93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi

Almanya'da eski Nazi üyesi Bruno Dey hakkında 5 binden fazla insanın öldüğü devlet tarafından organize edilen katliamlara dahil olduğu için 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dey mahkemede kendisinin sadece nöbetçi olduğunu ve cinayetlere katılmadığını söyledi. Savcılık, Dey'in katliamlar yaşanırken silahını bırakmak yaşananlara itiraz etmek sorumluluğunun olduğunu savundu.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 08:01

93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi - 1

ntv.com.tr

Almanya'da eski bir Nazi üyesinin yargılandığı davada hapis cezası istendi.

Eski Nazi üyesi Bruno Dey (93) 5 bin 230 insanın öldüğü toplama kampında görev yapıyordu.

93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi - 2
SS üyesi Dey'in Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarında bulunan Stutthof toplama kampında görev yaptığı 1944-1945 arasında 5 bin 230'dan fazla insan Naziler tarafından öldürüldü.
93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi - 3
Bruno Dey'in, binlerce insanın öldürüldüğü sırada nöbetçilik yapmaya devam ettiği belirtildi.

Savcılık 93 yaşındaki adamın etrafında yaşanan suçlardan haberdar olduğunu ve bu ölümlere itiraz edebileceği halde sesini çıkarmadığını söyledi.
93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi - 4

Bruno Dey ise kalp rahatsızlığı nedeniyle cepheye gidemediği için zorunlu olarak oraya atandığını ve hiç kimsenin ölümüne dahil olmadığını söyledi.

Eski Nazi üyesi, "O zamanlar yaşananlar hakkında suçluluk hissetmiyorum. Nöbet tutmak dışında bir şey yapmadm. Onu da emir olduğu gerekçesiyle yapmak zorundaydım" dedi.

93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi - 5
Başsavcı Lars Mahnke ise, "Etrafında yaşananlardan haberdardı" ifadelerini kullandı.
93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi - 6
Olayların yaşandığı yıllarda 18 yaşından küçük olan Rey bu nedenle çocuk mahkemesinde yargılanıyor.
93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi - 7
Tekerlekli sandalyeyle mahkeme salonuna gelen Bruno Dey duruşma boyunca suratını dosya klasörüyle kapattı.
93 yaşındaki eski Nazi'ye üç yıl hapis istemi - 8

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