8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı

Tokyo Üniversitesi ve Batı Avustralya üniversitesinden araştırmacılar, şimdiye kadar en derin alanda balık yakalamayı başardı.
Salyangoz balığı, Büyük Okyanus'taki Izu-Ogasawara Çukuru'nda yakalandı.
8 bin 22 metre derinlikte kurulan tuzakla
yakalanan balık tarihe geçti. Dünyada bugüne kadar en derinde yakalanan balık olarak rekor geçti.
Diğer taraftan, bilim insanları 8 bin 336 metre derinlikte yüzen salyangoz balıklarını görüntülemeyi de başardı.
Araştırmacılardan Prof. Dr. Alan Jamieson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Kameraları suya daldırdık e 10 saat boyunca hiçbir bağlantımız yoktu. Hafıza kartını kontrol edene kadar ne çektiğimizi bilmiyoduk. .Bu nedenle çok sayıda balığın net ve yüksek çözünürlüklü kaydını alabilmiş olmak çok heyecan verici." dedi.
Daha önce de en derinde avlanan balık rekoru yine Büyük Okyanus'taki Mariana Çukuru'nda kırılmıştı.
Tokyo ve Batı Avustralya üniversitelerinden bilim insanları bu rekoru 158 metreyle geçti.