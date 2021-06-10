ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın iktidara gelmesinin ardından karşılaştığı en zorlu sınavlardan biriyle mücade ediyorç ABD-Meksika sınırına ulaşan kaçak göçmen sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), Mayıs ayında çoğu bekar yetişkinlerden oluşan 180 bini aşkın göçmeni yakaladığını söyledi.

ntv.com.tr - Reuters 10.06.2021 - 14:12

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 1

KAÇAK GÖÇMEN SAYISI 180 BİNİ AŞTI

ABD'ye geçmeye çalışan sığınmacıların sayısında son dönemdeki keskin artış dikkat çekti. ABD Gümrük ve Sınır Koruması’nın (CBP) verilerine göre, Meksika-ABD sınırına ulaşan sığınmacıların sayısı Mayıs ayında 180 bin 34’e ulaştı. Ülkeye Nisan ayında 178 bin 854,  Mart ayında ise 172 bin göçmenin geldiği belirtilmişti.  

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 2

Bununla birlikte, son rakamlar Orta Amerika dışından gelen artan sayılarla birlikte Nisan 2000'den bu yana en büyük aylık kaçak göçmen sayısı oldu. Verilere, Ekvador, Venezuela, Küba, Haiti ve  bazı Afrika ülkelerinden gelen sığınmacılar da dahil edildi.  

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 3

CBP rakamlarına göre, Orta Amerika'dan gelen refakatsiz çocuk sayısı ise, bir önceki aydaki 13 bin 940'a kıyasla Mayıs ayında 10 bin 765'e düştü.

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 4

TRUMP'IN SINIR DIŞI POLİTİKASI HALA YÜRÜRLÜKTE

Kurum, ayrıca Mayıs ayında ABD’ye gelen 180 bin 48 kişiden 112 bin 302’sinin, ABD Başkanı Joe Biden tarafından “Title 42” olarak bilinen Trump dönemi politikası kapsamında sınır dışı edildiğini söyledi.

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 5

GÖZALTINDA TUTULAN ÇOCUK SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Diğer taraftan, ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP) gözaltında tutulan günlük ortalama çocuk sayısının 640'a düştüğünü söyledi. Ancak, ABD Sağlık Bakanlığı tarafından 16 bin 200 göçmen çocuk daha alıkonuldu.

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 6

ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Kongre’de yaptığı açıklamada, bu çocuklardan bazılarının ABD'de akrabası olmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Sekreter Yardımcısı JooYeun Chang ise Mart ayından bu yana refakatsiz göçmen çocukların sayısının "benzeri görülmemiş" olduğunu aktardı.

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 7

HARRİS "GELMEYİN" DEMİŞTİ

CBP güncellemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in göçün temel nedenlerini ele almak için Guatemala ve Meksika'ya yaptığı iki günlük ziyaretin ardından geldi. Harris, Amerika'ya gitmeyi düşünen kaçak göçmenlere "Gelmeyin" demişti.

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 8

ABD BAŞKANI JOE BIDEN’IN DÖNEMİNDE NELER DEĞİŞTİİ?

ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerden önce daha insancıl bir göçmenlik gündemi vaadiyle kampanya yürüttü. Demokrat Başkan göreve geldiğinden sınır duvarının inşasına son verdi ve ABD'li sığınmacıların başvuruları işleme alınırken Meksika'da beklemelerini gerektiren Trump'ın Meksika'da Kalma politikasını yürürlükten kaldırdı.

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 9

Ayrıca, Kongre'yi halihazırda ABD'de bulunan milyonlarca yasadışı göçmen için vatandaşlığa giden bir yol oluşturmaya çağırdı.

Ancak, Cumhuriyetçiler, sınırdaki dalgalanmada nBiden'ın politikalarını sorumlu tutuyor. 

ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 10
Washington Post'a bildirdiğine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza memurlarının belirli göçmenleri sınır dışı etmeye çalışmadan önce üst düzey yöneticilerden izin almalarını gerektiriyor.
ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 11
Washington Post'a bildirdiğine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza memurlarının belirli göçmenleri sınır dışı etmeye çalışmadan önce üst düzey yöneticilerden izin almalarını gerektiriyor.
ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 12
ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 13
ABD sınırındaki göçmen sayısı son 20 yılın zirvesine ulaştı - 14

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