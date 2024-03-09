1200 yıllık kral hazinesi ve kurbanları bulundu

YÜZÜSTÜ GÖMÜLMÜŞ

Ancak araştırmacılara göre keşfin zenginliği altın ganimetinde değildi.

Öldüğünde 30 ila 40 yaşları arasında olan Colcé şefinin mezarında daha karanlık bir şey keşfedildi: Efendilerine "öteki dünyaya" kadar eşlik etmesi amaçlanan kurbanların bedenleri.

El Caño Arkeoloji Parkı'ndaki mezarın kazısı devam ettiği için gerçek sayı bilinmese de, antik hükümdarla birlikte en 31 kişinin daha gömüldüğü bildirildi.

Panama Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hükümdar antik kültüre uygun olarak bir kadın bedeninin üzerine "yüzüstü" şekilde gömülü olarak bulundu.