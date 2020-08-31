ABD'de Demokratlar Trump'ın Kenosha ziyaretine tepkili

Beyaz Saray'ın açıklamasının hemen ardından art arda açıklamalar yapan Demokratlar, Kenosha'daki olayların asıl müsebbibinin Trump olduğunu ve Başkan'ın bu kente gitmesinin anlamsız olduğunu savundu.

MSNBC kanalına bir mülakat veren Demokrat Başkanı Adayı Joe Biden, Kenosha'daki olaylar konusunda Trump'a yüklenerek, "O sadece daha fazla şiddeti büyütüyor, azaltmıyor ve bunun siyaseten kendine yaradığını düşünüyor." yorumunu yaptı.