93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi

Bruno Dey ise kalp rahatsızlığı nedeniyle cepheye gidemediği için zorunlu olarak oraya atandığını ve hiç kimsenin ölümüne dahil olmadığını söyledi.

Eski Nazi üyesi, "O zamanlar yaşananlar hakkında suçluluk hissetmiyorum. Nöbet tutmak dışında bir şey yapmadm. Onu da emir olduğu gerekçesiyle yapmak zorundaydım" dedi.



