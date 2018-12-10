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ABD-Meksika sınırında dram devam ediyor

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ABD-Meksika sınırında sığınmacı dramı sürüyor. Meksika topraklarında beklemekten yorulan sığınmacılar sınırı yasadışı geçmeye çalışıyor.

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    Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan ve haftalarca süren bir yolculuğun ardından ABD-Meksika sınırına ulaşan sığınmacılar zor durumda.
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    Binlerce kişi ABD'ye sığınma başvuruları sonuçlanıncaya kadar Meksika topraklarında bekletiliyor.
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    Çadırlarda kalan sığınmacılar, güç koşullara daha fazla dayanamayarak sınırı yasadışı geçmeye çalışıyor.
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    ABD polisi, sınırı geçenleri hemen gözaltına alıyor.


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    Meksikalı yetkililer şimdiye kadar en az bin kişinin sınırı yasadışı geçmeye çalıştığını söyledi.
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    ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez Orta Amerika ülkelerinden sığınmacılara kapılarını kapatacakları uyarısında bulunmuştu.
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    Trump, yasadışı geçişleri önlemek için sınıra binlerce asker de sevketmişti.
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