ABD'de 2021’in ilk katil eşek arısı yuvası yok edildi

ntv.com.tr - Reuters 27.08.2021 - 13:55 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 14:01
ABD’nin Washington eyaletinde yetkilileri sezonun ilk Asya dev eşek arısı yuvasının keşfedilmesinden sadece birkaç gün sonra yok edildiğini duyurdu. Kanada sınırındaki Blaine ilçesi yakınlarında bulunan yuva,Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı (WSDA) üyelerinin 113 işçi eşek arısı habitatını süpürmesinden sonra yok edildi.
WSDA yönetici entomolog (böcek bilimci) Sven Spichiger, mücadelenin henüz bitmediğini vurgulayarak "Dışarıda daha fazla yuvanın olduğunu düşünüyoruz ve yeni kraliçeler üretmeden önce onları bulmayı umuyoruz” diye konuştu.
Bununla birlikte söz konusu yuva, eyalette yaşayan bir sakinin 11 Ağustos’ta canlı bir böceği gördüğünü haber vermesinin ardından bulundu. Ardından yetkililerin 11 Ağustos ile 17 Ağustos tarihleri arasında üç katil eşek arısı bulup onları izleme cihazlarıyla takip etmesinden sonra keşfedildi. Yuvanın yer aldığı kızılağacın da bir kısmı kesildi ve daha fazla analiz için Bellingham'daki Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki bir laboratuvara gönderildi.
Asya dev eşek arıları, kendi yavrularını beslemek için yetişkin arıların başlarını keserek bal arılarının kovanlarını istila ediyor. Bu doğal savaştan kaynaklanan sorun, ABD'de zaten nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edilen bal arıları popülasyonlarını tehdit ediyor.
Uzmanlar yeni bulgunun, akarlar, hastalıklar, böcek ilaçları ve yiyecek kaybı nedeniyle halihazırda kuşatma altında olan bal arılarının tüm kovanlarını yok edebilen bu istilacı türü bulmak için halkın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
Geçen yılın sonlarında Washington eyaletinde ilk kez bulunan Asya kökenli katil eşek arısı yuvası, büyük bir operasyonla yok edilmişti.
Çevre sakinleri tarafından 2 gün önce bulunan ve endişeye neden olan dev katil eşek arılarının sokmasının çok acı verici olduğu, birkaç defa sokması durumunda ise insanlar için zehirlenmeye yol açarak ölümcül sonuçlara neden olabildiği vurgulandı.
ABD’ye özgü olmayan bu istilacı arıların doğadaki diğer canlılar, özellikle bal arıları için de büyük tehdit oluşturduğuna, küçük bir katil eşek arısı grubunun bir kovan bal arısını kısa sürede yok edebildiğine işaret edildi.
Diğer taraftan, yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda dünyanın en büyük eşek arısı olarak bilinen katil arıları, Asya’da her yıl onlarca kişinin ölümüne neden oluyor.