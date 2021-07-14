ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD’de en büyüğü Oregon'da olmak üzere, en az 10 eyalette şimdiye kadar 4 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen 60'tan fazla orman yangını çıktı. Arizona’da ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada onlarca evin kül olduğu ve binlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bilim insanları, küresel ısınmanın şiddetlendirdiği büyük bir kuraklığın, yangınları daha da tehlikeli hale getirdiğini vurguladı.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 14.07.2021 - 11:15

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 1

ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle 60’tan fazla orman yangını çıktı. En büyüğü Oregon'da olan yangınlar Portland'ın neredeyse iki katı büyüklüğünde bir alanı etkiledi. 

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 2

Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'ne göre, yangınlar nedeniyle onlarca ev yandı ve binlerce kişiyi Alaska'dan Wyoming'e tahliye etmeye zorladı. Arizona, Idaho ve Montana, büyük aktif yangınların yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 3

Bununla birlikte orman yangınları, sadece birkaç hafta içinde tehlikeli hale gelen yüksek sıcaklıkların ikinci dalgasında patlak verdi. 

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 4

Ulusal Hava Servisi, sıcak hava dalgasının birçok bölgede zirveye ulaştığını ve aşırı sıcaklık uyarılarının büyük ölçüde bu haftanın ortasında sona ermesinin beklendiğini duyurdu.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 5

BİNLERCE KİŞİYE TAHLİYE

Öte yandan, ABD'deki en büyük yangın, Oregon'un güneybatısındaki Californiya sınırında çıktı. Eyalet itfaiye yetkilileri, hafta sonu boyunca iki kat güçlenen, Bootleg yangınının yaklaşık 2 bin evi tehdit ettiğini, en az yedi ev ve 40'tan fazla binayı kül ettiğini açıkladı.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 6

ELEKTRİK KESİNTİLERİ MEYDANA GELDİ

Yangın, ayrıca California'ya 5 bin 500 megawatt'a kadar elektrik sağlayan üç iletim hattındaki hizmeti büyük ölçüde kesintiye uğrattı ve elektrik şebekesi operatörü, enerji tasarrufu talebinde bulundu.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 7

ŞU ANDA 67 AKTİF YANGIN DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan, Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'nin bildirdiğine göre, ABD'de son bir kaç haftadır meydana gelen 67 aktif yangın var ve toplamda 4 bin kilometrekareden fazla alan yandı. Yaklaşık 15 bin itfaiyeci ise şu an yangınların devam ettiği bölgede bulunuyor. 

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 8

YANGINLARIN SAYISI GEÇEN YILDAN BU YANA ARTTI

Bununla birlikte kurum, 2021'de 2020'ye kıyasla yangınlarda belirgin bir artış olduğunu açıkladı. Buna göre, 1 Ocak'tan 13 Temmuz 2021'e kadar, 2020'nin aynı döneminde 27 bin 770'e kıyasla 33 bin 953 yangın meydana geldi.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 9

BİLİM İNSANLARINDAN UYARI

Temmuz'daki sıcak hava dalgası, ABD'nin batısındaki, alışılmadık bir Haziran kuşatmasını takip ediyor ve bölge genelinde kötüleşen kuraklık koşullarının ortasında geliyor.

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 10
Bilim adamları, insan kaynaklı iklim bozulmasının ve yakıt yüklerini artıran onlarca yıllık yangın söndürme çalışmalarının bölgedeki yangın koşullarını ağırlaştırdığını söyledi.
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 11

YÜZLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Diğer taraftan, dün Arizona'da aşırı sıcaktan ölen 43 kişinin cansız bedeni bulundu. ABD'de yaklaşık 150, Kanada'da ise 700'ü aşkın kişi ani ve bunaltıcı yüksek sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 12
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 13
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 14
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 15
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 16
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 17
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 18
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 19
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 20
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 21
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 22
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 23
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi - 24

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