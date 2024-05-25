ABD polisi, sahibinin şiddet uyguladığı küçük köpeğin hayatını kurtardı

ABD’nin New York kentinde sahibinin parktaki yükseklikten aşağı attığı küçük köpeğin hayatı, onu hızlıca veteriner hastanesine götüren kadın polis sayesinde kurtuldu. Küçük köpeğin hastaneye yetiştirildiği anlar, polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD polisi, sahibinin şiddet uyguladığı küçük köpeğin hayatını kurtardı - 1

New York’un Manhattan bölgesinde 16 Mayıs’ta meydana gelen olayda, 26 yaşındaki bir kişinin şiddet uyguladığı 1 yaşındaki Rocket adlı kaniş köpeğini, parktaki yükseklikten aşağı attığı görüldü. 

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ABD polisi, sahibinin şiddet uyguladığı küçük köpeğin hayatını kurtardı - 2

Olay yerine intikal eden polislerden biri, küçük köpeği kucaklayarak hızlıca veteriner hastanesine yetiştirdi. 

ABD polisi, sahibinin şiddet uyguladığı küçük köpeğin hayatını kurtardı - 3

Zorlukla nefes alan küçük köpeğe yapılan acil müdahale sonrasında köpeğin şimdilik hayatının kurtulduğu açıklandı.

ABD polisi, sahibinin şiddet uyguladığı küçük köpeğin hayatını kurtardı - 4

Polis, köpeğin travmatik beyin hasarı, kırık uyluk kemiği ve ciddi organ hasarı da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanmaya maruz kaldığını ve tedavisine devam edileceğini belirtti.

ABD polisi, sahibinin şiddet uyguladığı küçük köpeğin hayatını kurtardı - 5

Köpeğe şiddet uygulayan kişiye ise hayvan istismarı, suç niteliğinde silah bulundurma ve sahte kimliğe bürünme suçlamalarından gözaltına alındığı açıklandı. Küçük köpeğin hastaneye yetiştirildiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD polisi, sahibinin şiddet uyguladığı küçük köpeğin hayatını kurtardı - 6
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