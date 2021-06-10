ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı

ntv.com.tr - Reuters 10.06.2021 - 14:12
ABD'ye geçmeye çalışan sığınmacıların sayısında son dönemdeki keskin artış dikkat çekti. ABD Gümrük ve Sınır Koruması’nın (CBP) verilerine göre, Meksika-ABD sınırına ulaşan sığınmacıların sayısı Mayıs ayında 180 bin 34’e ulaştı. Ülkeye Nisan ayında 178 bin 854, Mart ayında ise 172 bin göçmenin geldiği belirtilmişti.
Bununla birlikte, son rakamlar Orta Amerika dışından gelen artan sayılarla birlikte Nisan 2000'den bu yana en büyük aylık kaçak göçmen sayısı oldu. Verilere, Ekvador, Venezuela, Küba, Haiti ve bazı Afrika ülkelerinden gelen sığınmacılar da dahil edildi.
CBP rakamlarına göre, Orta Amerika'dan gelen refakatsiz çocuk sayısı ise, bir önceki aydaki 13 bin 940'a kıyasla Mayıs ayında 10 bin 765'e düştü.
Kurum, ayrıca Mayıs ayında ABD’ye gelen 180 bin 48 kişiden 112 bin 302’sinin, ABD Başkanı Joe Biden tarafından “Title 42” olarak bilinen Trump dönemi politikası kapsamında sınır dışı edildiğini söyledi.
Diğer taraftan, ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP) gözaltında tutulan günlük ortalama çocuk sayısının 640'a düştüğünü söyledi. Ancak, ABD Sağlık Bakanlığı tarafından 16 bin 200 göçmen çocuk daha alıkonuldu.
ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Kongre’de yaptığı açıklamada, bu çocuklardan bazılarının ABD'de akrabası olmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Sekreter Yardımcısı JooYeun Chang ise Mart ayından bu yana refakatsiz göçmen çocukların sayısının "benzeri görülmemiş" olduğunu aktardı.
CBP güncellemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in göçün temel nedenlerini ele almak için Guatemala ve Meksika'ya yaptığı iki günlük ziyaretin ardından geldi. Harris, Amerika'ya gitmeyi düşünen kaçak göçmenlere "Gelmeyin" demişti.
ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerden önce daha insancıl bir göçmenlik gündemi vaadiyle kampanya yürüttü. Demokrat Başkan göreve geldiğinden sınır duvarının inşasına son verdi ve ABD'li sığınmacıların başvuruları işleme alınırken Meksika'da beklemelerini gerektiren Trump'ın Meksika'da Kalma politikasını yürürlükten kaldırdı.
Ayrıca, Kongre'yi halihazırda ABD'de bulunan milyonlarca yasadışı göçmen için vatandaşlığa giden bir yol oluşturmaya çağırdı.
Ancak, Cumhuriyetçiler, sınırdaki dalgalanmada nBiden'ın politikalarını sorumlu tutuyor.