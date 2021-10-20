2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı

İkinci Dünya Savaşı esnasında Iwo Jima Muhaberesi esnasında, ABD tarafından batırılan 24 Japon nakliye gemisi, Suribachi yanardağının aktif hale gelmesinin ardından okyanus yüzeyine çıktı. Yaklaşık 20 bin kişinin öldüğü tarihin en kanlı muharebelerinden birinin ardından ABD adayı 1968 yılına ladar işgal etti. Bununla birlikte, Japonya'nın en tehlikeli yanardağlarından biri olan Suribahci'de büyük bir patlama meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 20.10.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 12:06

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 1

İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşlarından biri olan Iwo Jima Muharebesi sırasında batan 20’yi aşkın gemi, Japonya'nın en tehlikeli yanardağlarından birinde meydana gelen sarsıntıların ardından su yüzüne çıktı.

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 2

İWO JİMA MUHABERESİ HAKKINDA

19 Şubat 1945 - 26 Mart 1945 tarihlerinde Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iwo Jima adlı küçük bir adada Japon İmparatorluğu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir çatışma meydana geldi. 1945 yılı Şubat ayında Amerikan birlikleri Japon ana vatanından sadece bin 200 km uzaktaki bir adaya toplanmıştı. Ancak,  Japon ana vatanının istilası için hayati önem taşıyan 2 havaalanına sahipti. 

ABD, deniz ve hava kuvvetleri üstünlüğü ile kuşattığı adayı Japonlara ağır kayıp verdirerek aldı.  Japonlar bu küçücük adaya asker yığdı, tüneller ve mağaralar kazdı.  Ama hiçbiri ABD deniz güçlerinin açtığı ateşten kurtulamadı.  Çatışma esnasında her iki taraftan yaklaşık 21 bin kişi hayatını kaybetti. 

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 3

Japon televizyonu All Nippon News'ten alınan uydu fotoğrafları, savaşın ikinci bölümünde ABD Donanması tarafından ele geçirilen 24 Japon nakliye gemisinin kalan gövdelerini gösteriyor.

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 4

GEMİLER VOLKANİK KÜLLERİN ÜZERİNE OTURDU

Bununla birlikte Suribachi Yanardağı'ndan gelen sismik aktivite nedeniyle, özellikle adanın batı kesiminde deniz yatağı yükselmeye başladı. Aktivite sonucunda batık gemiler volkanik küllerin üzerine oturdu.

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 5

ABD tarafından batırılan gemiler İkinci Dünya Savaşı esnasında aynı zamanda asker ve malzeme taşıyan diğer gemileri korumak için dalgakıran olarak kullanılmıştı. Ada, Japonya anakarasına yapılan saldırıdan önce ABD’nin istila haritalarında Brown Beach olarak geçiyordu.

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 6

1968 YILINDA İADE EDİLDİ

Diğer taraftan, günümüzde adadan yaşayan hiç kimse yok. Ancak, 1968'de ABD tarafından iade edildikten sonra Japon ordusu tarafından geri alındı. 

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 7

BÜYÜK BİR PATLAMA MEYDANA GELEBİLİR

Japonya hükümetinin Volkanik Araştırmalar ve Geliştirme Merkezi müdürü Setsuya Nakada, "Küller,  çevredeki bölgelere yayıldı, bu da volkanik aktivitenin henüz azalmadığını gösteriyor. 'Iwo Jima'da büyük bir patlamanın meydana gelme olasılığı var” diye konuştu.

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 8

ABD Deniz Piyadeleri’nin savaş sırasında Amerikan bayrağını  Iwo Jima'ya diktiğini gösteren İkinci Dünya Savaşı fotoğraıf ise , Iwo Jima Savaşı sırasında Suribachi Yanardağı'nın zirvesinde çekilmişti. 

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 9

Öte yandan, Oregon Eyalet Üniversitesi'nden alınan verilere göre, Iwo Jima'da en son 1982'de meydana gelen en az 10 patlama oldu. Üniversite, sismik aktivite nedeniyle 1952'den bu yana adada en az 10 metre  yükselme olduğunu tespit etti.

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 10

EN TEHLİKELİ 10 VOLKANDAN BİRİ

169 metre yüksekliğindeki Suribachi Yanardağı, Japonya'daki en tehlikeli 10 volkandan biri olarak listeleniyor. Ağustos ayında uydu fotoğrafları, Güney Iwo Jima Adası'nın yaklaşık 5 km kuzeyinde bulunan sualtı Fukutoku-Okanoba yanardağının patladığı anı yakaladı. Bu, Ogasawara takımadası zincirinde ortaya çıkan yeni bir ada ile sonuçlandı.

2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı - 11

Ekim ayının başlarında ise bölgede meydana gelen 6.1 büyüklüğünde bir deprem Tokyo'yu sarstı, binaların sallanmasına ve trafiğin durmasına neden oldu.

Japonya, Güneydoğu Asya ve Pasifik havzası boyunca uzanan yoğun bir sismik aktivite yayı olan Pasifik 'Ateş Çemberi' üzerinde oturuyor. Ülke düzenli olarak depremlerden etkileniyor ve binaların güçlü sarsıntılara dayanabilmesini sağlamak için katı inşaat yönetmeliklerine sahip.

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