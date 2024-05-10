İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı, yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah’tan ayrılanların sayısının tahmini 110 bine çıktığını duyurdu.

İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 1

Birleşmiş Milletler ((BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle zorla yerinden edilmelerin sürdüğü bildirildi.

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İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 2

Açıklamada, "UNRWA, yaklaşık 110 bin kişinin güvenlik arayışıyla Refah'tan kaçtığını tahmin ediyor. Ancak Gazze'de hiçbir yer güvenli değil ve yaşam şartları çok kötü. Tek umut acil ateşkes." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 3

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 4

SON SIĞNAK REFAH

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 5

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 6

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 7

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 8

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 9
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 10
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 11
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 12
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 13
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 14
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 15
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 16
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 17
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 18
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 19
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 20
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 21
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 22
İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı - 23
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