ABD'de İsrail günü yürüyüşü: 60 bin kişi katıldı
ABD’nin New York kentinde yaklaşık 60 bin kişi “Beşinci Cadde'de İsrail Günü Yürüyüşüne” katıldı. İsrail karşıtı Yahudiler ise karşıt gösteri düzenledi.
"ESİRLERİ EVLERİNE GETİRİN"
ABD’nin New York kentinde binlerce İsrail destekçisi 1969 yılından beri düzenlenen “Beşinci Cadde'de İsrail Günü” yürüyüşünde bir araya geldi. New York Yahudi Cemaati Konseyi’nin Manhattan bölgesinde “Esirleri evlerine getirin” temasıyla düzenlediği yürüyüşe 60 bin kişi katıldı.