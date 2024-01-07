Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 8-14 Ocak 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 1

Sevgili Astrolojiseverler yılın ikinci haftasından hepinize merhabalar,

Haftaya Ay’ın Yay burcu seyahati ile başlıyoruz. Satürn’den aldığı dik açı sebebiyle harekete geçmekte zorlanabilir, iyimser yönümüzü kaybedebiliriz. Duygusal yönden kendimizi ifade etmekte güçlük çekebilir, başladığımız işleri bitirebilme gücünü bulamayabiliriz. Salı günü gerçekleşecek olan Merkür-Neptün karesi aldanma ve dolandırılma konularına dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Verilen vaatlerin yerine getirmemesi, sözlerin tutulmaması söz konusu olabilir.

Bu hafta Oğlak burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay’ın konumu ölüm ve yeniden başlangıcın yaşandığı 8. evde gerçekleşiyor. Oğlak burcu kış mevsimini başlatan etkidedir, mart ayından bugüne kadar yaşananların uykuya geçtiği ve bir sonraki mevsime kendini hazırladığı etkidir. Bu yeniay ile kış mevsimi başlıyor.

Yeniay, kaderin pusulasını gösteren ay düğümlerine oluşturduğu açı sebebiyle yolumuzu bulmakta güçlük çekebileceğimiz ilişkilerin, olayların içine çekilebileceğimizi gösteriyor. Burada karıncaların yaşam döngüsü aklıma geliyor. Onlar yaz boyunca kışın getireceği zorlu koşulları düşünerek yaz mevsimini geçirirler. Karıncalar yazın olmayan fırtınaların, güneşin güzelliğinin farkındadır ancak rehavete kapılıp sadece o mevsimi yaşamazlar gelecek zorlu mevsimlerin hazırlığı içine girerler. Kış mevsimi, yaz mevsiminden zordur. Koşulları düşünüp buna göre hazırlık yapmak gereklidir. Karıncalar hedeflerine ulaşmaktan asla vazgeçmezler, yürüyecekleri yol uzasa da engeller olsa da mutlaka oraya ulaşırlar. Oğlak Yeniay’ı karıncanın yaz boyu düşündüğü ve hazırlık yaptığı dönemdir. Şimdi zorlu koşullara karşı yaptığı hazırlığın nimetlerinden faydalanacak ve aynı zamanda bunun geçici olduğunu bilip yaz mevsimi için plan yapmaya başlayacak.

Oğlak yeniayı çalışana ve planlı olana nimetlerini sunarken, çalışmayanlar için zorlu koşullar altında plan yapmasını ve geleceğe hazırlanması gerektiğini gösteren bir döngüye hazırlıyor. Oğlak burcu, karmanın lordu Satürn tarafından yönetilir. Satürn, ektiğini biçme vaktini gösterir, zamanın yöneticisidir. Sen zamanını nasıl kullandıysan, nasıl çalıştıysan, neye emek verdiysen şimdi bunun konforunu yaşayacaksın. Ve bu konfor sana gelecek sezon için yapmak istediklerin konusunda gayret verecek.

Yeniay sonrasında Ay henüz ışığı yansıtamayacağı için bir şeylere başlamak adına uygun değil, özellikle pazar günü hayatımızda bitmesini istediğimiz şeyleri sonlandırmak adına harekete geçebiliriz.

Ülkemizin 7. Evinde gerçekleşen Yeniay, turizm ve eğlence sektörlerinde yeni kuralların belirlenmesine, dış ilişkiler ile ilgili yeni gelişmelere neden olurken, hafta sonuna doğru halkın inançlar, eğitim konuları ile ilgili fikirsel zıtlıklar yaşayacağını gösteriyor. Yeniay’ın finansal konularda yatırımlar ve diğer ülkelerden alınan maddi destekler neticesinde kısa süreli de olsa toparlanma yaşanacağının göstergesi. Emlak ve gayrimenkul satışları, kiralamaları ile ilgili yeni kararlar alınabilir. Ülke sınırlarında çatışmaları tetikleyen etkileri bir sonraki hafta daha fazla göreceğiz.

Bu hafta Ay’ın boşlukta olduğu zamanları aşağıda paylaşıyorum, bu tarih ve saatlerde başlatacağımız şeylerden sonuç almakta zorlanabiliriz bu nedenle zamanlar dışında harekete geçmekte fayda var.

7 Ocak 2024 23:22 7 Ocak 2024 00:08

9 Ocak 2024 21:25 10 Ocak 2024 04:33

12 Ocak 2024 05:32 12 Ocak 2024 06:01

14 Ocak 2024 05:49 14 Ocak 2024 06:29

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, bu hafta ticari ilişkiler, seyahatler ve eğitim planlarını gözden geçireceksiniz. Haftanın başında özgürce düşüncelerinizi dile getirmek isteyecek, fikirlerinizi hayata geçirebilmek adına somut adımlar atacaksınız. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelere neden olacak, yeni ticari girişimlerde bulunabilir, yaptığınız işle ilgili insanların size olan güvenini tekrar kazanabilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede hayranlık uyandıracak başarılara imza atacaksınız. Ancak hafta başında gerçekleşecek olan Neptün-Merkür dik açısı bazı düşüncelerinizde yanıldığınızı size gösterebilir. Maddi kaynaklarınızı arttırabilmeniz adına güzel fırsatlar ile karşılaşacaksınız, bu hafta hayatınızda meydana gelen gelişmelerin olumlu yönüne odaklanmalısınız.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bu hafta vergiler, ödemeler, ortak gelirler, harcamalar ile daha fazla ilgileneceksiniz. Haftanın başında beklediğiniz ödemeler gecikebilir. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay ile hayatınızda sürpriz değişimler yaşayacaksınız. Devlet kadrolarında çalışan Boğa’lar için kariyerlerinde yükselme gibi etkiler mevcut. Bu hafta çok istediğiniz bir eğitime başlayabilirsiniz. Daha önce planladığınız bir seyahate çıkmak, yeni yerler görmek ve yeni bilgiler edinmek adına hareket edeceksiniz.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, bu hafta eşiniz ve ortaklarınızla ilgili konularla daha fazla ilgileneceksiniz. Eşinizin veya ortaklık sürdürdüğünüz işinizle ilgili kazançlarınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Kazançlarınızı arttırabilmek adına işinizle ilgili yatırım planları geliştirecek, yeni girişimlerde bulunacaksınız. Ancak bu hafta tüm bunları yaparken ufak gerilimler yaşayabilirsiniz

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, hafta başında günlük yaşamınızla ilgili düzenlemeler yapıp, sağlığınızla ilgili konularla ilgileneceksiniz. İşinizle ilgili bitirmeniz gereken projelere yönelebilirsiniz. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek yeniay ile ilişkilerinizde yeni bir dönem başlıyor. Gerek iş ortaklıkları gerekse aile ilişkileriniz gündeminizde olacak. Yaşanan sorunların çözümü için kararlı olmalı ve duygularınıza yenik düşmemelisiniz. Aile içindeki gelir konuları yine bu haftanın konuları ile ilgili olacak. Hafta sonu eğitim ve seyahatler konusunda bazı kısıt ve engeller ile karşılaşabilirsiniz. Fikirlerinizi anlatmakta, duygularınızın anlaşılmasıyla ilgili sorunlar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bu hafta insanlar tarafından daha fazla fark edilecek, duygusal ilişkilerinizde mutlu hissedeceğiniz gelişmeler yaşayacaksınız. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay ile hayatınızla ilgili bazı düzenlemeler yapacak, işinizle ilgili yeni sorumluluklar üstleneceksiniz. Kariyeriniz açısından gelen yeni sorumlulukları kabul etmeniz faydalı olacaktır. Bu hafta gelen iş fırsatları 5 aylık döngüde kariyeriniz açısından sizi güzel gelişmelere götürecek. Bu hafta sağlığınızla ilgili güzel haberler alacaksınız. Hafta sonuna doğru partnerinizle geleceğiniz hakkında planlamalar yapabilir ve alışverişe çıkabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, haftaya ev ve aile ilişkileriyle ilgilenerek başlayacaksınız. Eşiniz ve ortaklarınızla maddi konular ile ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Aile içinde fikirsel çatışmalar yaşanabilir. 9 Ocak tarihinde gerçekleşecek Merkür-Neptün karesi yanlış anlaşılmaların çok fazla olacağını gösteriyor. 11 Ocak yeniayı ile kendinizi daha iyi hissedecek, hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek adına adım atacaksınız. Bekar olan Başak burçları için aşk hayatında yeni gelişmeler yaşanabilir. Uzun süreli ilişkiler yaşayan Başak’lar özgürleşmek isteyebilir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, haftaya ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar ile başlıyorsunuz. Ticari anlaşmalar için haftanın ilk günleri uygun değil, gözden kaçan size zarar verecek etkiler olabilir. Trafikte dikkatli olmalısınız. Mental olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek yeniay ile ev, gayrimenkul yatırımları konusunda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ev eşyalarınızla ilgili düzenleme yapacak, eşyalarınızın bakımı ile ilgileneceksiniz. 12-13 Ocak tarihlerinde yatırımlar konusunda beklenmedik gelişmeler olabilir, ani karar almaktan kaçının. Hafta sonu genel sağlığınızla ilgileneceksiniz, bu hafta yoğun olacak bazı işleriniz hafta sonuna sarkabilir ve hafta sonunu çalışarak geçirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, haftaya kazançlar, maddi gelirler, yatırımlarınızla ilgilenerek başlayacaksınız. Bu hafta alım-satım konularında zarara uğrayabilirsiniz bu nedenle temkinli davranmanızda fayda var. Banka sözleşmeleri, hisse senetleri gibi konularda imza atarken koşulları daha dikkatli incelemelisiniz. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay ile kısa yolculuklar yapacak, eğlenceli aktivitelerde bulunacaksınız. Yakın çevrenizi, akrabalarınızı, kardeşlerinizi bu aralar daha sık görecek, ziyaret edeceksiniz. Yeni bir eğitime başlamak, dil öğrenmek için yeniay sizi destekliyor. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, haftaya imaj değişiklikleri, diyete başlamak gibi düşünceler ile başlayacaksınız. Ev ve aile içinde duygusal gerilimler yaşanabilir. Aile içinde sağlık konuları ile ilgilenebilirsiniz. 11 Ocak itibari ile gerçekleşecek Yeniay maddi gelirlerinizi arttırabilmeniz için size karşınıza fırsatlar çıkaracak. Maddi bolluk ve bereket yaşayacağınız, işlerinizin daha iyi gideceği bir süreç başlıyor. Hayatınızda mali konular ile ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Hafta sonu yaklaşırken yakın çevreniz ve aileniz ile daha sık görüşecek, hislerinizi, duygularınızı açmak isteyeceksiniz. Hafta sonu yaşam alanlarınızda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz, dışarıda deniz veya göl kenarında vakit geçirmek sizi iyi hissettirecektir.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, duygularınız ile düşünceleriniz arasında mücadele ederek başlıyorsunuz. Hissettiklerinizi dile getirmekte zorlanabilir, yanlış anlaşılmaktan çekinebilirsiniz. Düşüncelerinizi, hislerinizi paylaşma konusunda ısrarcı olursanız yanlış anlaşılabilir veya kendinizi tam anlatamayabilirsiniz. Bu süre çok uzun sürmeyecek elbette, Oğlaklar için bu hafta oldukça şanslı etkiler barındırıyor. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek yeniay ile kendinizden emin, duygularınızdan emin olacaksınız. Uzun süredir çalıştığınız konularla ilgili sonuç alabilmek adına harika bir yeniay gerçekleşiyor. Aslında sizin için yaşanan olaylar mucize değil, yarattığınız gerçeklikler olacak. İlişkilerinizde şifalanacak, kariyer ve kazançlar noktasında en başarılı olacağınız zamanları yaşayacaksınız. Harcamalarınıza, yatırımlarınıza dikkat edin ve hafta sonu karamsarlığa kapılmayın iyi giden şeylerin keyfini çıkarın.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, haftaya arkadaşlarınızla ilgili yaşadığınız hayal kırıklıkları damga vurabilir. Evet haftaya sosyalleşerek başlıyorsunuz, etrafınız kalabalık ama siz o kalabalıkların içinde kendinizi hiç ait hissetmediğiniz bir yerdeymiş gibi hissedebilirsiniz. Yaşadığınız hayal kırıklıkları 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yeniay ile kendinizle kalmak yaz aylarından itibaren hayatınızda değişen dinamikleri düşünmek isteyebilirsiniz. Ailenizden hiç beklemediğiniz bir destek, sürpriz ile karşılaşabilirsiniz. Çalışan ve üreten kovalar için kariyer ve kazançlar konusunda fırsatlar yaşanacak. Hafta sonu yaklaşırken, gelirlerin gecikmesi, ertelenmesi, kesintiler yaşama ihtimali yüksek. Bu hafta arkadaşlarınız sizden borç isteyebilir, geri dönmeyeceğini düşünerek hareket etmelisiniz.

Haftalık burç yorumları (8-14 Ocak 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, haftaya iş, kariyer hayatınızda tıkanıklığa sebebiyet veren konular ile ilgilenerek başlayacaksınız. Haftanın ilk günlerinde kendinizi ifade etmeye çalışırken yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili gelen haberler yanıltıcı olabilir. Bu nedenle bu hafta karar alırken daha dikkatli olmalısınız. 11 Ocak tarihinde gerçekleşecek yeniay ile arkadaşlarınızdan destek alabilir, onlarla daha sık iletişim kurabilirsiniz. İşinizle ilgili arkadaşlarınızla fikir alışverişi yapmak atacağınız adımlarla ilgili sizi destekleyecek. Bu yeniay gelirlerinizle ilgili pozitif etkilere sahip olacak, yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler maddi konularla ilgili kendinizi güvende hissetmenize neden olacak. Bu hafta itibariyle seyahat planları yapabilir, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Hafta sonu eviniz, yaşam alanlarınız ile ilgileneceksiniz ancak bazı işlerinizi tamamlamakta güçlük çekebilirsiniz. Yakın çevrenizle gergin konuşmalar yapabilirsiniz. Pazar günü duygusal açıdan sıkışmış, anlaşılmadığınızı düşünebilir, üstlendiğiniz sorumluluklar ile ilgili stres yaşayabilirsiniz. Her şeye rağmen üretken olacak ve hayatta güzel şeylerin yaşanabildiğine tanıklık edeceğiniz bir hafta olacak, keyfini çıkarın.

DAHA FAZLA GÖSTER