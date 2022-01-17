ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

Haberler - AP - AFP - Reuters - NTV Haber 17.01.2022 - 12:06
ABD'nin güney ve doğu yakası şiddetli kar fırtınasının etkisine girdi.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, fırtınanın Georgia, Virginia, Kuzey ve Güney Carolina başta olmak üzere birçok eyaleti etkilediğini açıkladı.
Açıklamanın ardından bu eyaletlerde OHAL ilan edildi.
Bu eyaletlerde, kar kalınlığının 45 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Diğer taraftan, fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Binlerce uçuş iptal edildi.
Çok sayıda kişi yolda kalırken, yüzlerce kaza yaşandığı ve can kayıpları olduğu bildirildi.
Yaşanan kesintiler nedeniyle 280 bini aşkın kişiyse elektriksiz kaldı.
Kesintilerin artması beklenirken, elektriksiz kalan bölgelerde halk ısınabilsin diye barınaklar kurulmaya başlandı.
Öte yandan, 80 milyon kişinin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi bekleniyor.
Florida eyaletindeyse rüzgar hızı 190 kilometreyi bulan hortum meydana geldi.
Park alanında bulunan karavanlar yerle bir oldu.