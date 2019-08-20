19 günlük bekleyiş bitti
AP, NTV Haber
İtalya'nın Lampedusa Limanı açıklarında bekletilen yaklaşık 100 sığınmacı 19 gün sonra karaya ayak bastı.
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1İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms gemisindeki 100'den fazla sığınmacı 19 gündür denizde bekletiliyordu.
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2Open Arms'tan yapılan açıklamada gemide durumun her geçen dakika daha karmaşık bir hal aldığı ve kontrolün sağlanmasının zorlaştığı belirtilmişti. Hatta 10'dan fazla sığınmacı, gemiden atlayıp karaya çıkmaya çalışmıştı.
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3Durum üzerine İtalyan savcı, iki doktor eşliğinde gemide incelemelerde bulundu. Ardından da gemidekilerin derhal tahliye edilmesini istedi. Gemiye de el konulması talimatı verdi.
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4Sığınmacılar karaya tek tek çıkarılarak kayıt altına alındı.
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5Bu arada, İspanyol hükümeti, Open Arms için önce Algeciras limanını açtığını belirtmiş, ardından STK'den gelen "uzak" tepkileri üzerine Balear adalarından Minorka'yı önermişti. Open Arms'tan bu ikinci öneriye de bugün "İspanya'ya gidecek durumumuz yok" yanıtı verildi.
Gemiden dün gece tahliye edilen 9 kişinin ardından kalanların sayısı önce 98'e, son olarak da denize atlayanların ardından 89'a inmişti.
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