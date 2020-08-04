8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske

Japonya’da bir teknoloji şirketi, 8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske üretti. Telefona bluetooth aracılığıyla bağlanan maske Çince, Korece, Vietnamca, Endonezce, İngilizce ve İspanyolca çeviri yapıyor.

ntv.com.tr 04.08.2020 - 10:39

8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske - 1

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle günlük hayatta pekçok şey değişti. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz yüz maskeleri...

8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske - 2

MASKEDE YENİ BİR BOYUT

Japonya’da Donut Robotics adlı bir startup, uzun bir süre daha insanların hayatından çıkmayacak gibi görünen maskeleri farklı bir boyutta ele alarak onlara çevirmenlik özelliği ekledi.

8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske - 3

Şirketin yöneticileri, C - Face adı verilen akıllı maskenin kullanıcılarını hem corona virüsten korumak hem de iletişimi kolaylaştırmak için ürettiklerini belirtti. 

8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske - 4

8 DİLDE ÇEVİRİ YAPIYOR

Akıllı telefona yüklenen bir uygulama aracılığıyla ve bluetooth bağlantısıyla çalışan maske kullaıcının söylediklerini kopyalıyor, sesinin yükseltiyor ya da konuşmasını sekiz farklı dile çevirebiliyor.

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Diğer taraftan, maskenin ön tarafında yer alan kesikler nedeniyle doğrudan Covid-19’a karşı koruma sağlamadığı bu nedenle standart bir yüz maskesi üzerine giyilmesi gerektiği belirtildi. 

8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske - 6

Donut Robotics CEO'su Taisuke Ono, beyaz plastik ve silikondan yapılan maskenin şimdilik Japonca, Çince, Korece, Vietnamca, Endonezyaca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca arasında çeviri yapabildiğini belirtti.

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Bununla birlikte Donut Robotics tarafından daha önce Cinnamon adlı bir çeviri robotu geliştirildiği, ancak pandemi nedniyle bu projeninin askıya alındığı belirtilerek, ekibin çirmen maskelere odaklandığı açıklandı.

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