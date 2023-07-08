119 yıl önce ödünç alınan kitap, kütüphaneye geri döndü
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 119 yıl önce ödünç alınan kitap ait olduğu halk kütüphanesine iade edildi. James Clerk Maxwell'in "Elektrik Üzerine Bir İnceleme" adlı eserinin kayıp olduğu süre içerinde çok iyi korunmuş olduğu görüldü.
West Virginia Üniversitesi kütüphanelerinde nadir kitapları toplayan Stewart Plein, James Clerk Maxwell'in "Elektrik Üzerine Bir İnceleme" isimli kitabının Massachusetts'deki New Bedford Halk Kütüphanesi'ne ait olduğunu fark etti.