ABD öğrenci protestoları | Polis, UCLA kampüsüne yığınak yaptı
Filistin'e destek için ABD'de giderek büyüyen öğrenci eylemleri, polis müdahalesi ile bastırılmaya çalışılıyor. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'ne (UCLA) yığınak yapan ABD polisi, kampı boşaltmaya hazırlanıyor. Buradaki Gazze'yle dayanışma kampı dün, İsrail yanlılarının saldırısına uğramıştı.
Yüzlerce kasklı polis, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) kampüsüne girerek, dün İsrail yanlıları tarafından saldırıya uğrayan Filistin'e destek kampını dağıtmaya başladı.