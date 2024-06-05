ABD'de gündem Biden'ın akıl sağlığı: "Artık aynı kişi değil"

TRUMP'IN ZİHİNSEL KESKİNLİĞİ DE ŞÜPHE ALTINDA

77 yaşındaki ve Biden'dan 3,5 yaş daha genç olan eski Başkan Donald Trump da zihinsel keskinliğiyle ilgili sorularla karşılaştı.

Her iki aday da defalarca kamera karşısında gerçekleri karıştırırken ya da kamuoyuna yaptığı açıklamalarda başarısız olurken yakalandı.

bu da hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere karşıt adayın zihinsel kapasitesine saldırmak için sürekli bir yem akışı sağladı.