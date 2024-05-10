İsrail'in saldırıları yoğunlaştı | 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 6 Mayıs'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı, yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah’tan ayrılanların sayısının tahmini 110 bine çıktığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler ((BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle zorla yerinden edilmelerin sürdüğü bildirildi.