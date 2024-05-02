ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı

Filistin'e destek için ABD'de giderek büyüyen öğrenci eylemleri, polis müdahalesi ile bastırılmaya çalışılıyor. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'ne (UCLA) yığınak yapan ABD polisi, kampı boşaltmaya hazırlanıyor. Buradaki Gazze'yle dayanışma kampı dün, İsrail yanlılarının saldırısına uğramıştı.

ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı - 1

Yüzlerce kasklı polis, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) kampüsüne girerek, dün İsrail yanlıları tarafından saldırıya uğrayan Filistin'e destek kampını dağıtmaya başladı.

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ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı - 2

İsrail'in Gazze'deki savaşına yönelik protestoların bastırılması için kampüslerdeki eylemlere baskı giderek artıyor.

ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı - 3

Öğrencilerin Gazze'ye destek için işgal ettiği kampüste, çadırlardan oluşan kampın yanına teçhizatlı polisler konuşlandırıldı.

ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı - 4

Bazı protestocuların, baskın beklentisiyle baretler, gözlükler ve solunum maskeleri taktığı görüldü.

ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı - 5

Çadır kentte toplanan yüzlerce Filistin yanlısı aktivist, polisler kampüs arazisine doğru yürürken, davul çalarak ve Filistin bayrakları sallayarak “Yazıklar olsun” sloganları attı.

ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı - 6

Birçoğu geleneksel Filistin kefiyesi takan göstericiler ayrıca “İfşa et, uzaklaştır, durmayacağız, dinlenmeyeceğiz” ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı - 7

İsrail bayrakları sallayan çok daha küçük bir gösterici grubu ise polise kampı kapatması için çağrıda bulundu.

ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı - 8

Polis, saatlerce çadırların çevresinde bekleyerek, barikatları kaldırmak ve ayrılmayı reddeden öğrencileri gözaltına almak üzere kampa girmek için komutanlardan haber bekliyor.

ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı - 9
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