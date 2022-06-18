ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü

Haberler - İHA - AFP - Reuters 18.06.2022 - 18:23
ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware eyaletinde bisikletten düştü.
ABD Gizli Servis Ajanları, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düşen 79 yaşındaki Başkan Biden’ın ayağa kalkmasına yardım etti.
Biden, iyi olduğunu ifade ederken, ayakkabılarının bisiklet pedallarına sıkıştığını belirtti.
Biden’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Biden, korumaları onu yerden kaldırırken kendisini izleyenlere "İyiyim ben" dedi.