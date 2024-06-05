ABD'de gündem Biden'ın akıl sağlığı: "Artık aynı kişi değil"
ABD'de Başkan Joe Biden'ın bilişsel gerilemesi ve akıl sağlığı mercek altında. Çevresindekilerin tanıklığına dayanan yeni bir rapor, Biden'ın son zamanlarda yaşadığı hafıza problemleri ve konuşma güçlüklerine ışık tuttu. Biden'ın tavrının ve siyasi kavrayışının güne göre değiştiği, konuşurken sık sık notlara güvendiği ve konferanslar sırasında yardımcılarından destek aldığı öne sürüldü.
BIDEN'IN AKIL SAĞLIĞI
ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ) Başkan Joe Biden'ın akıl sağlığı üzerine kapsamlı bir rapor yayınladı.
Gazete, hazırlaması aylarca süren haber için Cumhuriyetçi ve Demokrat Partililerin de aralarında yer aldığı 45'i aşkın kişiyle görüştü.
Biden'la vakit geçiren kişiler, son aylarda çok sessiz konuştuğunu ve söylediklerinin güçlükle anlaşıldığını aktardı.