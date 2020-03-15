ABD'de corona virüs paniği

İHA 15.03.2020 - 11:46 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 11:47
ABD'de corona virüs vaka sayısının 49 eyalette 3 binin üzerine ulaşması ve Federal hükümet tarafından acil durum ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti.
En çok talep gören ürünler tuvalet kağıdı, şişe su ve konserve gıdalar oldu.
Online ikinci el ürün satış sitelerinde temel ihtiyaç malzemesi ve temizlik ürünlerinin fırsatçılar tarafından fahiş fiyata satılmaya çalıştığı belirtildi.
Amazon, Ebay gibi büyük alışveriş siteleri ise karaborsanın önüne geçmek için fırsatçılık yaptığı tespit edilen satıcıların hesaplarını kapatıyor.
Çok sayıda restoran ve işletme corona virüsü nedeniyle kepenk kapattı. Bazıları ise hizmet verecek müşteri bulmakta zorlanıyor. Kafe ve restoran sahipleri müşterilerine temizlik çalışmalarını ve virüse yönelik alınan önlemlerini mail yoluyla anlatmaya çalışıyor.
Küçük işletmeler de kapılarına yapılan temizlik çalışmalarına ilişkin bilgi notları asıyor. Benzinliklerde de uzun sıralar oluşuyor.
Corona virüsü nedeniyle insanlar seyahat etmezken, hava yolları firmaları boş uçuşlar yapıyor veya uçuşlar iptal oluyor. Çok sayıda havayolu şirketinin ise müşteri hizmetleri ulaşılamaz durumda.
ABD'de binlerce vatandaş Avrupa'dan evlerine dönmeye çalışırken havaalanlarında yapılan güvenlik kontrollerinin yeterli olmaması endişeye neden oluyor.
Ulusak Güvenlik Departmanı (DHS) Başkan Vekili Kenneth T. Cuccinelli yaptığı açıklamada, virüsü durdurmanın mümkün olmadığını belirterek, "Biz ABD'de virüs salgınının en yüksek noktasına ulaşmasını yavaşlatmaya ve geciktirmeye çalışıyoruz. Bütün bu yapılanlar virüsü durdurmayacaktır" dedi.
Ayrıca yapılacak toplantılarda iki sandalye arasına yaklaşık bir metre mesafe kuralı getiren Pentagon, sivil ve askeri personeli ile ailelerinin ABD içinde seyahatini de yasakladı.
Öte yandan, 1 Mart'ta ABD'de 70 civarı olan corona virüsü vakası şu anda 3 bini geçmiş durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60'a yükseldi.