ABD'de İsrail günü yürüyüşü: 60 bin kişi katıldı

Binlerce masum erkek, kadın ve çocuğun öldürüldüğünü aktaran Feldman, “Bu insanlar bunu kutluyorlar. Tanrı'ya karşı en büyük isyanı kutluyorlar. Bu Yahudiliğin tamamen ihlali olan ve dünya çapındaki Yahudi halkımız için bir utanç kaynağıdır. Ne yazık ki İsrail'in bu eylemleriyle kirletilen bizim dinimiz, Yahudi dinidir. Biz buna hayır diyoruz, tüm bunlar suçtur” ifadelerini kullandı.