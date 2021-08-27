ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi

Bununla birlikte söz konusu yuva, eyalette yaşayan bir sakinin 11 Ağustos’ta canlı bir böceği gördüğünü haber vermesinin ardından bulundu. Ardından yetkililerin 11 Ağustos ile 17 Ağustos tarihleri ​​arasında üç katil eşek arısı bulup onları izleme cihazlarıyla takip etmesinden sonra keşfedildi. Yuvanın yer aldığı kızılağacın da bir kısmı kesildi ve daha fazla analiz için Bellingham'daki Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki bir laboratuvara gönderildi.