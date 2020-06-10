ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi

Minnesota kentinde, polisin boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, memleketi Houston'da toprağa verildi

Reuters - Anadolu Ajansı 10.06.2020 - 03:26

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 1
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildi.
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 2

Floyd, Houston'daki North Fountain of Praise Kilisesi'nde bugün son defa aile yakınları için düzenlenen özel merasimin ardından annesi Larcenia Floyd'un mezarının da bulunduğu Memorial Gardens Mezarlığı'nda defnedildi.

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 3

Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki perşembe günü öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde, üçüncüsü ise memleketi Houston'da düzenlenmiş, üç ayrı törende de binlerce insan siyahi Amerikalı Floyd'un tabutunu ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştu.

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 4

BIDEN'DAN BAŞSAĞLIĞI VİDEOSU

Cenaze törenine bir video kaydı gönderen, ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden'de Floyd'un ailesine başsağlığı diledi.

Biden, adalet ve eşitlik vurgusu yaptığı mesajında, "George Floyd için adalet gerçekleştiğinde Amerika'da gerçekten ırksal adalete doğru yola çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 5
Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner da George Floyd'un cenazesinde yaptığı konuşmada, şehir polisinin tutuklama esnasında boyuna sarılma ve boyun sıkma yetkisini kaldıran bir emri imzalayacağını duyurdu.
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 6
Turner, bundan sonrası için polisin ateş etmeden önce uyarıda bulunmasını zorunlu kılacak bir kuralı da yürürlüğe koyacaklarını belirtti.
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 7
46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta  dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 8

 Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor. 

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 9
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 10
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 11
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 12
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 13
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 14
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 15
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 16
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 17
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 18
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 19
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 20
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 21
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 22
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 23
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 24
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 25
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 26
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 27
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 28
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 29
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 30
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 31
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 32
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 33
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 34
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 35
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 36
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 37
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi - 38

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