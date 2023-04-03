8 km derinlikte balık avı: Bugüne kadar en derinde avlanan balık rekoru kırıldı

Araştırmacılardan Prof. Dr. Alan Jamieson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Kameraları suya daldırdık e 10 saat boyunca hiçbir bağlantımız yoktu. Hafıza kartını kontrol edene kadar ne çektiğimizi bilmiyoduk. .Bu nedenle çok sayıda balığın net ve yüksek çözünürlüklü kaydını alabilmiş olmak çok heyecan verici." dedi.