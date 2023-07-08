119 yıl önce ödünç alınan kitap, kütüphaneye geri döndü

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 119 yıl önce ödünç alınan kitap ait olduğu halk kütüphanesine iade edildi. James Clerk Maxwell'in "Elektrik Üzerine Bir İnceleme" adlı eserinin kayıp olduğu süre içerinde çok iyi korunmuş olduğu görüldü.

119 yıl önce ödünç alınan kitap, kütüphaneye geri döndü - 1

West Virginia Üniversitesi kütüphanelerinde nadir kitapları toplayan Stewart Plein, James Clerk Maxwell'in "Elektrik Üzerine Bir İnceleme" isimli kitabının Massachusetts'deki New Bedford Halk Kütüphanesi'ne ait olduğunu fark etti.

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119 yıl önce ödünç alınan kitap, kütüphaneye geri döndü - 2

1904'TE ÖDÜNÇ ALINDI

Kitap hakkında New Bedford'daki kütüphaneciyle iletişime geçtiğinde, kitabın 14 Şubat 1904'te ödünç alındığını ve kütüphaneye bir daha iade edilmediğini anladı.

119 yıl önce ödünç alınan kitap, kütüphaneye geri döndü - 3

New Bedford Halk Kütüphanesi Direktörü Olivia Melo, yaptığı açıklamada, "Kitap çok iyi bir durumda geri döndü. Birisi bu kitabı iyi bir kitaplıkta saklamış, belki de aile yadigarı olarak kalmış." ifadesini kullandı.

119 yıl önce ödünç alınan kitap, kütüphaneye geri döndü - 4

1984'ÜN İLK BASKISI 65 YIL SONRA İADE EDİLDİ

ABD'nin Oregon eyaletinde, 86 yaşındaki bir adam, kütüphaneden ödünç aldığı George Orwell'ın 1984 romanının ilk baskısını, 65 yıl sonra iade etmişti.

Kitabın içindeki notta, kendini "WP" olarak tanımlayan 86 yaşındaki kişinin, kitabın kütüphaneye iade edilmesi gerektiğine dair notu çıkmıştı.

119 yıl önce ödünç alınan kitap, kütüphaneye geri döndü - 5

Notta, "Kitabı tekrar okuduktan sonra, bu kitabın tekrar elden ele dolaşması gerektiğine karar verdim. 1958'de Portland Eyalet Üniversitesi'nden mezun olmak üzereyken kitabı geri götürmek istedim ama bir şekilde bunu yapamadım." ifadeleri yer almıştı.

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