 Ekim - 5 Kasım 2023)

Genel olarak olumlu bir hafta.

Genel olarak bakıldığında olumlu bir haftadan geçeceğiz. Bu hafta artık karamsarlığı bir kenara bırakmak gerek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

30 Ekim - 5 Kasım 2023 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya, her hareketiyle bizi şaşırtarak içgörümüzü artırmamıza neden olan Uranüs ile güzellik ve estetik tanrıçası Venüs’ün uzun süredir etkin olmaya başlamış olan olumlu etkisinin en üst noktaya geldiğini görerek gireceğiz.

Venüs bu hoşluğunu yapmaya devam ederken diğer yandan hayaller gezegeni Neptün’ü taciz etmeye başlayacak. Yani yüzümüz bir yerden gülerken diğer yandan hayal kırıklığına açık olacak da diyebiliriz.

Hafta ortası Venüs, Neptün kapışması dışında majör olumsuz bir etki söz konusu olmayacak. Aksine talih gezegeni Jüpiter'in diğer gezegenler tarafından tamamlanan etkisiyle bize şans bile vermeye başlayacak, ama elbette koşullu olacak bu. Koşulu ise hareketlerine ve konuştuklarına dikkat etmemiz olacak.

Hafta sonu ise Aslan burcunda ilerleyen ayın kısa sürecek sevimsizliklerini saymazsak oldukça keyifli zamanlar geçirebileceğimizi söylemek isterim.

Genel olarak bakıldığında olumlu bir haftadan geçeceğiz. Bu hafta artık karamsarlığı bir kenara bırakmak gerek. İyi ise, sonuna kadar iyi yaşanmalı. Gökyüzü zaten sertleşince kötüyü ister istemez yaşıyoruz. Hiç değilse iyinin az bile ışığını gördüğümüzde keyfimize bakmayı bilelim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com