ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi

ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi. "Bear" isimli köpeğin kral, "Bitsy" isimli köpeğin kraliçe seçildiği yarışmada renki görüntüler ortaya çıktı.

ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi - 1

ABD'nin California eyaletinde köpekler, birbirinden renkli kostümlerle sahneye çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi - 2

Hayvanlar, en güzel giyinen köpek ünvanını alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi - 3

San Diego'da düzenlenen yarışmaya ilgi oldukça yoğundu.

ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi - 4

KRAL VE KRALİÇE SEÇİLDİLER

Altın tacıyla "Bear" isimli Yorkshire  teriyer cinsi köpek kral seçildi.

ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi - 5

Küçük arabasıyla yarışmaya katılan "Bitsy" isimli bir başka yorkshire teriyer cinsi köpekse kraliçe ilan edildi.

ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi - 6

Diğer taraftan, bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmadan elde edilen gelir sahipsiz kalan köpeklerin bakımında kullanılacak.

ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi - 7

Yarışmada en iyi kostümlü kediler kategorisi de yer alıyor.

ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi - 8
ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi - 9
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