Haftalık burç yorumları (4-10 Aralık 2023)

Hafta ortası daha mülayim olmaya gayret edin.

Bu hafta pasif-agrasif bir tutumda ilerleyebilir. Yani yeni başlanıçlara çok müsait bir hafta değil.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

4-10 Aralık 2023 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik ve para tanrıçası Venüs’ün çok rahat etmediği Akrep burcuna geçmesiyle başlıyoruz. Venüs Akrep burcu seyahatinde bize her konuda biraz cimri davranacak olsa da hafta sonuna kadar bize olumlu etkiler verecek ve hafta sonu şans ve talih gezegeni Jüpiter'in karşısına geçip maddi, manevi kararlar vermemize neden olacakmış gibi görünmekte. Eğer bir karar verme durumu içine düşerseniz çok aceleci olmamaya gayret edin derim.

Hafta ortası Ay’ın hayaller gezegeni Neptün’ün karşısından geçecek olması ise bizi duygusal anlamda yanılmalara ve hayal kırıklıklarına açık bir yere getirebilir. İlişkilerinizde iletişim içinde olduğunuz sürece hafta ortası daha mülayim olmaya gayret edin.

Genel olarak bakıldığında bu hafta pasif ama agrasif bir tutumda ilerleyebilir. Yani yeni başlanıçlara çok müsait bir hafta değil. Bir şeylere başlamak niyetindeyseniz 13 Aralık'tan sonrasını tavsiye ederim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com