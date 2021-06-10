ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı

KAÇAK GÖÇMEN SAYISI 180 BİNİ AŞTI

ABD'ye geçmeye çalışan sığınmacıların sayısında son dönemdeki keskin artış dikkat çekti. ABD Gümrük ve Sınır Koruması’nın (CBP) verilerine göre, Meksika-ABD sınırına ulaşan sığınmacıların sayısı Mayıs ayında 180 bin 34’e ulaştı. Ülkeye Nisan ayında 178 bin 854, Mart ayında ise 172 bin göçmenin geldiği belirtilmişti.