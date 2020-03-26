15 dakikada sonuç veren antikor testi corona virüs bağışıklığını tespit ediyor

Corona virüs aşısının geliştirilmesi zaman alacak. Bilim insanları virüse karşı bağışıklığı olanları saptayacak teste yoğunlaşmış durumda. Piyasada bulunan antikor testi 15 dakikada virüse karşı bağışıklık olup olmadığını ve kişilerin hastalığı hafif semptomlarla atlatıp atlatmadığını ortaya çıkartıyor. Bu test yaygınlaşırsa bağışıklığı olanların işe dönmeleri kolaylaşacak.

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NTV Haber - Anadolu Ajansı 26.03.2020 - 16:45

İngiltere Başbakan Boris Johnson, günlük basın toplantısında, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) Corona virüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olunması amacıyla yaptıkları talebe beklentilerin üzerinde olumlu cevap geldiğini söyledi.

Johnson, "Dün talebimizi dile getirdiğimizde birkaç gün içinde 250 bin gönüllü bulmayı umuyorduk ancak sadece 24 saat içinde 405 bin kişinin çağrıya olumlu cevap verdiğini söyleyebilirim." dedi.

Gönüllüler, Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik görevlerini devralarak sağlık personelinin Covid-19 hastalarıyla daha fazla ilgilenebilmelerine olanak sağlayacak.

ANTİKOR TESTLERİ SATIŞA SUNULACAK Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, parlamentoda yaptığı açıklamada, 3,5 milyon 15 dakikada sonuç veren antikor testi aldıklarını bunların "günler içinde" Britanya'da kullanıma sunulacağını ifade etti.

Hamilelik testlerine benzeyen ama kan örneği ile sonuç veren testler evlerinde kendilerini izole edenlere Amazon aracılığıyla dağıtılacak, diğer kişiler teste eczanelerden ulaşabilecek.

Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.

İngiltere, bu testlerle virüsü kapıp da hastalanmadan atlatanların bunu öğrenmesiyle herhangi bir endişe duymadan işe gitmelerini sağlamaya çalışıyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 422'den 465'e yükseldi. Vaka sayısı da 1452 artarak 9 bin 529 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 135'e çıktı.

New York Valisi Andrew Cuomo da göreve dönebilecek olan sağlık çalışanlarının tespit edilmesi için antikor testini kullanacaklarını söylemişti.

DAHA ÖNCE SİNGAPUR DA DENEDİ Antikor testini deneyen ilk ülke İngiltere değil. Şubat ayında Singapurlu yetkililer antikor testlerini kullanmaya başladıklarını duyurmuştu.