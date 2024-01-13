2023 yılında keşfedilen en ilgi çekici 10 yeni bitki

10. ÇİVİT MAVİSİ ÜRETEN ÇALI

"Indigofera" familyasının üyeleri içerdikleri mavi pigmentlerle tanınıyor.

Bilinen çivit taşıyan 750 bitki türünden elde edilen boya, kıyafetlerin boyanmasında kullanılıyor.

Afrika'da bulunan pek çok "Indigofera" türü ya son derece zehirli ya da çiftlik hayvanları için çok lezzetli. Ancak bilim insanları hala hangisinin hangisi olduğunu anlayamıyor.

Güney Afrika'daki bu son keşfe, "Indigofera abbottii" adı verildi.

Ancak bu yıl keşfedilen birçok bitki gibi "Indigofera abbottii" de yaşam alanının tarıma açılması nedeniyle halihazırda tehdit altında.