ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düştü.

Haberler - İHA - AFP - Reuters 18.06.2022 - 18:23

ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü - 1

ABD Başkanı , hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware eyaletinde bisikletten düştü.

ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü - 2

ABD Gizli Servis Ajanları, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düşen 79 yaşındaki Başkan Biden’ın ayağa kalkmasına yardım etti.

ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü - 3

Biden, iyi olduğunu ifade ederken, ayakkabılarının bisiklet pedallarına sıkıştığını belirtti.

ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü - 4

Biden’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü - 5

Biden, korumaları onu yerden kaldırırken kendisini izleyenlere "İyiyim ben" dedi.

ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü - 6
ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü - 7

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER