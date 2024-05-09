Eurovision'da İsrail'li şarkıcı protesto edildi, İrlanda temsilcisi Filistin'e destek verdi
Bu yıl 68. kez düzenlencek olan Eurovision şarkı Yarışması'nın ikinci yarı final provasında sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Eden Golan, seyirciler tarafından protesto edildi. İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.
İsveç'te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı final provasında sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.