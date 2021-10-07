2021'de dünyanın en iyi restoranları belli oldu: Son 10 ödülün 5'ini kazandı

nın en iyi restoranları ödülü 2021 yılında sahibini buldu. Belçika’nın Antwerp kentinde düzenlenen ödül törenine Danimarka’nın Kopenhag şehri ilk iki sırayı alarak damga vurdu. Şehirdeki Noma son 10 ödüldeki 5’inci birinciliğini elde ederken Geranium ise 2’nci oldu. Listenin yarısından fazlası Avrupa kıtasında yer alırken, İspanya 6 restoran ile en çok ödül kazanan ülke oldu. İşte dünyanın en iyi restoranları..

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 06:31

2021'de dünyanın en iyi restoranları belli oldu: Son 10 ödülün 5'ini kazandı - 1

50. WOLFGAT (PATERNOSTER, GÜNEY AFRİKA)

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49. AZURMENDİ (LARRABETZU, İSPANYA) 

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48. ATELİER CRENN (SAN FRANCİSCO, ABD) 

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47. MAAEMO (OSLO, NORVEÇ) 

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46. LEO (BOGOTA, KOLOMBİYA)

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45. NOBELHART & SCHMUTZİG (BERLİN, ALMANYA) 

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44. LE BERNARDİN (NEW YORK, ABD) 

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43. ATOMİX (NEW YORK, ABD) 

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42. BELCANTO (LİZBON, PORTEKİZ) 

2021'de dünyanın en iyi restoranları belli oldu: Son 10 ödülün 5'ini kazandı - 10

41. ALLENO PARİS AU PAVİLLİON LEDOYEN (PARİS, FRANSA) 

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40. SUHRİNG (BANGKOK, TAYLAND)

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39. FLORİLEGE (TOKYO, JAPONYA) 

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38. BORAGO (SANTİAGO, ŞİLİ) 

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37. SİNGLETHREAD (CALİFORNİA, ABD) 

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36. HOF VAN CLEVE (KRUİSHOUTEM, BELÇİKA) 

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35. ULTRAVİOLET BY PAUL PAİRET (ŞANGAY, ÇİN) 

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34. BURNT ENDS (SİNGAPUR) 

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33. LYLE’S (LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK) 

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32. THE CLOVE CLUB (LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK) 

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31. RESTAURANT TİM RAUE (BERLİN, ALMANYA) 

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30. TWİNS GARDEN (MOSKOVA, RUSYA) 

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29. REALE (CASTEL Dİ SANGRO, İTALYA) 

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28. BENU (SAN FRANCİSCO, ABD) 

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27. QUİNTONİL (MEXİCO CİTY, MEKSİKA)

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26. LE CALANDRE (RUBANO, İTALYA) 

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25. WHİTE RABBİT (MOSKOVA, RUSYA)

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24. SEPTİME (PARİS, FRANSA)

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23. ARPEGE (PARİS, FRANSA) 

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22. COSME (NEW YORK, ABD) 

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21. HİSA FRANKO (KOBARİD, SLOVENYA) 

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20. DİVERXO (MADRİD, İSPANYA)

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19. NARİSAWA (TOKYO, JAPONYA) 

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18. PİAZZA DUOMO (ALBA, İTALYA) 

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17. A CASA DO PORCO (SAO PAULO, BREZİLYA)

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16. ELKANO (GETARİA, İSPANYA) 

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15. LİDO 84 (GARDONE RİVİERA, İTALYA) 

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14. MUGARİTZ (SAN SEBASTİAN, İSPANYA) 

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13. DON JULİO (BUENOS AİRES, ARJANTİN) 

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12. STEİRERECK (VİYANA, AVUSTURYA)

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11. DEN (TOKYO, JAPONYA)

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10. THE CHAİRMAN (HONG KONG, ÇİN) 

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9. PUJOL (MEXİCO CİTY, MEKSİKA)

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8. ODETTE (SİNGAPUR) 

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7. MAİDO (LİMA, PERU)

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6. FRANTZEN (STOCKHOLM, İSVEÇ) 

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5. DİSFRUTAR (BARCELONA, İSPANYA)

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4. CENTRAL (LİMA, PERU)

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3. ASADOR ETXEBARRİ (ATXONDO, İSPANYA)

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2. GERANİUM (KOPENHAG, DANİMARKA)  

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1. NOMA (KOPENHAG, DANİMARKA)

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