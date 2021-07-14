ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

ntv.com.tr - AFP - Reuters 14.07.2021 - 11:15
ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle 60’tan fazla orman yangını çıktı. En büyüğü Oregon'da olan yangınlar Portland'ın neredeyse iki katı büyüklüğünde bir alanı etkiledi.
Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'ne göre, yangınlar nedeniyle onlarca ev yandı ve binlerce kişiyi Alaska'dan Wyoming'e tahliye etmeye zorladı. Arizona, Idaho ve Montana, büyük aktif yangınların yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.
Bununla birlikte orman yangınları, sadece birkaç hafta içinde tehlikeli hale gelen yüksek sıcaklıkların ikinci dalgasında patlak verdi.
Ulusal Hava Servisi, sıcak hava dalgasının birçok bölgede zirveye ulaştığını ve aşırı sıcaklık uyarılarının büyük ölçüde bu haftanın ortasında sona ermesinin beklendiğini duyurdu.
Öte yandan, ABD'deki en büyük yangın, Oregon'un güneybatısındaki Californiya sınırında çıktı. Eyalet itfaiye yetkilileri, hafta sonu boyunca iki kat güçlenen, Bootleg yangınının yaklaşık 2 bin evi tehdit ettiğini, en az yedi ev ve 40'tan fazla binayı kül ettiğini açıkladı.
Yangın, ayrıca California'ya 5 bin 500 megawatt'a kadar elektrik sağlayan üç iletim hattındaki hizmeti büyük ölçüde kesintiye uğrattı ve elektrik şebekesi operatörü, enerji tasarrufu talebinde bulundu.
Diğer taraftan, Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'nin bildirdiğine göre, ABD'de son bir kaç haftadır meydana gelen 67 aktif yangın var ve toplamda 4 bin kilometrekareden fazla alan yandı. Yaklaşık 15 bin itfaiyeci ise şu an yangınların devam ettiği bölgede bulunuyor.
Bununla birlikte kurum, 2021'de 2020'ye kıyasla yangınlarda belirgin bir artış olduğunu açıkladı. Buna göre, 1 Ocak'tan 13 Temmuz 2021'e kadar, 2020'nin aynı döneminde 27 bin 770'e kıyasla 33 bin 953 yangın meydana geldi.
Temmuz'daki sıcak hava dalgası, ABD'nin batısındaki, alışılmadık bir Haziran kuşatmasını takip ediyor ve bölge genelinde kötüleşen kuraklık koşullarının ortasında geliyor.