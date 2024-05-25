ABD polisi, sahibinin şiddet uyguladığı küçük köpeğin hayatını kurtardı
ABD’nin New York kentinde sahibinin parktaki yükseklikten aşağı attığı küçük köpeğin hayatı, onu hızlıca veteriner hastanesine götüren kadın polis sayesinde kurtuldu. Küçük köpeğin hastaneye yetiştirildiği anlar, polisin vücut kamerasına yansıdı.
New York’un Manhattan bölgesinde 16 Mayıs’ta meydana gelen olayda, 26 yaşındaki bir kişinin şiddet uyguladığı 1 yaşındaki Rocket adlı kaniş köpeğini, parktaki yükseklikten aşağı attığı görüldü.