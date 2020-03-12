30 bin yıl öncesinin Facebook ve Twitter'ı ortaya çıkarıldı

FACEBOOK, TWİTTER VE DAHA FAZLASI

Michigan Üniversitesi'nden arkeolog Brian Stewart, “Devekuşu yumurta kabuğu ve onlardan yapılan mücevherler temelde Facebook veya Twitter'ın Taş Çağı versiyonu olarak görev yapıyorDU” ifadelerini kullandı. Stewart, bulunan halkaların 'Eş seçimi için karşısındakine isteğini ifade etmesine olanak tanırken diğerlerini de ilişki durumu konusunda bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.