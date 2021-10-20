2. Dünya Savaşı’nın kanlı hatırası: ABD'nin batırdığı gemiler volkan patlamasının ardından su yüzüne çıktı

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 20.10.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 12:06
İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşlarından biri olan Iwo Jima Muharebesi sırasında batan 20’yi aşkın gemi, Japonya'nın en tehlikeli yanardağlarından birinde meydana gelen sarsıntıların ardından su yüzüne çıktı.
19 Şubat 1945 - 26 Mart 1945 tarihlerinde Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iwo Jima adlı küçük bir adada Japon İmparatorluğu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir çatışma meydana geldi. 1945 yılı Şubat ayında Amerikan birlikleri Japon ana vatanından sadece bin 200 km uzaktaki bir adaya toplanmıştı. Ancak, Japon ana vatanının istilası için hayati önem taşıyan 2 havaalanına sahipti.
ABD, deniz ve hava kuvvetleri üstünlüğü ile kuşattığı adayı Japonlara ağır kayıp verdirerek aldı. Japonlar bu küçücük adaya asker yığdı, tüneller ve mağaralar kazdı. Ama hiçbiri ABD deniz güçlerinin açtığı ateşten kurtulamadı. Çatışma esnasında her iki taraftan yaklaşık 21 bin kişi hayatını kaybetti.
Japon televizyonu All Nippon News'ten alınan uydu fotoğrafları, savaşın ikinci bölümünde ABD Donanması tarafından ele geçirilen 24 Japon nakliye gemisinin kalan gövdelerini gösteriyor.
Bununla birlikte Suribachi Yanardağı'ndan gelen sismik aktivite nedeniyle, özellikle adanın batı kesiminde deniz yatağı yükselmeye başladı. Aktivite sonucunda batık gemiler volkanik küllerin üzerine oturdu.
ABD tarafından batırılan gemiler İkinci Dünya Savaşı esnasında aynı zamanda asker ve malzeme taşıyan diğer gemileri korumak için dalgakıran olarak kullanılmıştı. Ada, Japonya anakarasına yapılan saldırıdan önce ABD’nin istila haritalarında Brown Beach olarak geçiyordu.
Diğer taraftan, günümüzde adadan yaşayan hiç kimse yok. Ancak, 1968'de ABD tarafından iade edildikten sonra Japon ordusu tarafından geri alındı.
Japonya hükümetinin Volkanik Araştırmalar ve Geliştirme Merkezi müdürü Setsuya Nakada, "Küller, çevredeki bölgelere yayıldı, bu da volkanik aktivitenin henüz azalmadığını gösteriyor. 'Iwo Jima'da büyük bir patlamanın meydana gelme olasılığı var” diye konuştu.
ABD Deniz Piyadeleri’nin savaş sırasında Amerikan bayrağını Iwo Jima'ya diktiğini gösteren İkinci Dünya Savaşı fotoğraıf ise , Iwo Jima Savaşı sırasında Suribachi Yanardağı'nın zirvesinde çekilmişti.
Öte yandan, Oregon Eyalet Üniversitesi'nden alınan verilere göre, Iwo Jima'da en son 1982'de meydana gelen en az 10 patlama oldu. Üniversite, sismik aktivite nedeniyle 1952'den bu yana adada en az 10 metre yükselme olduğunu tespit etti.
169 metre yüksekliğindeki Suribachi Yanardağı, Japonya'daki en tehlikeli 10 volkandan biri olarak listeleniyor. Ağustos ayında uydu fotoğrafları, Güney Iwo Jima Adası'nın yaklaşık 5 km kuzeyinde bulunan sualtı Fukutoku-Okanoba yanardağının patladığı anı yakaladı. Bu, Ogasawara takımadası zincirinde ortaya çıkan yeni bir ada ile sonuçlandı.
Ekim ayının başlarında ise bölgede meydana gelen 6.1 büyüklüğünde bir deprem Tokyo'yu sarstı, binaların sallanmasına ve trafiğin durmasına neden oldu.
Japonya, Güneydoğu Asya ve Pasifik havzası boyunca uzanan yoğun bir sismik aktivite yayı olan Pasifik 'Ateş Çemberi' üzerinde oturuyor. Ülke düzenli olarak depremlerden etkileniyor ve binaların güçlü sarsıntılara dayanabilmesini sağlamak için katı inşaat yönetmeliklerine sahip.