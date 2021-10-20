2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı

İWO JİMA MUHABERESİ HAKKINDA

19 Şubat 1945 - 26 Mart 1945 tarihlerinde Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iwo Jima adlı küçük bir adada Japon İmparatorluğu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir çatışma meydana geldi. 1945 yılı Şubat ayında Amerikan birlikleri Japon ana vatanından sadece bin 200 km uzaktaki bir adaya toplanmıştı. Ancak, Japon ana vatanının istilası için hayati önem taşıyan 2 havaalanına sahipti.

ABD, deniz ve hava kuvvetleri üstünlüğü ile kuşattığı adayı Japonlara ağır kayıp verdirerek aldı. Japonlar bu küçücük adaya asker yığdı, tüneller ve mağaralar kazdı. Ama hiçbiri ABD deniz güçlerinin açtığı ateşten kurtulamadı. Çatışma esnasında her iki taraftan yaklaşık 21 bin kişi hayatını kaybetti.