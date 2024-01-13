2023 yılında keşfedilen en ilgi çekici 10 yeni bitki
2023 yılında, araştırmacılar 74 yeni bitki ve 15 mantar keşfetti. Bu yıl yapılan en ilginç 10 keşfi derledik. Sönmüş bir yanardağdaki "patlayıcı" bir orkideden yeraltında çiçek açan gizemli bitkilere kadar bu keşifler doğanın inanılmaz çeşitliliğini gösteriyor.
10. ÇİVİT MAVİSİ ÜRETEN ÇALI
"Indigofera" familyasının üyeleri içerdikleri mavi pigmentlerle tanınıyor.
Bilinen çivit taşıyan 750 bitki türünden elde edilen boya, kıyafetlerin boyanmasında kullanılıyor.
Afrika'da bulunan pek çok "Indigofera" türü ya son derece zehirli ya da çiftlik hayvanları için çok lezzetli. Ancak bilim insanları hala hangisinin hangisi olduğunu anlayamıyor.
Güney Afrika'daki bu son keşfe, "Indigofera abbottii" adı verildi.
Ancak bu yıl keşfedilen birçok bitki gibi "Indigofera abbottii" de yaşam alanının tarıma açılması nedeniyle halihazırda tehdit altında.