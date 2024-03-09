1200 yıllık kral hazinesi ve kurbanları bulundu
Panama'da İspanyol öncesi dönemi hükümdarına ait yaklaşık bin 200 yıllık mezar keşfedildi. Çok sayıda altın bulunan mezarda dönemin kültürüne uygun olarak hükümdarla birlikte gömülen çok sayıda kurban mezarları da ortaya çıkarıldı.
Fotoğraflar: Panama Kültür Bakanlığı
ALTIN KAPLI BALİNA DİŞİNDEN KÜPE
Panama'da El Kanyo arkeolojik parkında yapılan kazılarda M.S. 700 ile 1000 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bir mezar keşfedildi.
Kalıntıların Gran Coclé medeniyeti hükümdarına ait olduğunu söyleyen arkeologlar, bin 200 yıllık mezarın içinde altın boncuklardan yapılmış kemerler, altın kaplı balina dişi küpeler ve bir dizi yuvarlak altın plaka içeren görkemli bir altın hazinesi koleksiyonunu ortaya çıkardıklarını bildirdiler.