ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi

ABD'de istilacı bir tür olan katil eşek arılarıyla mücadele devam ediyor. Yetkililer, Washington eyaletinde tespit edilen bir yuvanın yok edildiğini duyurdu. 5 santimetre boyuta erişebilen ve Asya dev eşek arısı olarak da adlandırılan bu hayvanlar, bal arıların kovanlarına saldırdığı ve sokmaları insanlar için ölümcül olduğu için oldukça tehlikeli.

ntv.com.tr - Reuters 27.08.2021 - 13:55 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 14:01

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 1

ABD’nin Washington eyaletinde yetkilileri sezonun ilk Asya dev eşek arısı yuvasının keşfedilmesinden sadece birkaç gün sonra yok edildiğini duyurdu. Kanada sınırındaki Blaine ilçesi yakınlarında bulunan yuva,Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı (WSDA) üyelerinin 113 işçi eşek arısı habitatını süpürmesinden sonra yok edildi.

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 2

MÜCADELE HENÜZ BİTMEDİ

WSDA yönetici entomolog (böcek bilimci) Sven Spichiger, mücadelenin henüz  bitmediğini vurgulayarak "Dışarıda daha fazla yuvanın olduğunu düşünüyoruz  ve yeni kraliçeler üretmeden önce onları bulmayı umuyoruz” diye konuştu.

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 3

Bununla birlikte söz konusu yuva, eyalette yaşayan bir sakinin 11 Ağustos’ta canlı bir böceği gördüğünü haber vermesinin ardından bulundu. Ardından yetkililerin 11 Ağustos ile 17 Ağustos tarihleri ​​arasında üç katil eşek arısı bulup onları izleme cihazlarıyla takip etmesinden sonra keşfedildi.  Yuvanın yer aldığı kızılağacın da bir kısmı kesildi  ve daha fazla analiz için Bellingham'daki Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki bir laboratuvara gönderildi.

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 4

BAL ARILARI ABD'DE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN TÜRLER ARASINDA LİSTELENİYOR

Asya dev eşek arıları, kendi yavrularını beslemek için yetişkin arıların başlarını keserek bal arılarının kovanlarını istila ediyor. Bu doğal savaştan kaynaklanan sorun, ABD'de zaten nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edilen bal arıları popülasyonlarını tehdit ediyor. 

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 5

Uzmanlar yeni bulgunun, akarlar, hastalıklar, böcek ilaçları ve yiyecek kaybı nedeniyle halihazırda kuşatma altında olan bal arılarının tüm kovanlarını yok edebilen bu istilacı türü bulmak için halkın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 6

Geçen yılın sonlarında Washington eyaletinde ilk kez bulunan Asya kökenli katil eşek arısı yuvası, büyük bir operasyonla yok edilmişti.

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 7

KATİL EŞEK ARISININ SOKMASI ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Çevre sakinleri tarafından 2 gün önce bulunan ve endişeye neden olan dev katil eşek arılarının sokmasının çok acı verici olduğu, birkaç defa sokması durumunda ise insanlar için zehirlenmeye yol açarak ölümcül sonuçlara neden olabildiği vurgulandı.

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 8

ABD’ye özgü olmayan bu istilacı arıların doğadaki diğer canlılar, özellikle bal arıları için de büyük tehdit oluşturduğuna, küçük bir katil eşek arısı grubunun bir kovan bal arısını kısa sürede yok edebildiğine işaret edildi.

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 9

ASYA'DA HER YIL ONLARCA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Diğer taraftan, yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda dünyanın en büyük eşek arısı olarak bilinen katil arıları, Asya’da her yıl onlarca kişinin ölümüne neden oluyor. 

ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 10
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ABD'de tipik olarak bulunan eşek arıları, yaban arıları ve arılar ise yılda ortalama 62 kişiyi öldürüyor.
ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi - 11

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