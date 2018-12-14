ABD-Meksika sınırında 7 yaşındaki göçmen kız çocuğu öldü
Anadolu Ajansı
Geçen hafta babasıyla ABD tarafına yasadışı geçiş yapan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölüm sebebinin aşırı sıvı kaybının yol açtığı ani kalp durması olduğu belirtildi.
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1Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için harekete geçen göçmen konvoyunda yer alan Guatemalalı kız çocuğu, Meksika-ABD sınırında hayatını kaybetti.
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2Washington Post'un haberinde, geçen hafta babasıyla yasa dışı olarak ABD tarafına geçen 7 yaşındaki kız çocuğunun, gözaltına alındıktan saatler sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.
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3Çocuğun ölüm sebebinin aşırı sıvı kaybının yol açtığı ani kalp durması olduğu belirtildi.
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4Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde de küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedildi.
ABD yönetimi kızın ölümüyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
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GÖÇMEN KONVOYUOrta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.
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6Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.
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7ABD'li sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
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8ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.
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