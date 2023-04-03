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8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı

Bilim insanları Büyük Okyanus'taki bir çukarda 8 bin 22 metre derinlikte balık avladı. Böylelikle, şimdiye kadarki en derinde avlanan balık rekoru kırılmış oldu.

8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı - 1

Tokyo Üniversitesi ve Batı Avustralya üniversitesinden araştırmacılar, şimdiye kadar en derin alanda  balık yakalamayı başardı.

DÜNYA HABERLERİ

8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı - 2

Salyangoz balığı, Büyük Okyanus'taki Izu-Ogasawara Çukuru'nda yakalandı.

8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı - 3

8 bin 22 metre derinlikte kurulan tuzakla
yakalanan balık tarihe geçti. Dünyada bugüne kadar en derinde yakalanan balık olarak rekor geçti.

8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı - 4

Diğer taraftan, bilim insanları 8 bin 336 metre derinlikte yüzen salyangoz balıklarını görüntülemeyi de başardı.

8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı - 5

Araştırmacılardan Prof. Dr. Alan Jamieson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Kameraları suya daldırdık e 10 saat boyunca hiçbir bağlantımız yoktu.  Hafıza kartını kontrol edene kadar ne çektiğimizi bilmiyoduk. .Bu nedenle çok sayıda balığın net ve yüksek çözünürlüklü kaydını alabilmiş olmak çok heyecan verici." dedi.

8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı - 6

ÖNCEKİ REKOR 158 METRE İLE AŞILDI

Daha önce de en derinde avlanan balık rekoru yine Büyük Okyanus'taki Mariana Çukuru'nda kırılmıştı.

8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı - 7

Tokyo ve Batı Avustralya üniversitelerinden bilim insanları bu rekoru 158 metreyle geçti.

8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı - 8

Araştıramcılar,  balığı yakalayabilmek için 10 yıl süren bir çalışma yürüttü.

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