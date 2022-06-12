ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlanma karşıtları sokaklara çıktı. Amerikan Kongresi'ne silah alımının kısıtlanmasını içeren yeni silah yasasının geçmesi için baskı yaptı. Gösterilere ülke çapında binlerce kişi katıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 04:02 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 04:03

ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - 1

ABD'nin başkenti Washington DC ve Florida'da binlerce kişi, son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından, silah reformu düzenlemeleri yapılması için gösteri düzenledi.

ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - 2

2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından başkent Washington DC ve Florida'nın Parkland kentinde kurulan "March for Our Lives (Hayatlarımız için Yürüyün)" isimli sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - 3

Protestoda konuşma yapan Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, silahlı şiddet olaylarının son bulması ve Kongrenin bunun için adım atması çağrısında bulundu.

ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - 4

Gösteriye, 14 Mayıs'ta New York'un Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen ırkçı saldırının kurbanlarının aileleri de katıldı.

ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - 5

ABD'de, 14 Mayıs'ta Buffalo'daki bir süpermarketteki ırkçı silahlı saldırıda 10 kişinin, 24 Mayıs'ta da Teksas'ın Uvalde kasabasındaki bir okuldaki saldırıda ise 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından, "silah reformu" tartışmaları alevlenmişti.

ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - 6

ABD Başkanı Joe Biden bu konuda Kongreye çağrıda bulunmuş, Temsilciler Meclisi ise hafta içinde silah düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısını onaylamıştı.

ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - 7

Öte yandan ABD'nin birçok kentinde de "March for Our Lives" platformu tarafından organize edilen protestolar gerçekleştirildi.

ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - 8
ABD'de binlerce kişi silah reformu için gösteri düzenledi - 9

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