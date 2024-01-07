Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024)

Sevgili Astrolojiseverler yılın ikinci haftasından hepinize merhabalar,

Haftaya Ay’ın Yay burcu seyahati ile başlıyoruz. Satürn’den aldığı dik açı sebebiyle harekete geçmekte zorlanabilir, iyimser yönümüzü kaybedebiliriz. Duygusal yönden kendimizi ifade etmekte güçlük çekebilir, başladığımız işleri bitirebilme gücünü bulamayabiliriz. Salı günü gerçekleşecek olan Merkür-Neptün karesi aldanma ve dolandırılma konularına dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Verilen vaatlerin yerine getirmemesi, sözlerin tutulmaması söz konusu olabilir.

Bu hafta Oğlak burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay’ın konumu ölüm ve yeniden başlangıcın yaşandığı 8. evde gerçekleşiyor. Oğlak burcu kış mevsimini başlatan etkidedir, mart ayından bugüne kadar yaşananların uykuya geçtiği ve bir sonraki mevsime kendini hazırladığı etkidir. Bu yeniay ile kış mevsimi başlıyor.

Yeniay, kaderin pusulasını gösteren ay düğümlerine oluşturduğu açı sebebiyle yolumuzu bulmakta güçlük çekebileceğimiz ilişkilerin, olayların içine çekilebileceğimizi gösteriyor. Burada karıncaların yaşam döngüsü aklıma geliyor. Onlar yaz boyunca kışın getireceği zorlu koşulları düşünerek yaz mevsimini geçirirler. Karıncalar yazın olmayan fırtınaların, güneşin güzelliğinin farkındadır ancak rehavete kapılıp sadece o mevsimi yaşamazlar gelecek zorlu mevsimlerin hazırlığı içine girerler. Kış mevsimi, yaz mevsiminden zordur. Koşulları düşünüp buna göre hazırlık yapmak gereklidir. Karıncalar hedeflerine ulaşmaktan asla vazgeçmezler, yürüyecekleri yol uzasa da engeller olsa da mutlaka oraya ulaşırlar. Oğlak Yeniay’ı karıncanın yaz boyu düşündüğü ve hazırlık yaptığı dönemdir. Şimdi zorlu koşullara karşı yaptığı hazırlığın nimetlerinden faydalanacak ve aynı zamanda bunun geçici olduğunu bilip yaz mevsimi için plan yapmaya başlayacak.

Oğlak yeniayı çalışana ve planlı olana nimetlerini sunarken, çalışmayanlar için zorlu koşullar altında plan yapmasını ve geleceğe hazırlanması gerektiğini gösteren bir döngüye hazırlıyor. Oğlak burcu, karmanın lordu Satürn tarafından yönetilir. Satürn, ektiğini biçme vaktini gösterir, zamanın yöneticisidir. Sen zamanını nasıl kullandıysan, nasıl çalıştıysan, neye emek verdiysen şimdi bunun konforunu yaşayacaksın. Ve bu konfor sana gelecek sezon için yapmak istediklerin konusunda gayret verecek.

Yeniay sonrasında Ay henüz ışığı yansıtamayacağı için bir şeylere başlamak adına uygun değil, özellikle pazar günü hayatımızda bitmesini istediğimiz şeyleri sonlandırmak adına harekete geçebiliriz.

Ülkemizin 7. Evinde gerçekleşen Yeniay, turizm ve eğlence sektörlerinde yeni kuralların belirlenmesine, dış ilişkiler ile ilgili yeni gelişmelere neden olurken, hafta sonuna doğru halkın inançlar, eğitim konuları ile ilgili fikirsel zıtlıklar yaşayacağını gösteriyor. Yeniay’ın finansal konularda yatırımlar ve diğer ülkelerden alınan maddi destekler neticesinde kısa süreli de olsa toparlanma yaşanacağının göstergesi. Emlak ve gayrimenkul satışları, kiralamaları ile ilgili yeni kararlar alınabilir. Ülke sınırlarında çatışmaları tetikleyen etkileri bir sonraki hafta daha fazla göreceğiz.

Bu hafta Ay’ın boşlukta olduğu zamanları aşağıda paylaşıyorum, bu tarih ve saatlerde başlatacağımız şeylerden sonuç almakta zorlanabiliriz bu nedenle zamanlar dışında harekete geçmekte fayda var.

7 Ocak 2024 23:22 7 Ocak 2024 00:08

9 Ocak 2024 21:25 10 Ocak 2024 04:33

12 Ocak 2024 05:32 12 Ocak 2024 06:01

14 Ocak 2024 05:49 14 Ocak 2024 06:29