8 dilde çeviri yapabilen akıllı maske

ntv.com.tr 04.08.2020 - 10:39
Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle günlük hayatta pekçok şey değişti. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz yüz maskeleri...
Japonya’da Donut Robotics adlı bir startup, uzun bir süre daha insanların hayatından çıkmayacak gibi görünen maskeleri farklı bir boyutta ele alarak onlara çevirmenlik özelliği ekledi.
Şirketin yöneticileri, C - Face adı verilen akıllı maskenin kullanıcılarını hem corona virüsten korumak hem de iletişimi kolaylaştırmak için ürettiklerini belirtti.
Akıllı telefona yüklenen bir uygulama aracılığıyla ve bluetooth bağlantısıyla çalışan maske kullaıcının söylediklerini kopyalıyor, sesinin yükseltiyor ya da konuşmasını sekiz farklı dile çevirebiliyor.
Diğer taraftan, maskenin ön tarafında yer alan kesikler nedeniyle doğrudan Covid-19’a karşı koruma sağlamadığı bu nedenle standart bir yüz maskesi üzerine giyilmesi gerektiği belirtildi.
Donut Robotics CEO'su Taisuke Ono, beyaz plastik ve silikondan yapılan maskenin şimdilik Japonca, Çince, Korece, Vietnamca, Endonezyaca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca arasında çeviri yapabildiğini belirtti.