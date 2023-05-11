ABD'de en iyi kostümlü köpek yarışması düzenlendi

ABD'nin California eyaletinde köpekler, birbirinden renkli kostümlerle sahneye çıktı.
Hayvanlar, en güzel giyinen köpek ünvanını alabilmek için birbirleri ile yarıştı.
San Diego'da düzenlenen yarışmaya ilgi oldukça yoğundu.
Altın tacıyla "Bear" isimli Yorkshire teriyer cinsi köpek kral seçildi.
Küçük arabasıyla yarışmaya katılan "Bitsy" isimli bir başka yorkshire teriyer cinsi köpekse kraliçe ilan edildi.
Diğer taraftan, bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmadan elde edilen gelir sahipsiz kalan köpeklerin bakımında kullanılacak.
Yarışmada en iyi kostümlü kediler kategorisi de yer alıyor.