2023 yılında keşfedilen en ilgi çekici 10 yeni bitki

6. YENİ BİR TÜR PATOJENİK MANTAR

Popüler TV dizisi "The Last of Us" hepimizi mantar salgınından korkuttuktan sonra bu keşif pek de hoş karşılanan bir haber olmayabilir.

"Lichtheimia" adı verilen mantar grubu dünya çapında yüksek sıcaklıkların gözlemlendiği yerlerde görülen altı tür içeriyor.

Bu ailedeki altı türden üçünün insan patojeni olduğu biliniyor. Bu da insanlarda hastalıklara neden olabileceği anlamına geliyor.