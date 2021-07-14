ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle 60'tan fazla orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

ŞU ANDA 67 AKTİF YANGIN DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan, Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'nin bildirdiğine göre, ABD'de son bir kaç haftadır meydana gelen 67 aktif yangın var ve toplamda 4 bin kilometrekareden fazla alan yandı. Yaklaşık 15 bin itfaiyeci ise şu an yangınların devam ettiği bölgede bulunuyor.