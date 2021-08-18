ABD uçağının iniş takımından düşen iki Afgan'ın kimlikleri belli oldu: Annelerine bakmak için karpuz satıp çöp topluyorlardı

"GENÇLERİN CESETLERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ"

İngiliz Daily Mail gazetesinin Afgan medyasına dayandırdığı habere göre, bu kişilerin 16 ve 17 yaşlarında olan ve başka çocuğu olmayan annelerine bakmak için Kabil'deki pazarlarda meyve satıp çöp toplayan iki erkek kardeş olduğu tespit edildi. Olayın ardından gençlerin cesetleri ailelerine teslim edildi.