Haftalık burç yorumları (5-11 Şubat 2024)

Sevgili Astroloji severler hayatımızda ani yeniliklerin, değişimlerin yaşanacağı haftadan hepinize merhabalar,



Haftaya başlarken maceracı, gezgin yönümüz aktif olacak. Bu hafta Merkür Kova burcuna geçiyor. Merkür kova burcundayken sıradışı gündemlerin oluşmasına, marjinal fikirlerin, düşüncelerin ön plana çıkmasına, Plüton kavuşumu sebebiyle gizli bilgilere merakın artmasına sebep olur. İletişim, haberleşme, elektronik ağlar üzerinde bazı sorunlar oluşabilir. Merkür Plüton kavuşumu algı yönetimine ve fikir yönlendirmelerine sebep olur. Toplumsal konulardaki fikirlerimizin, düşüncelerimizi değiştirecek olaylar ile karşılaşabiliriz. Salı günü geleneksel düşünceler ve inançlar konusunda ayrışmacı, çatışmacı, savaş etkileri ön plana çıkabilir.



6 Şubat itibari ile Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak, sabah 08:06 ile öğleden sonra 15:08 saatleri arasında boşlukta olacak. 10 Şubat tarihine kadar Ay’ın balzamik etkisini deneyimleyeceğimiz bugünlerde olayların kontrolümüz dışında gerçekleşeceği, kadersel etkilerin daha fazla olacağı bir durum oluşacak. Başak, Oğlak ve Boğa burçları için bu kadersel etkiler daha pozitif ilerlerken, Aslan, Koç, ve Yengeç burçları için daha zorlayıcı etkiler barındıracak. Bırakmamız gereken duygu, olay, kişi her ne ise bugünlerde biz kontrol edemesekte hayatınızdan uzaklaşacağını deneyimleyeceksiniz. Ay oğlak burcundayken daha kontrollü olma isteğimiz, duygularımıza hakim olma dürtümüz yüksektir ancak bu hafta Venüs ve Mars gezegenleri ile kavuşurken dürtülerin kontrol edilmesi güçleşebilir. Sevgiyi belli etmek, verilen değeri hissedebilmek adına zorlanabilir, ilişkilerde mesafeli olabiliriz.



Oğlak ve Başak burçları için şanslı etkiler olacak, gayrimenkul yatırımları, yatırımlar konusunda 7 şubat tarihlerinde fırsatlar yakalayabilir, kazanç sağlayabilirler.



8 Şubat tarihinde sabah 10:52 ile öğleden sonra 16:59 saatleri arasında Ay boşlukta olacak, balzamik etkinin en yoğun sürecini yaşayacağımız bir gün var karşımızda. Bugün farklı insanlar ile görüşmek, farklı enerjiler ile karşılaşmak daha iyi hissettirebilir. Hayatın rutinlerinden sıkılmış hissedebilir ve değişik arayışında olabiliriz. İlerlemek istediğimiz konularda beklenmedik sorunlar ile karşılaşabilir ve motivasyonumuzu kaybedebiliriz. Beklentilerimizin gerçekleşenlerden daha büyük olacağı bir kaç gün etkisini hissedeceğimiz Merkür-Jüpiter karesi gerçekleşmeyen ideallerimiz konusunda motivasyonumuzu kaybetmemize neden olabilir. Finansal değişiklikler, iş ortaklıklarında yaşanan gerilimler, para kayıpları, iş kayıpları meydana gelebilir.



10 Şubat Cumartesi gecesi Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek, kova burcunun yöneticisi Uranüs’ün Yeniay ile dik açı oluşturması meydana gelen yeniliklerin beklenmedik ve şaşırtıcı etkiler barındıracağını gösteriyor. Bu hafta oluşturduğumuz planların gerçekleşmemesi veya değişimlerin oluşması, çabalarımızın karşılığını görememek motivasyonumuzu düşürebilir. Önümüzdeki 15 günlük süreçte beklenmedik bizi şaşırtacak bir sürü konunun gündeme gelişine şahitlik edeceğiz. Bu Yeniay düzen değişimini ifade ediyor. Toprak hareketleri, para piyasaları, para yönetimi ile ilgili konular en çok gündemimizde olacak konular arasında. Altın ve döviz değerlemeleriyle ilgili alınan karar ve yaptırımlar şaşırtıcı olabilir. Gayrimenkul değerlemeleri ile ilgili değişimler meydana gelecek. Göç politikaları, mülteci sorunları, barınma problemleri yeniayın konuları arasında olacak. Yazılım, teknoloji, veri depolama, konularında dikkatli olmamız gereken bir hafta. Kullandığınız teknolojik ürünlerin yazılım sorunları, siber saldırılar, kişisel verilerin gizliliğini ihlal eden firmalar, banka internet uygulamalarında aksamalar meydana gelebilir. Cumartesi yaşanacak sorunlar ile ilgili çözüm bulmakta zorluk çekebilir. Öğleden sonra 16:40 civarında Ay balık burcuna geçiş yapacak. Hayatımızda meydana gelen ani değişimler için duygusal açıdan karamsar bir moda bürünebiliriz. Ancak harekete geçmek için sınırlarımızı çizmemiz ve bizi etkileyen olumsuzluklardan uzaklaşmamız gerekli. Belki de bize zarar verdiğini düşündüğümüz kişilerden, duygularımızdan, düşüncelerimizden uzaklaşmak ve artık yaşananlar ile aramıza bir çizgi çizmenin vakti gelmiştir.



Bir haftayı daha geride bırakırken hayatın bize fark ettirmeye çalıştığı şey başımıza gelen olayların ne olduğundan ziyade bizim o olaylar karşısında nasıl davrandığımız olacak. Değişim hayatın kendisi, değişmeyen tek şey bizim değişime olan hazırlıksızlığımız ve bırakmaktan kaygı duyduğumuz her şey. Bu nedenle direnç göstermek yerine değişimin bir parçası olmayı denemeliyiz.



Gelelim bu hafta burçları neler bekliyor kısmına, hazırsanız başlayalım