ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Biden, halka, kasırga ile ilgili yetkililerin uyarılarına uyma ve gerçekten zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması çağrısı yapmış, petrol şirketlerine de "kasırgayı akaryakıt fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın" uyarısında bulunmuştu.