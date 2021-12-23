ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı

ABD'nin 6 eyaletini 10 Aralık'ta tarihinin gördüğü en kötü hortum felaketlerinden biri vurdu . En az 71 kişi hayatını kaybederken yüzlerce bina yıkıldı. Mayfield'deki bir binada mahsur kalan bir kedi ise 9 gün sonra enkazdan sağ çıkmayı başardı. Aç ve susuz kalan Madix adlı kedinin sahibi, "Sadece hortumlardan dolayı değil, beraberinde gelen yıkım nedeniyle herhangi bir canlının hayatta kalabildiğine hala inanamıyorum. Dokuz canı varsa 8'ini kaybetti” dedi.

Haberler - ntv.com.tr - AP 23.12.2021 - 12:47 | Son Güncelleme : 23.12.2021 - 16:28

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 1

Kasırgalar,  Kentucky eyaletine bağlı Mayfield şehir merkezindeki, birçok binanın yanı sıra  üç bir katlı bir ofisin de yıkılmasına neden oldu. Binanın sahibi, Sonny Hoot Gibson, felaket esnasında  kedisi Madix’i her yerde aradı, ancak o olmadan ayrılmak zorunda kaldı.

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 2

Birkaç gün sonra pes eden Gibson, Madix’in hayatından umudunu kesti. 

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 3

Kiralama işi yapan Gibson geçen pazar günü, kurtabileceği eşyaları belirlemek ve zararı hesaplamak için enkaz alanına gitti. Ardından, derinden gelen bir mivaylama sesi duydu.  

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 4

Çevredeki iş makinelerinin sesi bastırdığını söyleyen Gibson, etrafına baktı ama Madix’i hemen bulamadı. Bu yüzden, yardıma gelmeleri için bazı çalışanlarını aradı. Kısa bir süre sonra, kediyi molozun altındaki bir delikte buldular.

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 5

"9 CANININ 8'İNİ KAYBETTİ"

Gibson, "Sadece hortumdan değil, beraberinde gelen yıkımdan da herhangi bir canlının  nasıl hayatta kalabildiğine hala inanamıyorum. Bir miyavlama sesi duyduğumu sandım ve aklımın bana oyun oynadığını düşündüm. Bu yüzden adını haykırdım ve tekrar miyavladı. Onu kollarıma koymak inanılmaz bir duyguydu. Madix dokuz canının sekizini muhtemelen bu dokuz gün içinde tüketti” diye konuştu.

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 6

HAYATINA EV KEDİSİ OLARAK DEVAM EDECEK

Bununla birlikte, Madix çok aç ve susuz kalmasının dışında, zarar görmemişti. Gibson, Madix'i eve götürdüğünü ve günlerinin geri kalanını artık bir ev kedisi olarak yaşayacağını söyledi.

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 7

Gibson, Madix'in hayatta kalma mücadelesinin uzun süredir devam eden bir kasırganın toplumun büyük bir bölümünü yok ettiği Mayfield kasabası çevresinde popüler hale geldiğini söyledi:

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 8

“Bence, insanların Madix’in hikayeyi duymaları bir nimet. Böylece bundan ders çıkarabilirler ve harika şeylerin korkunç durumlardan çıkabileceğini fark edebilirler. Eğer Madix tek bir kişiye bile moral verebilirse, o zaman Madix bu gezegende amacına hizmet etmiştir” dedi. 

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 9

EN AZ 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Kentucky eyaletinde 10 Aralık'ta meydana gelen hortum fekaleti Kentucky, Illinois Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerini vurdu. En az 71 kişi hayatını kaybederken yüzlerce bina harap oldu. 

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 10

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de dünya basını iki  bebeğin enkazdan mucize bir şekilde kurtuluşuna tanık olmuştu. Hortumdan 35 dakika sonra kurtarılan 3 ve 15 aylık bebeklerin yara almadığı belirtilmişti.

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 11

ABD'deki hortum felaketinin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflar...

ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 12
ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 13
ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 14
ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 15
ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 16
ABD’de en az 71 kişiyi öldüren kasırgada hayatta kaldı: Kedi Madix, 9 gün sonra enkazdan sağ çıktı - 17

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