ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı

"9 CANININ 8'İNİ KAYBETTİ"

Gibson, "Sadece hortumdan değil, beraberinde gelen yıkımdan da herhangi bir canlının nasıl hayatta kalabildiğine hala inanamıyorum. Bir miyavlama sesi duyduğumu sandım ve aklımın bana oyun oynadığını düşündüm. Bu yüzden adını haykırdım ve tekrar miyavladı. Onu kollarıma koymak inanılmaz bir duyguydu. Madix dokuz canının sekizini muhtemelen bu dokuz gün içinde tüketti” diye konuştu.